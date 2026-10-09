Сегодня утром в Черногории был арестован автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, а также члены его команды. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сегодня утром в Черногории был арестован автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, а также члены его команды.

Хронология задержания "Рыбаря" в Черногории

О задержании Михаила Звинчука и его команды сегодня утром сообщило черногорское издание Vijesti.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посольство России в Черногории выясняет обстоятельства задержания российских граждан.

По данным Vijesti, службы безопасности Черногории несколько дней следили за Звинчуком перед его задержанием. Издание отмечает, что Звинчук находится под британскими санкциями, а госдепартамент США включил его в список лиц, причастных к "операциям влияния, направленным на избирательный процесс" в Америке.

По данным телеграм-канала «Рыбарь», владелец находился в Черногории легально и официально. Съемочная группа планировала поработать на территории Цетинского монастыря.

Vijesti утверждает, что у команды Звинчука были изъяты «дроны, сложная техника и электронные устройства».

Задержание Звинчука и его соратников к полудню подтвердил премьер Черногории. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Задержание Звинчука и его соратников к полудню подтвердил премьер Черногории. Причину описал очень расплывчато: «Мы не будем разглашать сведения, которые должны оставаться в ведении служб безопасности. Тем не менее сигнал, следующий за сегодняшней успешной операцией, в ходе которой был задержан руководитель информационной сети „Рыбарь“, ясен: государственные институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы».

Команда Звинчука находится в контакте с МИД РФ. Подчеркивается, что никаких нарушений местного законодательства со стороны автора ресурса и его команды не было.

Российские дипломаты будут выяснять, почему руководителя телеграм-канала «Рыбарь» Звинчука задержали в Черногории, а также защищать его права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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