Разведка НАТО подставила Украину: что показала ночная «немая» атака на Киев

ПВО в Киеве и его окрестностях вчистую проспала наши ночные удары Фото: REUTERS.

На Украине паника. ПВО в Киеве и его окрестностях вчистую проспала наши ночные удары. Сирены в городе взвыли лишь после того, как над столицей глазами увидели ракеты, а в Деснянском и Днепровском районах уже бухали взрывы.

Народ вопрошает: почему никто заранее не предупредил о налёте? Почему молчали зенитки?

К обеду Зеленский признал: о пусках российских ракет не предупредили «партнёры». Ведь раньше было как? Российские ракеты и ударные дроны находились ещё на подлёте к Киеву, а украинский штаб ПВО в режиме онлайн уже получал данные о том, с какой стороны они летят, на какой высоте, с какой скоростью, сколько их, какого типа они. И ПВО соответствующим образом включалась в работу.

В Киеве во время отключения электроэнергии автомобили едут по темной улице Фото: REUTERS.

Следом за фюрером стал ныть и начальник управления коммуникаций ВС Игнат: мол, не только американские, но и европейские союзники подвели (хотя у них есть лишь дохлая система спутниковой разведки, и они только сейчас заговорили о создании полноценной группировки).

А вот тут самое время вспомнить слова Трампа, обращённые к Зеленскому: если не примешь наши условия, перестану давать оружие и перекрою развединформацию. Похоже, что президент США начинает выполнять своё обещание. Хотя пока частично.

А какую помощь НАТО оказывает ВСУ? Какую развединформацию им? Что будет, если «Старлинк» отключат? На эти вопросы я попросил ответить специалиста по космической разведке Алексея Шишова.

— «Старлинк» для ВСУ стал «хребтом», стержнем того, что американские военные называют C4ISR (командование, управление, связь, компьютеры, разведка, наблюдение и рекогносцировка), — объясняет эксперт. — С помощью спутников и терминалов украинские штабы и войска могут обмениваться видео, изображениями боевой техники (включая, разумеется, и ракетную), дислокацией своих и российских войск в режиме реального времени. Это обеспечивает тактическую манёвренность, жизненно важную для современной войны.

Коробки с оборудованием для спутникового интернета Starlink рядом со зданием украинской администрации. Вскоре оборудование может превратиться в груду железа. Фото: Alex Konon/Shutterstock/Fotodom

Но США обеспечивают ВСУ не только спутниковой развединформацией. На Украину работают разведуправление Пентагона (РУМО), другие разведки США (а их там полтора десятка). Причём их сотрудники не вылезают из военных штабов не только в Киеве, но и на поле боя. И если «Старлинк» отключат, ВСУ останутся слепыми и глухими.

Однажды наша мощная система РЭБ лишь на некоторое время заглушила спутниковые сигналы «Старлинка» для ВСУ. И сразу несколько украинских группировок превратились в слепых котят — штабы потеряли связь между собой, артиллерия не знала куда и по каким целям стрелять. В общем, был коллапс.

Зеленский умолял Трампа заставить Маска «всё вернуть назад».

Вот интересно, сейчас Трамп заставит?

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