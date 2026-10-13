Володин заявил, что заслуги Силуанова не признают за рубежом

Министр финансов Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что министр финансов Антон Силуанов успешно справляется со сложными задачами, стоящими перед Россией, однако его работа не получает международного признания. «Молча и спокойно» министр решает проблемы, которые стоят перед страной, сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.

По словам спикера, российская экономика продолжит развиваться вопреки усилиям Запада, направленным против России. «Но его не называют лучшим министром в мире и не выдвигают на Нобелевскую премию. А ведь Горбачева выдвигали — за развал Советского Союза, а в 1990-е годы министров номинировали, рассуждая о демократии», — напомнил председатель Госдумы.

Высказывание Вячеслава Володина прозвучало сразу после объявления лауреатов Нобелевской премии по экономике за 2026 год. Награду получили американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудфорд за то, что заложили микроэкономические основы макроэкономической стабилизации, проще говоря предложили схемы борьбы с кризисами. Холл показал, что потребители строят расходы на ожиданиях будущих доходов, а не на текущем доходе. А Вудфорд доказал, что фирмы устанавливают цены с оглядкой на будущее, а значит, центральный банк может влиять на экономику не только ставкой, но и управлением ожиданиями через обещания будущей политики. В итоге кризисное регулирование перестало быть просто «сверху вниз» и получило опору на реальные решения людей и фирм.