Йеменские хуситы наносят удары баллистическими ракетами по Саудовской Аравии Фото: REUTERS.

Йеменские хуситы наносят удары баллистическими ракетами по Саудовской Аравии. Их главной целью стал международный аэропорт Эр-Рияда. Полеты гражданской авиации парализованы - аэропорт закрыт с 10 октября. Атакам подверглись и нефтегазовые объекты страны.

Откуда у группировки оружие, способное преодолевать саудовские системы ПВО? Крупнейшая американская компания в области искусственного интеллекта, Anthropic, заявила: хуситы использовали ее модели для разработки ракет.

По данным компании, базирующаяся на севере Йемена группа инженеров и программистов при помощи «импортного» ИИ настраивала ракетное управление, моделировала полеты и устроила испытательный пуск многоступенчатой баллистической ракеты дальностью больше 2000 км. В сферу подобных ударов попадает весь Ближний Восток.

У нейросетей Anthropic стоят ограничения на опасные запросы, однако хуситы смогли обойти заслон, хитро маскируя рабочие сессии. В конце концов лавочку им прикрыли. Но поздно: «умельцы» успели создать свою независимую систему виртуальных ракетных полигонов.

Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Группировка, естественно, делала оружие не с нуля: в начале гражданской войны в Йемене, в 2014 году, хуситы захватили столицу - Сану. Им достались запасы регулярной армии, ракеты китайского и еще советского производства (Р-17 «Эльбрус» и 9К79 «Точка»). Затем комплектующие стал поставлять Иран. Но простой «отверточной» сборкой, как видим, дело не ограничилось.

ИСТРЕБИТЕЛИ И МОДЕЛИ

- Не преувеличена ли эта история про хуситов? - вопрос военному эксперту, историку войск ПВО Юрию Кнутову.

- Ну почему, охотно верю. Другое дело, что их возможности ограничены доступом к американским или китайским нейросетям.

- Какое оружие возможно создавать при помощи ИИ?

- США, например, наладили серийный выпуск стратегического бомбардировщика B-21 Raider, значительная часть проекта создавалась с использованием искусственного интеллекта.

Самолёты шестого поколения Америке и Китае также проектируют только благодаря программам с ИИ.

B-21 на летных испытаниях. Фото: USAF/wikimedia.org

В ближайшие три года такие задачи еще будут решаться с активным участием человека — подробными запросами и постоянным контролем выполнения. Но затем модели сумеют сами все делать на основе одного техзадания.

Ещё с конца восьмидесятых элементы ИИ (физико-математическое моделирование - Ред.) применяли для проверки ядерных боеприпасов без подземных взрывов: состояние доводится до начала ядерного взрыва, компьютер анализирует параметры и оценивает боеготовность бомбы.

В противоракетной обороне компьютеры с такими элементами вообще использовали изначально. В их проектировании мы обогнали американцев лет на двадцать.

КТО ТАКИЕ ХУСИТЫ

Йеменские хуситы (они же - шиитская военно-политическая группировка «Помощники Аллаха», у которой 350 000 бойцов) - хотят захватить контроль над всей страной. Они прямые союзники Ирана и считают своими злейшими врагами США, Израиль и Саудовскую Аравию - суннитское королевство, которое развернуло против них военную операцию на территории Йемена.

Йеменские хуситы хотят захватить контроль над всей страной

С сентября хуситы начали мощное наступление на побережье Красного моря. Саудиты ответили авиаударами по их объектам. Ну и получили те самые атаки на аэропорты.

Кстати, если хуситам удастся перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, связывающий Красное море с Индийским океаном, мировая экономика потеряет коридор, по которому идет 15% всего экспорта.

КАК РАЗВИВАЛИСЬ УДАРЫ ХУСИТОВ ПО САУДОВСКОЙ АРАВИИ

В субботу, 10 октября, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся ракетному удару. По данным Reuters, погибли минимум 13 человек, ещё 309 получили ранения. Среди погибших — граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта.

В воскресенье, 11 октября, аэропорт атаковали снова. Ракета попала в терминал №4, вызвав пожар. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

Удары наносятся не только по аэропортам Эр-Рияда и Даммама, но и по объектам Saudi Aramco — крупнейшего нефтяного гиганта мира.

10 октября хуситы заявили об атаках на газоперерабатывающий завод Шедгам и нефтяной объект Танаджиб в Восточной провинции.

Ранее под удар попали НПЗ в Джизане и объекты Aramco в Янбу на Красном море. Саудовская Аравия была вынуждена переориентировать экспорт нефти на египетский трубопровод, идущий к Средиземному морю, поскольку использовать Красное море стало слишком рискованно.

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