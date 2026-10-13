Зеленского предупреждать и думать про себя - когда же черт возьмет тебя: Каких данных разведки США может лишиться Киев

Украинским пэвэошникам остается лишь гадать, когда прилетят российские дроны и откуда. Фото: dpa/picture alliance/Getty Images

Вашингтон предпочел «не заметить» пуск баллистических ракет из России по Киеву. К полудню вторника Зеленский подтвердил догадки: «Касательно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров», - пожаловался он.

Партнеров он по имени не назвал. Но гадать недолго. 10 октября в Майами спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по данным американских СМИ, пригрозили отключить Киев от данных американской разведки, если ВСУ не перестанут бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. В выходные ту же угрозу, по данным CNN, продублировали Госдеп и Пентагон.

А в понедельник вечером в Киеве сначала грохнуло и только потом завыли сирены. Воздушные силы ВСУ признали: радары засекли ракеты уже на подлете. А горожане услышали звуки сирены предупреждения уже после того, как прозвучали взрывы.

Возникает вопрос: а какие еще разведданные США передавали Киеву?

Раннее предупреждение (не только о ракетах) - американцы видят, как с наших аэродромов поднимаются стратегические бомбардировщики.

Наводка для ударных систем залпового огня HIMARS.

Спутниковые снимки - свежие картинки любой точки фронта и тыла в России, которые ВСУ получают от американцев.

И самое болезненное сейчас - дальние удары. По данным Financial Times, с лета американцы помогают прокладывать маршруты украинским дронам в обход российской ПВО, подбирать высоту, время и уязвимые места на НПЗ. Французы тоже подставляют Киеву плечо. Но своих спутников, которые видят старт русских ракет, у Европы нет.

Как выглядит перекрытый кран, Киев уже знает. В марте 2025-го, после перепалки в Овальном кабинете, США выключили Киеву передачу данных разведки на 8 дней. ВСУ разом ослепли.

Сейчас, похоже, кран прикрутили на пол-оборота в воспитательных целях. К вечеру Трамп уже заявил, что Штаты продолжают делиться разведданными. Но время урока выбрано не случайно. США требуют прекратить удары по российским НПЗ, Зеленский в ответ капризничает.

Вот американцы, судя по всему, и напомнили, кто в этой паре ставит условия.