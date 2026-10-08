«Крестная мама со змеиной душой»: Елена Товстик набросилась на Полину Диброву, «укравшую» у нее сына

Полина Диброва и Елена Товстик. Фото: Евгений Гусева/социальные сети

Год назад телеведущий Дмитрий Дибров расстался с молодой женой Полиной Дибровой. Супруга шоумена ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллионер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли остаться друзьями и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело говорит о Полине гадости. Очередным поводом для оскорблений стал день рождения сына Товстиков Артема. В соцсетях Елена поздравила его с 13-летием, упомянув при этом его крестную мать Полину Диброву.

«Это были самые легкие роды и самый тихий малыш. Никто никогда не видел как он плакал. И только на крестинах он впервые заплакал и плакал все крестины, видимо чувствовал что ему не подходит крестная мама со змеиной душой. И чувствовал ее нечистую энергию и злые мысли», - обратилась Елена к наследнику.

После развода родителей Артем, как и его сестра Анна, переехал жить к отцу. Елена пожелала сыну помнить, где его настоящая семья, а «не фейковая».

«В тебе моя кровь, и сердце не обманешь. Я всегда с тобой, добро победит зло и время всё расставит на свои места. Ты единственный из всех детей, который похож на меня внешне, и это будет напоминанием всем», - написала экс-супруга миллионера.

Елена поздравила сына Артема с 13-летием. Фото: соцсети.

Тем временем Полина Диброва устала выслушивать постоянные оскорбления в свой адрес и подала в суд на Елену Товстик. Экс-супруга шоумена требует 5 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

В отличие от Товстиков развод Дибровых прошел цивилизованно. У Полины и Дмитрия растут трое сыновей - 16-летний Александр, 13-летний Федор и 11-летний Илья. Старший сын остался жить с отцом, младшие дети переехали к матери и ее избраннику Товстику. Бизнесмен снял для своей новой семьи дом в двух шагах от виллы Дибровых, так что дети могут видеть отца в любой момент. Телеведущий привечает и детей Романа: наследники Товстика частенько гостят у него.

«Дети Товстика охотно приходят в мой дом», - рассказал Дибров в недавнем интервью KP.RU.

Шоумен подчеркивает, что его бывшая жена – прекрасная мать, и они по-прежнему общаются на дружеской ноте.

«Я не сожалею ни об одной секунде, которую провел с Полиной, - признался Дмитрий в беседе с KP.RU. - Я не откажусь ни от одного моего ребенка. Хотя идиоты пишут: давайте проведем ДНК, может, у него рога уже давно. Это вряд ли. Я верю Полине. Я не обвиняю Полину и признаю за ней право уйти. Тем более она ведет себя очень благородно. Мы списываемся, у нас прекрасные отношения. Но мы списываемся только по поводу детишек. И никогда ни я, ни она не настраивали детей друг против друга и не собираемся этого делать».

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