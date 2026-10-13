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В мире13 октября 2026 15:55

Нашли лазейку: хуситы создали баллистические ракеты при помощи ИИ

Военный эксперт Кнутов допустил создание ракет хуситами при помощи ИИ
Левон АРУТЮНЯН
Йеменские хуситы наносят удары баллистическими ракетами по Саудовской Аравии

Йеменские хуситы наносят удары баллистическими ракетами по Саудовской Аравии

Фото: REUTERS.

Йеменские хуситы наносят удары баллистическими ракетами по Саудовской Аравии. Их главной целью стал международный аэропорт Эр-Рияда. Полеты гражданской авиации парализованы - аэропорт закрыт с 10 октября. Атакам подверглись и нефтегазовые объекты страны.

Откуда у группировки оружие, способное преодолевать саудовские системы ПВО? Крупнейшая американская компания в области искусственного интеллекта, Anthropic, заявила: хуситы использовали ее модели для разработки ракет.

По данным компании, базирующаяся на севере Йемена группа инженеров и программистов при помощи «импортного» ИИ настраивала ракетное управление, моделировала полеты и устроила испытательный пуск многоступенчатой баллистической ракеты дальностью больше 2000 км. В сферу подобных ударов попадает весь Ближний Восток.

У нейросетей Anthropic стоят ограничения на опасные запросы, однако хуситы смогли обойти заслон, хитро маскируя рабочие сессии. В конце концов лавочку им прикрыли. Но поздно: «умельцы» успели создать свою независимую систему виртуальных ракетных полигонов.

Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Группировка, естественно, делала оружие не с нуля: в начале гражданской войны в Йемене, в 2014 году, хуситы захватили столицу - Сану. Им достались запасы регулярной армии, ракеты китайского и еще советского производства (Р-17 «Эльбрус» и 9К79 «Точка»). Затем комплектующие стал поставлять Иран. Но простой «отверточной» сборкой, как видим, дело не ограничилось.

ИСТРЕБИТЕЛИ И МОДЕЛИ

- Не преувеличена ли эта история про хуситов? - вопрос военному эксперту, историку войск ПВО Юрию Кнутову.

- Ну почему, охотно верю. Другое дело, что их возможности ограничены доступом к американским или китайским нейросетям.

- Какое оружие возможно создавать при помощи ИИ?

- США, например, наладили серийный выпуск стратегического бомбардировщика B-21 Raider, значительная часть проекта создавалась с использованием искусственного интеллекта.

Самолёты шестого поколения Америке и Китае также проектируют только благодаря программам с ИИ.

B-21 на летных испытаниях. Фото: USAF/wikimedia.org

B-21 на летных испытаниях. Фото: USAF/wikimedia.org

В ближайшие три года такие задачи еще будут решаться с активным участием человека — подробными запросами и постоянным контролем выполнения. Но затем модели сумеют сами все делать на основе одного техзадания.

Ещё с конца восьмидесятых элементы ИИ (физико-математическое моделирование - Ред.) применяли для проверки ядерных боеприпасов без подземных взрывов: состояние доводится до начала ядерного взрыва, компьютер анализирует параметры и оценивает боеготовность бомбы.

В противоракетной обороне компьютеры с такими элементами вообще использовали изначально. В их проектировании мы обогнали американцев лет на двадцать.

КТО ТАКИЕ ХУСИТЫ

Йеменские хуситы (они же - шиитская военно-политическая группировка «Помощники Аллаха», у которой 350 000 бойцов) - хотят захватить контроль над всей страной. Они прямые союзники Ирана и считают своими злейшими врагами США, Израиль и Саудовскую Аравию - суннитское королевство, которое развернуло против них военную операцию на территории Йемена.

Йеменские хуситы хотят захватить контроль над всей страной

Йеменские хуситы хотят захватить контроль над всей страной

С сентября хуситы начали мощное наступление на побережье Красного моря. Саудиты ответили авиаударами по их объектам. Ну и получили те самые атаки на аэропорты.

Кстати, если хуситам удастся перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, связывающий Красное море с Индийским океаном, мировая экономика потеряет коридор, по которому идет 15% всего экспорта.

КАК РАЗВИВАЛИСЬ УДАРЫ ХУСИТОВ ПО САУДОВСКОЙ АРАВИИ

В субботу, 10 октября, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся ракетному удару. По данным Reuters, погибли минимум 13 человек, ещё 309 получили ранения. Среди погибших — граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта.

В воскресенье, 11 октября, аэропорт атаковали снова. Ракета попала в терминал №4, вызвав пожар. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

Удары наносятся не только по аэропортам Эр-Рияда и Даммама, но и по объектам Saudi Aramco — крупнейшего нефтяного гиганта мира.

10 октября хуситы заявили об атаках на газоперерабатывающий завод Шедгам и нефтяной объект Танаджиб в Восточной провинции.

Ранее под удар попали НПЗ в Джизане и объекты Aramco в Янбу на Красном море. Саудовская Аравия была вынуждена переориентировать экспорт нефти на египетский трубопровод, идущий к Средиземному морю, поскольку использовать Красное море стало слишком рискованно.

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