Все рыжие коты имеют общего предка: откуда они прибыли и почему такие особенные

Рыжие кошки слывут в народе «лечебными», «чистящими ауру» и «изгоняющими зло». Фото: TarasBeletskiy/shutterstock/fotodom

Рыжие кошки слывут в народе «лечебными», «чистящими ауру» и «изгоняющими зло». Американские ученые неожиданно выяснили, что они в самом деле генетически отличаются от сородичей. Оказывается, родоначальник всех без исключения рыжиков планеты - один-единственный кот со случайной мутацией. Древние люди объявили его «потомком Солнца». KP.RU раскрывает высокую науку, стоящую за золотистой шерстью.

ОКРУЖЕНЫ ЛЕГЕНДАМИ

Египтяне считали кошек священными животными, и мумифицировали их наравне с людьми. Благодаря этому мы знаем, что рыжие кошки встречались уже тогда. Это важный вывод: степные коты, предки домашней, имели исключительно серый маскировочный окрас. Значит, «оранжевая» шерсть появилась, когда животные уже жили с людьми.

Египтяне поклонялись Солнцу, но и боялись его, ведь оно испепеляло урожай в знойные годы. Они соотнесли рыжих котов с Солнцем, и относились к ним еще более трепетно, чем к кошкам вообще. Тем более, что Солнцу на Земле соответствовало, по поверьям, золото. Редкие рыжие кошки были, таким образом, «живым золотом».

Римляне завоевали Египет и унаследовали культуру покоренной страны. Легионеры, отправляясь в сложный поход, предпочитали брать с собой именно рыжих кошек, потому что они дают «солнечную силу». В то время как римские богачи надеялись: рыжая кошка привлечет еще большее богатство. Викинги, вообще боготворившие Солнце, привечали рыжих на своих кораблях. Именно эти кошки, видимо, первыми проникли в Новый Свет: вместе с викингами.

Ваша бабушка уверена: положи рыжего кота на голову – боль снимет. А экстрасенсы расскажут, что рыжие «делятся энергией», которой у них, дескать, много, «чистят ауру» и «охраняют от зла».

Новейшие исследования говорят: рыжие коты в самом деле особенные.

Некоторые уверены: "золотые" кошки - к деньгам. Фото: YULIYA Shustik/shutterstock/fotodom

ИЗОЩРЕННАЯ МУТАЦИЯ

Для генетиков оранжевый окрас оставался загадкой целых 60 лет. Наконец выяснили: у рыжих кошек ген Arhgap36 в 13 раз активнее, чем у серых и черных. Именно этот ген, работая с бешеной скоростью, полностью перестраивает систему окраса шерсти, и придает ей оранжевый оттенок. Статья опубликована в журнале Current Biology.

Ученые решили, что они легко найдут «поломку» в самом «теле» гена, но оказалось, что причина лежит намного глубже. Она пряталась в «программе», которая определяет работу гена. Сам ген Arhgap36 полностью исправен. Но получает «битые» команды, что и заставляет его работать активнее.

Управляющая геном ДНК действует по программе или инструкции, которую можно вообразить как очень толстую книгу с правилами и алгоритмами. И из этой книги кто-то словно вырвал страницу (генетики называют такой пробел делецией). На этой пропавшей странице содержалась команда «остановить работу гена на таком-то этапе». Но раз такой команды нет, ген работает постоянно.

Интересно, что все эти события разворачиваются в Х-хромосоме (мужской). Это объясняет, почему рыжими чаще бывают коты, и вообще оранжевый окрас эффективнее наследуется по мужской линии. Это не значит, что рыжими не могут быть самки (мы прекрасно знаем, что могут), но способ, которым они эту особенность получают, изощрен и экзотичен.

ПОТОМОК СОЛНЦА

При слове «мутация» невольно охватывает беспокойство, но ученые специально оговариваются: в нашем случае вырванная страница ДНК-кода вообще никак не повлияла на здоровье животного. Не имеет под собой оснований и поверье (оно распространено в основном на Западе), будто рыжие кошки слегка глуповаты. Тот самый не ограниченный рамками ген никак не может повлиять на когнитивные способности животного.

Все без исключения рыжие коты и кошки восходят к одному-единственному коту-родоначальнику (именно коту), который жил несколько тысяч лет назад на Ближнем Востоке или скорее в Египте. Фото: Ievgeniia Miroshnichenko/shutterstock/fotodom

Но самое интересное, что все без исключения рыжие коты и кошки восходят к одному-единственному коту-родоначальнику (именно коту), который жил несколько тысяч лет назад на Ближнем Востоке или скорее в Египте. Об этом говорит тот факт, что у всех рыжих отсутствует один конкретный фрагмент кода. Именно у этого животного произошла случайная мутация.

И можно вообразить. Среди кошек, которых и так почитают божествами, вдруг появляется один-единственный, цвета Солнца. Конечно, он посланник небес! Его обожествляют, все хотят котенка от него, так что «рыжий» ген широко распространился. Как тебя звали, прародитель? И спасибо тебе, что ты был.

КСТАТИ

К тому самому коту-основателю восходят и трехцветные кошки, как известно, приносящие счастье. Интересно, что они почти исключительно самки. Выше мы говорили, что механизм наследования «мужской» мутации девочками крайне причудлив. Именно это причудливость и кодирует трехцветность.

У девочек две Х-хромосомы. Допустим, в одной закодирован рыжий цвет, а в других – обычные кошачьи цвета. Когда будущая кошка – еще зародыш в утробе матери, организм сам принимает решение: в каждой клетке оставить только одну Х-хромосому, другую исключить. В одной клетке отключается рыжая хромосома. Это значит, что в будущем мы увидим на такой кошке, допустим, черное пятно. А в другой рыжая, напротив, не отключается – здесь будет пятно оранжевое.

Впервые поверье об удачливости трехцветных появилось, скорее всего, в Средние века у японских моряков, и оттуда распространилось по всему миру. Согласно легенде, некая трехцветная кошка заманила богача в полуразрушенный храм, спасая человека от удара молнии. В благодарность богач восстановил храм, а кошка стала символом спасения.

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