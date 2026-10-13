В Италии у туристов изъяли 250 килограммов песка и ракушек

Несмотря на кажущуюся комичность ситуации, подобный туристический вандализм наносит экосистеме острова ощутимый вред. Фото: trattieritratti/Shutterstock/Fotodom

За прошедшие 9 месяцев этого года таможенные органы Сардинии изъяли в аэропортах более 250 килограммов песка, гальки и ракушек, которые туристы пытались вывезти в качестве сувениров.

Гостей острова заранее информируют о недопустимости таких действий, а также о действующих штрафах, однако желающих забрать с собой частичку райского места «на память» это не останавливает.

При этом санкции весьма серьезные: за горсточку песка придется выложить от 500 до 3000 евро (от 45 до 280 тысяч рублей), а в отдельных случаях возможна уголовная ответственность. Так, даже за пустую раковину или ее половинку некоторых морских моллюсков, в частности - Pinna nobilis (благородная пинна), можно получить до двух лет тюрьмы или штраф от до 12 000 евро (более миллиона рублей).

Таможенные органы Сардинии изъяли в аэропортах более 250 килограммов песка, гальки и ракушек, которые туристы пытались вывезти в качестве сувениров. Фото: итальянское таможенное управление / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Несмотря на кажущуюся комичность ситуации, подобный туристический вандализм наносит экосистеме острова ощутимый вред. Многие пляжи Сардинии формировались тысячелетиями, а некоторые значительно дольше. Отдельные лагуны и вовсе являются уникальными. Например, Иза-Арутас, берег которой покрыт крошечными округлыми кварцевыми камушками разных цветов.

Регулярные «кражи» гальки, песка и ракушек (а остров ежегодно посещает несколько миллионов туристов) способствуют эрозии береговой линии, а взятая каждым горсточка в итоге превращается в десятки и сотни тонн в год.

Так, антирекорд был поставлен в 2019 году, когда в воздушных гаванях острова изъяли 10 тонн песка. По ряду же оценок ежегодно сквозь пальцы таможни просачивается до 200 тонн таких «сувениров».

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