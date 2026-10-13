«Яндекс, где мои деньги и файлы?»: в соцсетях «хоронят» сервисы айти-гиганта

В соцсетях стали распространяться фейки о том, что это «конец Яндекса», что россияне массово лишаются своих фото, документов и сбережений… Фото: Gabriela Flores Espinosa/shutterstock/fotodom

Компания «Яндекс» активно восстанавливает свои сервисы после масштабной атаки дронов ВСУ. От них пострадали три из пяти центров обработки данных. Часть сервисов была недоступна. Пользователи не могли заказать доставку или вызвать такси, доступ к хранилищу на Диске тоже был затруднен. А еще нельзя было войти в Яндекс Пэй, оплатить покупки куар-кодом или перевести деньги. На этом фоне в соцсетях стали распространяться фейки о том, что это «конец Яндекса», что россияне массово лишаются своих фото, документов и сбережений… KP.RU решил разобраться, как все на самом деле - в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

«ФАЙЛЫ БЕЗВОЗВРАТНО УТРАЧЕНЫ»?

В последние дни пользователи Яндекс Диска действительно столкнулись с тем, что не могли скачать часть своих файлов, либо сервис работал очень медленно. Отсюда некоторые сделали далеко идущие выводы, что файлы могут быть «безвозвратно потеряны».

Масла в огонь подлило еще и мнение ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. В интервью каналу RTVI он сказал, что резервные копии файлов и документов, лежавших на Яндекс Диске, могли пострадать вместе с основными данными, а восстановить утраченную информацию, возможно, удастся не всем.

Сейчас это интервью недоступно. Но, каким бы известным и грамотным ни был эксперт, его мнение – это всего лишь мнение. Полного, да еще и удаленного доступа к информационным ресурсам Яндекса у него нет и быть не может. В компании все еще занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры. И выводы делать пока рано.

В Яндексе сообщили, что делают все, чтобы обеспечить сохранность данных и доступность сервисов, и объяснили, почему некоторые пользователи могли столкнуться с трудностями.

- Мы осознанно ограничили часть функция Яндекс 360, в том числе Диска, чтобы сохранить главное – работоспособность сервисов. Ограничения необходимы для снижения нагрузки и поддержания основных рабочих сценариев, - пояснили в Яндексе.

В частности, компания отключила возможность массового скачивания файлов в веб-версии «Диска». В настоящий момент пользователям недоступны:

- скачивание одной или нескольких папок;

- одновременное скачивание нескольких файлов;

- скачивание альбома;

- кнопка «Скачать все» при переходе по публичной ссылке.

При этом выделить отдельный файл и скачать его можно.

- Наша команда продолжает работу, чтобы все возможности сервисов стали доступны, - добавили в пресс-службе «Яндекса».

«ДЕНЬГИ В ОПАСНОСТИ»?

Еще бОльший резонанс вызвала недоступность сервиса Яндекс Пэй. Это мобильное приложение, обеспечивающее доступ к средствам, лежащим в Яндекс Банке. Там хранится около 350 млрд рублей средств вкладчиков физических лиц (10-е место в России). В первые дни после третьей атаки зайти в приложение, посмотреть остаток, перевести деньги в другой банк или оплатить покупки через куар-код было невозможно. Работали только физические карты Яндекс Пэй.

На этом фоне появились сообщения что сбережения, лежавшие в Яндекс Банке, потерялись. Якобы из-за атаки на центры обработки данных счета обнулились.

- Не переживайте, с вашими деньгами все в порядке. Сейчас сумма в приложении временно может отображаться некорректно. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу сервиса как можно скорее, - заявили в Яндекс Банке (https://bank.yandex.ru/).

По состоянию на день вторника, 13 октября, работа сервиса «Яндекс Пэй» уже частично восстановлена. К примеру, можно посмотреть баланс и убедиться, что все хорошо. Тем более что потеря денежных средств со счетов, даже в результате масштабного сбоя в ЦОД банка, технически невозможна. Резервное копирование данных происходит в нескольких местах. В том числе на платформе Банка России.

- Табличка с информацией о том, у кого сколько денег, - это не один файл на одном диске. И даже не два на двух. У кого сколько денег, выясняется через производную от журнала транзакций, который по требованию регулятора и по архитектуре существует одновременно в нескольких физически разнесенных местах, плюс отдельно отражается в учете контрагентов. Чтобы «обнулить» информацию о том, у кого сколько денег и кредитов, нужно одновременно и согласованно уничтожить все эти копии у всех участников, включая ЦБ, вплоть до оффлайн-ленты в сейфах, - объясняет в своем телеграм-канале известный инвестор и блогер Алексей Антонов.

Если привести аналогию, недоступность мобильного приложения - это не то же самое, что у вас лежали пачки наличных в тумбочке, а утром их там не оказалось. С ними все в порядке, просто цифровой замок к ним заклинило. Надо подождать, когда все починят. Тогда вы сможете ими спокойно распоряжаться.

Кстати, в самом Яндексе не только подтвердили, что все деньги клиентов в безопасности, а компания постарается в ближайшее время восстановить работу всех банковских сервисов, но и даже повысили ставку по накопительным счетам. В качестве компенсации.

- Мы понимаем, как важно иметь доступ к своим деньгам вовремя и что из-за сбоя вам, возможно, пришлось отложить важные платежи и дела. Поэтому мы повысили ставку до 20% годовых для всех, у кого уже открыт накопительный счет в Сейвах. Она действует с 11 по 17 октября включительно без дополнительных условий, - говорится в сообщении на сайте Яндекс Банка.

Кроме того, компания сделала Яндекс Cloud и Яндекс 360 бесплатными до конца октября - для всех действующих клиентов, включая корпоративных и обычных пользователей.

ИТОГО

Информация о том, что пользователи сервисов Яндекса столкнутся с катастрофическим последствиями (потерей денег и файлов), не соответствует действительности. Компания активно восстанавливает работу всех ресурсов. Многие из них уже частично или полностью доступны. А скорость работы определенных сервисов в компании ограничили осознанно, чтобы не перегружать поврежденную инфраструктуру.