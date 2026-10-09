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Сразу после обсуждения политики и экономики на саммите СНГ, первые лица перешли к экологии, конкретно - к проблемам Каспийского моря. Тем более, что встреча глав государств проходила на его берегах — в курортной зоне «Аваза» Республики Туркменистан. И центральной темой экологического форума стало обмеление Каспия и последствия этого для экологии, рыболовства и транспортной инфраструктуры прикаспийских стран. Россия в их числе.
Президент России Владимир Путин отметил, что разделяет тревогу коллег по поводу снижения уровня моря.
По его словам, «иссушение береговой линии Каспия только в российской её части за последние 20 лет составило, по нашим оценкам, 20 000 квадратных километров». В связи с этим Россия, как указал глава государства, вынуждена ежегодно направлять значительные бюджетные средства на дноуглубительные работы, чтобы поддерживать судоходство.
Путин привел данные, согласно которым среднее снижение уровня Каспия составляет около 9 сантиметров в год. Сохранение таких темпов, подчеркнул он, «чревато целым рядом пагубных экологических последствий».
«Это всё вместе - сокращение биоресурсов, ущерб рыбному промыслу, эрозия почв прибрежной зоны — большая угроза для всех нас», — заявил президент. Он добавил, что обмеление негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прикаспийских регионах и «ведёт к снижению инвестиционной привлекательности транскаспийских логистических коридоров».
Владимир Путин сообщил коллегам, что Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года. Планируется регулярно отслеживать уровень моря и состояние береговой линии, оценивать, как обмеление влияет на судоходство, рыболовство и инфраструктуру. И, главное, искать способы снизить экологический и экономический ущерб для прикаспийских регионов.
По итогам Каспийского экологического форума в Авазе главы государств договорились о конкретных шагах. В итоговых документах закрепили обмен данными о состоянии Каспия, совместные исследования по обмелению и эрозии берегов, а также поручили правительствам продумать, как поддержать рыболовство и защитить прибрежные территории от меняющегося уровня моря.