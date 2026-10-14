Все рыжие коты имеют общего предка: откуда они прибыли и почему такие особенные

Рыжие кошки слывут в народе «лечебными», «чистящими ауру» и «изгоняющими зло». Американские ученые неожиданно выяснили, что они в самом деле генетически отличаются от сородичей. Оказывается, родоначальник всех без исключения рыжиков планеты - один-единственный кот со случайной мутацией. Древние люди объявили его «потомком Солнца». KP.RU раскрывает высокую науку, стоящую за золотистой шерстью.
Египтяне считали кошек священными животными, и мумифицировали их наравне с людьми. Благодаря этому мы знаем, что рыжие кошки встречались уже тогда. Это важный вывод: степные коты, предки домашней, имели исключительно серый маскировочный окрас. Значит, «оранжевая» шерсть появилась, когда животные уже жили с людьми.
Египтяне поклонялись Солнцу, но и боялись его, ведь оно испепеляло урожай в знойные годы. Они соотнесли рыжих котов с Солнцем, и относились к ним еще более трепетно, чем к кошкам вообще. Тем более, что Солнцу на Земле соответствовало, по поверьям, золото. Редкие рыжие кошки были, таким образом, «живым золотом».
Римляне завоевали Египет и унаследовали культуру покоренной страны. Легионеры, отправляясь в сложный поход, предпочитали брать с собой именно рыжих кошек, потому что они дают «солнечную силу». В то время как римские богачи надеялись: рыжая кошка привлечет еще большее богатство. Викинги, вообще боготворившие Солнце, привечали рыжих на своих кораблях. Именно эти кошки, видимо, первыми проникли в Новый Свет: вместе с викингами.
Ваша бабушка уверена: положи рыжего кота на голову – боль снимет. А экстрасенсы расскажут, что рыжие «делятся энергией», которой у них, дескать, много, «чистят ауру» и «охраняют от зла».
Новейшие исследования говорят: рыжие коты в самом деле особенные.
Для генетиков оранжевый окрас оставался загадкой целых 60 лет. Наконец выяснили: у рыжих кошек ген Arhgap36 в 13 раз активнее, чем у серых и черных. Именно этот ген, работая с бешеной скоростью, полностью перестраивает систему окраса шерсти, и придает ей оранжевый оттенок. Статья опубликована в журнале Current Biology.
Ученые решили, что они легко найдут «поломку» в самом «теле» гена, но оказалось, что причина лежит намного глубже. Она пряталась в «программе», которая определяет работу гена. Сам ген Arhgap36 полностью исправен. Но получает «битые» команды, что и заставляет его работать активнее.
Управляющая геном ДНК действует по программе или инструкции, которую можно вообразить как очень толстую книгу с правилами и алгоритмами. И из этой книги кто-то словно вырвал страницу (генетики называют такой пробел делецией). На этой пропавшей странице содержалась команда «остановить работу гена на таком-то этапе». Но раз такой команды нет, ген работает постоянно.
Интересно, что все эти события разворачиваются в Х-хромосоме (мужской). Это объясняет, почему рыжими чаще бывают коты, и вообще оранжевый окрас эффективнее наследуется по мужской линии. Это не значит, что рыжими не могут быть самки (мы прекрасно знаем, что могут), но способ, которым они эту особенность получают, изощрен и экзотичен.
При слове «мутация» невольно охватывает беспокойство, но ученые специально оговариваются: в нашем случае вырванная страница ДНК-кода вообще никак не повлияла на здоровье животного. Не имеет под собой оснований и поверье (оно распространено в основном на Западе), будто рыжие кошки слегка глуповаты. Тот самый не ограниченный рамками ген никак не может повлиять на когнитивные способности животного.
Но самое интересное, что все без исключения рыжие коты и кошки восходят к одному-единственному коту-родоначальнику (именно коту), который жил несколько тысяч лет назад на Ближнем Востоке или скорее в Египте. Об этом говорит тот факт, что у всех рыжих отсутствует один конкретный фрагмент кода. Именно у этого животного произошла случайная мутация.
И можно вообразить. Среди кошек, которых и так почитают божествами, вдруг появляется один-единственный, цвета Солнца. Конечно, он посланник небес! Его обожествляют, все хотят котенка от него, так что «рыжий» ген широко распространился. Как тебя звали, прародитель? И спасибо тебе, что ты был.
КСТАТИ
К тому самому коту-основателю восходят и трехцветные кошки, как известно, приносящие счастье. Интересно, что они почти исключительно самки. Выше мы говорили, что механизм наследования «мужской» мутации девочками крайне причудлив. Именно это причудливость и кодирует трехцветность.
У девочек две Х-хромосомы. Допустим, в одной закодирован рыжий цвет, а в других – обычные кошачьи цвета. Когда будущая кошка – еще зародыш в утробе матери, организм сам принимает решение: в каждой клетке оставить только одну Х-хромосому, другую исключить. В одной клетке отключается рыжая хромосома. Это значит, что в будущем мы увидим на такой кошке, допустим, черное пятно. А в другой рыжая, напротив, не отключается – здесь будет пятно оранжевое.
Впервые поверье об удачливости трехцветных появилось, скорее всего, в Средние века у японских моряков, и оттуда распространилось по всему миру. Согласно легенде, некая трехцветная кошка заманила богача в полуразрушенный храм, спасая человека от удара молнии. В благодарность богач восстановил храм, а кошка стала символом спасения.
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