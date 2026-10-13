Анастасию Макееву поздравляют с беременностью: живот уже не скрыть

Поклонники поздравляют Анастасию Макееву с долгожданной беременностью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Буквально сегодня Анастасия опубликовала в соцсетях видео, в котором презентовала новый совместный трек с мужем Романом Мальковым «Это не сон». В ролике 44-летняя певица и актриса предстала в свободном алом платье с воланами. Впрочем, наряд не смог скрыть заметно округлившийся живот. А сама Анастасия буквально светилась.

«Настенька, мне показалось, или вы в интересном положении?» — прямо спросила одна из подписчиц Макеевой.

В ответ звезда отправила три сердечка.

«Так сильно может измениться только женщина, ждущая чуда», «Настенька, вы ждете первенца!», «Как же вы прекрасны, Анастасия. Просто вся светитесь», — не удержались от комментариев подписчики.

Пока ни Анастасия, ни ее муж и директор Роман Мальков никак не прокомментировали интересное положение звезды. Впрочем, в последнее время наряды певицы, действительно, стали более свободными. Пара давно мечтает о детях. В этом году супруги отметили пятилетие со дня свадьбы. Также у Романа имеется четверо от первого брака.

Анастасия Макеева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известно, что у Маковой было несколько неудачных попыток ЭКО.

«После каждой попытки поправлялась на девять килограммов, а потом худела. Пролила много слез… Меня не останавливает риск заболеть раком. Все в руках Бога», — ранее рассказывала Макеева.

Кстати, в сентябре Анастасия уже опровергала информацию о рождении дочери. Певица опубликовала пост, в котором поздравила мужа с днем рождения и в одном из предложений упомянула дочь. Свою публикацию актриса быстро поправила, но скрины успели разлететься по интернету.

Тогда Макеева объяснила, что пост ей помогал писать ChatGPT. Именно ИИ выдал несколько вариантов счастливых событий, которые могут произойти в жизни семейной пары. Актриса призналась, что не заметила, но позже отредактировала текст.

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