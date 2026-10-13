В Италии у туристов изъяли 250 килограммов песка и ракушек

За прошедшие 9 месяцев этого года таможенные органы Сардинии изъяли в аэропортах более 250 килограммов песка, гальки и ракушек, которые туристы пытались вывезти в качестве сувениров.
Гостей острова заранее информируют о недопустимости таких действий, а также о действующих штрафах, однако желающих забрать с собой частичку райского места «на память» это не останавливает.
При этом санкции весьма серьезные: за горсточку песка придется выложить от 500 до 3000 евро (от 45 до 280 тысяч рублей), а в отдельных случаях возможна уголовная ответственность. Так, даже за пустую раковину или ее половинку некоторых морских моллюсков, в частности - Pinna nobilis (благородная пинна), можно получить до двух лет тюрьмы или штраф от до 12 000 евро (более миллиона рублей).
Несмотря на кажущуюся комичность ситуации, подобный туристический вандализм наносит экосистеме острова ощутимый вред. Многие пляжи Сардинии формировались тысячелетиями, а некоторые значительно дольше. Отдельные лагуны и вовсе являются уникальными. Например, Иза-Арутас, берег которой покрыт крошечными округлыми кварцевыми камушками разных цветов.
Регулярные «кражи» гальки, песка и ракушек (а остров ежегодно посещает несколько миллионов туристов) способствуют эрозии береговой линии, а взятая каждым горсточка в итоге превращается в десятки и сотни тонн в год.
Так, антирекорд был поставлен в 2019 году, когда в воздушных гаванях острова изъяли 10 тонн песка. По ряду же оценок ежегодно сквозь пальцы таможни просачивается до 200 тонн таких «сувениров».
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