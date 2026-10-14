Ирина Дубцова: Ощущение, что началась новая жизнь. Все с чистого листа

Фото: Личный архив Ирины Дубцовой

Этой осенью у Ирины Дубцовой начался гастрольный тур «25 лет на сцене. Лучшее». Много других новостей - и творческих, и личных. Об этом артистка рассказала в интервью «Телепрограмме».

- Ирина, у вас идет осенний гастрольный тур. Недавно вы были в родном Волгограде. Остались у вас там друзья или близкие? Важные для вас места, которые вы посетили?

- Очень хотела бы увидеться с близкими людьми, с друзьями, но график был настолько загруженный, что Волгоградом любовалась из окна автомобиля. Но я точно знаю, что дорогие сердцу люди в этот вечер были на моем концерте - всегда ощущаю их поддержку. В Волгограде очень тепло встречают, ощущения от выступления особенные - родные стены, родные люди. В Волгограде мы впервые представили нашу обновленную концертную программу «25 лет на сцене. Лучшее». В нее вошли любимые зрителям песни: «О нем», «Как ты там?», «Кому? Зачем?», «Ты знаешь, где меня искать», «Не целуешь», «Ешь. Молись. Люби», а также новые песни из моего ЕР-альбома «2007» (от англ. extended play - «расширенное воспроизведение»; этим термином обозначают мини-альбом, в EP Ирины вошли 4 трека. - Ред.). Новые костюмы, новое звучание песен, заставки, новая я - было волнительно.

- А в вашем плейлисте какие мелодии? Есть ли там песня вашего сына? Как у него, кстати, дела с музыкальной карьерой? Он настроен серьезно или музыка - это второе его занятие помимо какого-то основного?

- Песни Артема - лучшее, что есть в моем плейлисте (улыбается). С декабря прошлого года сын всерьез занялся музыкой: все тексты и музыку пишет сам, мне показывает только в демоверсии - это передалось ему на генном уровне от всей нашей музыкальной семьи (папа Ирины Виктор Викторович - музыкант, основатель джазового коллектива, папа Артема Роман Черницын - солист группы Plazma. - Авт.). Артем совмещает учебу, музыкальную карьеру и бизнес - занимается автомобилями и открывает ресторан. Я его, конечно, во всем поддерживаю, даю непрошеные советы (улыбается).

С сыном Артемом. Фото: Личный архив Ирины Дубцовой

«Сыном горжусь!»

- Актеры часто снимаются с детьми в кино или вместе выступают в концертах. Какие у вас идеи насчет совместных с Артемом планов?

- Дуэтов у нас в планах нет, но могу сказать, что Артем примет участие в моем трибьют-альбоме - переработает один из старых хитов. Сын никогда не занимался музыкой, попробовать себя в творчестве - это его самостоятельное решение. Артем - классный парень, с классным тембром, он прикольно поет. Я никогда не настаивала, чтобы сын пошел по моим стопам. В шоу-бизнесе, как и везде, есть своя изнанка. И, зная, что это не просто работа, а образ жизни, хочется, чтобы это решение было самостоятельным. Видимо, гены взяли вверх. Мне это, с одной стороны, очень приятно, зная, каким талантом обладает сын, я радуюсь его успехам, а с другой, конечно, волнительно, хочется предостеречь от возможных ошибок.

- У вас доверительные, классные отношения с сыном. Как воспитали такого парня?

- Вы знаете, практически все детство сын провел с моими родителями - мамой и папой (царствие ему небесное). Потому что к моменту, когда Артем родился, я выиграла «Фабрику звезд», побывала на «Новой волне», и после начались концерты - я постоянно была на гастролях. Сын рос в любви, как и я в свое время. Мой отец воспитал настоящего мужчину - развил в нем главные мужские качества. Конечно, переживаю, что в моменты, когда сын рос, я не всегда была рядом, но то, что его воспитали мои мама и папа, сыграло важную роль в жизни Артема. Сын закрывает все мужские вопросы в нашей семье, я им очень горжусь. Я точно знаю, что в любых ситуациях он будет вести себя достойно, оставаться мужчиной и будет честен в первую очередь с самим собой.

Ирина с папой Виктором Викторовичем. Фото: Личный архив Ирины Дубцовой

С мамой Натальей Борисовной. Фото: Личный архив Ирины Дубцовой

- Хотелось бы спросить про лирического героя «2007». Кто он? Прочла, что это некий мужчина, с которым вы тогда познакомились… Но, видимо, просто остались друзьями? Как вы провоцируете вдохновение, чтобы написать новую песню?

- В 2007 году я познакомилась с замечательным парнем. Сейчас это уже мужчина, с годами он стал лучше. В тот момент я разводилась, а он еще не был женат. Помню, как посмотрела на него и подумала: «Ну, это же мой человек. Но почему он не мой?» Альбомом «2007» я завершаю период моей эмоциональной зависимости. Эта история подпитывала и вдохновляла меня, даже несмотря на то, что она закончилась. Альбом - своего рода подведение итогов за 20 лет.

Вдохновение - это тонкая материя, огромная работа, чтобы оставаться в ресурсе. Оно может прийти в любой момент, даже во сне. Несколько моих хитов однажды меня «разбудили» - пришли ко мне ночью, я просыпалась и сразу все записывала на листок бумаги или диктофон. Песню «О нем» я написала за

15 минут, когда была в ресторане - записывала слова на салфетке, это было как раз перед кастингом на «Фабрику звезд-4». Свою «Любу-любовь» написала перед выходом на сцену во время концертного тура - сразу родились припев и мелодия. «Гештальты» тоже были написаны за 10 минут в ресторане. А самый вдохновляющий момент - это когда я за рулем еду по ночной Москве: новые стихи рождаются практически сразу.

- Все чаще говорят о том, что искусственный интеллект составит серьезную конкуренцию представителям творческих профессий. Как вы считаете, нейросетям под силу заменить музыкантов?

- Если мы говорим о музыке, которая вызывает эмоции, наверное, нет - искусственный интеллект не сможет заменить поэтов и композиторов. Причина проста - это то, что доступно лишь человеку. Чувства во всем их многообразии - это не промпт и не алгоритм, вычислить все эти комбинации невозможно. Классно, что многие пользуются этим инструментом, но я остаюсь верна себе.

- У вас уже второй сериал вышел на федеральном канале. Значит, режиссеры признали в вас актерский талант. Чем вам интересно кино, где сцену на 5 минут снимают весь день?

- Обожаю кино и все, что с ним связано. Съемки для меня - возможность стать частью этого удивительного мира. Мои героини дарят зрителям эмоции, как и мои песни. А вообще недавно у меня исполнилась мечта, я сыграла в третьем сезоне моего любимого сериала «Иванько» 18+. Я такая счастливая! Эта мечта не исполнилась бы без актера Димы Журавлева. Мы встретились на съемках, я ему рассказала, что просто обожаю этот сериал и хотела бы сняться в нем. Рассказала и забыла. А Дима не забыл! Оказалось, что он поговорил с режиссером и команда «Иванько» 18+ написала роль специально для меня! До сих пор не верю, что я оказалась в кадре с любимыми героями. Я фанат этого сериала, получила огромное удовольствие от процесса. И хочу еще! (Смеется.) Кстати, в новом сезоне «Иванько» прозвучат несколько моих песен.

«Вдохновение - тонкая материя, может прийти даже во сне». Фото: личный архив Ирины Дубцовой

«Чувства - это про легкость»

- В этом году тренд на свадьбы у пар 40+. Где знакомятся известные артистки с мужчинами? Может быть, есть какие-то особые клубы знакомств для знаменитостей? Или остается только ждать случайной судьбоносной встречи?

- Доверяю, скорее, счастливому случаю. Таких клубов знакомств нет, в социальных сетях я не знакомлюсь. Это может быть встреча в компании общих друзей или просто в самолете. Недавно я летела с гастролей в Москву и познакомилась с приятным мужчиной. Из этого ничего, конечно же, не выйдет, но тоже интересный опыт... Кто знает, может быть, эта встреча станет вдохновением для новой песни. Думаю, что искать встречи с человеком, куда-то идти целенаправленно, смотреть на каждого мужчину как на потенциального избранника - это неправильно. Все-таки чувства - это про легкость: случайная встреча, разговор, который начался неожиданно, спонтанная шутка, и когда вдруг выясняется, что у вас есть общие интересы, знакомые, вы любите бывать в одних и тех же местах - в этом и есть вся магия встречи, то, что делает нас интересными друг другу. Хочется, чтобы было больше такой легкости, открытости, того, о чем мы потом будем вспоминать с улыбкой и хранить эти воспоминания. Именно это и вдохновляет каждого из нас, именно это и делает нас счастливыми. Поделилась мыслями и очень захотелось встретить такого человека…

- Этой осенью пришла новость о том, что Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу березы. Помню, как мы с вами неоднократно беседовали на эту тему. Как вы раньше мучились, а потом стали прививаться. Помогло?

- Да, эта вакцина стала моим спасением. У меня аллергия на цветение березы, десять лет я мучилась каждую весну - была вынуждена уезжать из Москвы, чтобы не было осложнений. Когда появилась вакцина, я сделала прививку - аллергии на пыльцу как будто и не было. Действует она всего месяц, но это идеальное решение, чтобы не пропускать работу и улетать на месяц из Москвы. Знаю, что мой опыт помог очень многим моим подписчикам, оказалось, что эта аллергия очень распространена. И для меня очень ценно, что я могу быть полезной, что я не только поэт и композитор, а еще и в некотором смысле друг.

«Мечтаю о дочке»

- Вы в профессии много лет и достигли многого. Хотите ли что-то поменять? Какие ставите цели?

- В нашей профессии важно уметь сохранить и приумножить то, что у тебя уже есть. В ближайших планах - выпуск новых песен, несколько дуэтов до конца года, концерты в Москве и Санкт-Петербурге, продолжение большого концертного тура и подготовка к трибьют-альбому. И надеюсь, что еще одна новая роль. Очень хотела переехать в новый дом - уже можно поздравлять с новосельем. Ощущение, что началась новая жизнь, все с чистого листа. Уверена, что новый дом станет вдохновением, может, возникнет желание проявить свои таланты не только на сцене и в кино.

- Остались ли у вас какие-то еще нереализованные мечты?

- Ой, я много мечтаю, и многое уже сбылось. Главная моя мечта - это дочка. Конечно, чем ты старше, тем больше думаешь, что для полного счастья не нужно многого. Хочется, чтобы близкие были рядом, чтобы были здоровы. Хочется чаще видеться с друзьями - это так ценно, что мы есть друг у друга. Хочется, чтобы дорогие сердцу люди были счастливы. И, если все будет хорошо у них, буду ощущать счастье и я.

- Завершить хочется на самой милой ноте. Каких прекрасных котят родила недавно ваша кошка! Вы их раздадите друзьям?

- Все котята нашли свой дом. Этим вопросом у нас занимался Артем, малыши поехали в любящие ручки моих подписчиков. Уверена, что они принесут много-много счастья. Честно, я даже не ожидала, что будет такой интерес к котятам! Очень радостно, что в моем окружении такие добрые, чуткие и ответственные люди. Уже, кстати, спрашивают, будут ли у нас еще котята - мы пока не загадываем.