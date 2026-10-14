Кашель в большом городе

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Откуда что берется

С наступлением холодов и сырости, то есть прямо сейчас, активизируется большинство возбудителей острых респираторных инфекций. 90% из них имеют вирусную природу и быстро распространяются воздушно-капельным путем.

Эпителий верхних дыхательных путей – своеобразный защитный барьер, он стоит на страже здоровья организма и первым встречает «неприятеля». Патогены оседают здесь и вызывают воспаление. Оно проявляется в повышенном выделении слизи и чувствительности нервных окончаний. При этом слизь эвакуируется из дыхательных путей. Так появляется один из самых частых и мучительных симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) – кашель. Но он же и наш защитник. Кашель помогает организму избавиться от мокроты, раздражающих веществ и прочих чужеродных частиц, находящихся в окружающей среде.

Выкашливаем лишнее

Дыхательная система находится буквально на границе организма и внешнего мира. Вместе с кислородом мы ежедневно вдыхаем пыль, частички загрязнений и т. д. Так что вопрос чистого воздуха вокруг нас – не праздный. Загрязненная окружающая среда – еще одна причина для появления кашля. Практика показывает, что дети, живущие в городе, чаще и дольше сельских ребятишек болеют респираторными заболеваниями, а также чаще сталкиваются с проявлениями аллергии. Компоненты городского смога раздражают слизистую дыхательных путей, повреждают реснитчатый эпителий и замедляют естественный механизм самоочищения бронхов. В результате слизь задерживается, а вирусы и бактерии проникают все глубже и не дают выздороветь.

К вредным факторам, порождающим кашель, относится и курение. Поэтому здоровье легких – это одновременно и собственная ответственность, и вопрос качества городской среды.

Кому здоровье только снится

Еще один недооцененный фактор риска частых ОРВИ – нарушение режима дня. Недосып, отсутствие режима сна и отдыха, поздние укладывания – все это расшатывает иммунитет и способствует ослаблению организма.

Кстати, недостаток прогулок на свежем воздухе тоже значительно снижает общую резистентность организма: слизистые пересыхают, а восстановительные процессы замедляются, что создает благоприятную почву для более частых, более тяжелых и затяжных простудных заболеваний.

В группе риска и любители сладкого и мучного. Они чаще других обрекают себя на простуду и кашель. Отсутствие сбалансированного, разнообразного питания приводит к дефициту белка, витаминов и микроэлементов, что ослабляет местный иммунитет слизистых.

Важно не навредить

В зависимости от причин и типа кашля подход к терапии может быть разным. Мы часто оцениваем только интенсивность симптома, не принимая во внимание его характер – наличие или отсутствие мокроты, время и обстоятельства усиления кашля. Действительно, даже смотреть на складывающегося от кашля человека тяжело. Сильный кашель пугает. Но его интенсивность не всегда определяет выбор терапевтической тактики. Куда важнее такие нюансы, как наличие или отсутствие мокроты, когда и как человек начал кашлять, сопровождается ли кашель температурой, затруднением вдоха или выдоха, насколько он продолжителен. Ответы на эти вопросы помогут подобрать эффективную терапию.

Кашель может быть сухим, влажным, малопродуктивным или продуктивным. Кроме того, один и тот же пациент может столкнуться сразу с несколькими комбинациями. Например, при остром назофарингите заложенный нос заставляет человека дышать ртом. Это ведет к тому, что слизистая пересыхает и развивается сухой кашель, а стекание слизи по задней стенке глотки провоцирует влажный.

Если кашель сухой, навязчивый, изматывающий, а мокроты нет, то стимулировать отхаркивание нельзя. При влажном кашле с вязкой и трудноотделяемой мокротой отхаркивающие препараты растительного происхождения могут стать частью терапевтического курса.

При отсутствии у пациента аллергии на активный компонент врачи могут порекомендовать натуральные препараты для всех возрастов в форме сиропа, например, «Мукалтишка» на основе сухого экстракта корней алтея или таблетки «Термопсол» с травой термопсиса.

Корень алтея содержит растительные слизистые и пектиновые вещества, которые оказывают местное обволакивающее, противовоспалительное и рефлекторное отхаркивающее действие. Растительные слизистые вещества покрывают слизистую оболочку дыхательных путей тонким слоем, что защищает ее от раздражения, способствуют уменьшению воспалительного процесса и благотворно влияют на заживление тканей.

Таблетки с термопсисом подойдут тем, кто старше 12 лет. Трава термопсиса содержит комплекс алкалоидов (цитизин, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин), которые, умеренно раздражая рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышают секрецию бронхиальных желез. Кроме того, эти алкалоиды оказывают стимулирующее действие на дыхательный центр. Натрия гидрокарбонат дополнительно стимулирует секрецию бронхиальных желез и способствует снижению вязкости мокроты за счет ее ощелачивания.

В любом случае самолечением заниматься не нужно. Лучше обратиться за консультацией к специалисту для назначения необходимой терапии.