Центральной темой экологического форума стало обмеление Каспия и последствия этого для экологии, рыболовства и транспортной инфраструктуры прикаспийских стран Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Сразу после обсуждения политики и экономики на саммите СНГ, первые лица перешли к экологии, конкретно - к проблемам Каспийского моря. Тем более, что встреча глав государств проходила на его берегах — в курортной зоне «Аваза» Республики Туркменистан. И центральной темой экологического форума стало обмеление Каспия и последствия этого для экологии, рыболовства и транспортной инфраструктуры прикаспийских стран. Россия в их числе.

Президент России Владимир Путин отметил, что разделяет тревогу коллег по поводу снижения уровня моря.

По его словам, «иссушение береговой линии Каспия только в российской её части за последние 20 лет составило, по нашим оценкам, 20 000 квадратных километров». В связи с этим Россия, как указал глава государства, вынуждена ежегодно направлять значительные бюджетные средства на дноуглубительные работы, чтобы поддерживать судоходство.

Президент России Владимир Путин отметил, что разделяет тревогу коллег по поводу снижения уровня моря. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Путин привел данные, согласно которым среднее снижение уровня Каспия составляет около 9 сантиметров в год. Сохранение таких темпов, подчеркнул он, «чревато целым рядом пагубных экологических последствий».

«Это всё вместе - сокращение биоресурсов, ущерб рыбному промыслу, эрозия почв прибрежной зоны — большая угроза для всех нас», — заявил президент. Он добавил, что обмеление негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прикаспийских регионах и «ведёт к снижению инвестиционной привлекательности транскаспийских логистических коридоров».

Владимир Путин сообщил коллегам, что Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года. Планируется регулярно отслеживать уровень моря и состояние береговой линии, оценивать, как обмеление влияет на судоходство, рыболовство и инфраструктуру. И, главное, искать способы снизить экологический и экономический ущерб для прикаспийских регионов.

По итогам Каспийского экологического форума в Авазе главы государств договорились о конкретных шагах. В итоговых документах закрепили обмен данными о состоянии Каспия, совместные исследования по обмелению и эрозии берегов, а также поручили правительствам продумать, как поддержать рыболовство и защитить прибрежные территории от меняющегося уровня моря.