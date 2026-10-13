Алименты их испортили: Гогунский выиграл суд у бывшей жены и будет платить 50 тысяч рублей, а Козловский еще надеется договориться

Гогунский выиграл суд у бывшей жены и будет платить 50 тысяч рублей, а Козловский еще надеется договориться. Фото: Андрей МИНАЕВ, Артём КИЛЬКИН

Сейчас в суде рассматривают два иска по установлению размера алиментов к нашим известным актерам. Вопрос с размером алиментов или их неуплатой актуален и в звездных семьях. Правда размер выплат часто в сотни раз выше, чем в таких же судебных спорах у их зрителей.

ГОГУНСКИЙ ВЫИГРАЛ СУД

Артист Виталий Гогунский на этой неделе выиграл судебный спор у бывшей жены Ирины Маирко, которая воспитывает их общую дочь 16-летнюю Милану Стар (Милана Маирко). Гогунский платит алименты в размере 50 тыс. руб. в месяц. Мама девочки в начале 2026 года подала иск к Виталию Гогунскому — о взыскании задолженности по алиментам (около 9 млн.руб.). А также об изменении размера алиментов — обосновывала, что хотела бы получать на воспитание и содержание дочери 405 тыс. руб. в месяц, представив в суде траты на репетиторов, водителя и т.п. Сторона истицы говорила, что Виталий сейчас обязан платить 1/4 от своих доходов, и периодами перечисляет то 50 тыс. руб, то 25 тыс. руб. Ирина Маирко показала в виде финансовых документов свои траты на дочь — они составляют около 1 млн. руб. в месяц. И просит разделить их с отцом ребенка.

Ирина Маирко с 16-летней дочерью Миланой Стар (Маирко) Фото: Даниил ОПАРИН.

Адвокат Гогунского сообщал, что у его доверителя таких денег на алименты, которые просит истец нет — он столько не зарабатывает. Адвокат истицы так обозначала смысл претензий: «Нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника. Задача установить реальные, фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на близкого родственника Виталия — его мать. А сам ответчик на данный момент получает лишь часть средства, которые официально декларирует». Суд изучил все данные, были сделаны соответствующие запросы. И в удовлетворении иска Ирины Маирко было отказано. Маирко будет обжаловать решение суда.

Адвокат Ирины Маирко утверждает, что доходы отца девочки выше, чем он заявляет. Но вот доказать этого сторона истца так и не смогла. Поэтому алименты по-прежнему будут составлять около 50 тыс. руб. в месяц.

Виталий Гогунский с дочерью и бывшей женой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Девочка с отцом давно не общается. Гогунский и Маирко развелись семь лет назад. Виталий успел еще раз жениться и развестись. А Ирина направила силы на развитие карьеры дочери. Милана давно стала популярнее папы — она певица и блогер, и на свои доходы уже смогла купить квартиру в столице.

Вот только некоторые суммы трат на дочь за месяц, которые Маирко заявляла в суде. Водитель 150 тыс. руб. Репетитор по математике 20 тыс. руб. По английскому 25 тыс. руб. По русскому языку и географии по 30 тыс. руб.

КОЗЛОВСКИЙ НАДЕЕТСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ

На 20 октября 2026 года назначено предварительное судебное заседание по иску артистки и модели Ольги Зуевой к актеру Данилу Козловскому. Зуева просит через суд установить размер алиментов на их общую дочь 6-летнюю Оду-Валентину, с которой с момента рождения ребенка проживает в Нью-Йорке. Ранее прошла встреча адвокатов для урегулирования бумажных вопросов. В суд являлись адвокаты, так как Зуева на ПМЖ в США, а Козловский был на съемках. Зуева живет с дочкой, Козловский счастливо женат на коллеге Акиньшиной, недавно у них родился сын. После пополнения семьи Козловского и был подан иск Зуевой. Ранее Козловский добровольно переводил деньги на содержание дочери, теперь Зуева хочет больше и официально.

Бывшая жена Козловского Ольга Зуева сейчас живет с дочерью в США Фото: Олег ЗОЛОТО.

Говорят, что Козловский предпринимает попытки договорится с Зуевой до начала процесса. Если это случится, то родители девочки подпишут мировое соглашение у нотариуса, где обозначат фиксированную сумму, которую и предлагает актер. Если к сумме, которая устраивает всех не придут, тогда придется идти в суд. Скорее всего, звезде экрана Даниле Козловскому присудят стандартные алименты в 25% от всех его доходов. Как Ольга Зуева будет их получать в Нью-Йорке? На счет дочери.

Комментарий адвоката:

Валерий Панасюк: «При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — 1/4, на двух детей 1/3. На трех и более детей половины заработка и (или) иного дохода родителей».

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