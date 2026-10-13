Раскрыта причина перехвата истребителями самолета над аэропортом Нюрнберга

Сегодня аэропорт Нюрнберга внезапно закрылся на несколько часов из-за сигнала о захвате самолета. Фото: Weston Hancock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сегодня аэропорт Нюрнберга внезапно закрылся на несколько часов из-за сигнала о захвате самолета.

Туда направлялся Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Corendon, летевший с греческого острова Корфу. Примерно на середине маршрута, около 11:00 по местному времени, авиадиспетчерам поступил сигнал бедствия — код «7500», который в авиации означает захват воздушного судна или незаконное вмешательство на борту. Пилоты перестали выходить на связь. На перехват вылетели истребители.

«Пришлось исходить из худшего – что это действительно может быть захват самолета с пассажирами», - сообщил представитель местной полиции Михаэль Петцольд.

На перехват были немедленно подняты два истребителя Eurofighter из 74-го тактического авиационного крыла, базирующегося в Нойбурге-на-Дунае. Они постоянно находятся в боеготовности в составе так называемой «тревожной роты». Военные самолеты сопроводили лайнер до самой посадки в нюрнбергском аэропорту имени Альбрехта Дюрера, где он благополучно приземлился около полудня.

Между тем сам аэропорт был полностью закрыт, туда прибыли полицейские спецподразделения. Все пассажиры турецкого «Боинга» оставались на борту до завершения проверок.

Спустя час после посадки полиция объявила о снятии угрозы. Выяснилось, что опасности нет, пассажиры и пилоты не пострадали.

По предварительным данным, причиной ложного сигнала стал неисправный радиопередатчик в кабине: из-за короткого замыкания система подала сигнал бедствия и одновременно вышла из строя, из-за чего экипаж не мог отвечать на запросы диспетчеров. Авиакомпания Corendon также подтвердила, что произошел кратковременный сбой системы радиосвязи.

Обычное движение в аэропорту вскоре возобновилось.

Инцидент в Нюрнберге оказался ложной тревогой, но всего две недели назад мир стал свидетелем реальной попытки захвата самолета. На борту рейса Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, второй пилот, гражданин Омана Хамам аль-Хаммами напал с ножом на командира экипажа и увел борт в пике. Самолет потерял около 4 000 метров высоты за минуту.

Пассажиры, большинство из которых были израильтянами, ворвались в кабину, дверь в которую успел открыть командир, и обезвредили нападавшего. Лайнер совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Аль-Хаммами хотел совершить теракт — самолет он собирался обрушить на тель-авивский аэропорт Бен-Гурион.

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