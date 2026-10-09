Как можно не платить налог на вклады: не волнуйтесь, все законно

Сумму налога на вклады можно законно снизить Фото: Иван МАКЕЕВ.

Что такое налог на вклады и можно ли его избежать? Не волнуйтесь, все законно. Никакой налоговой «оптимизации» и прочих хитростей и уловок. Если коротко - просто распределяем капитал между разными финансовыми инструментами. Как именно это сделать? И какие здесь могут быть риски? Давайте это и разберем.

КАК СОБИРАЮТ НАЛОГ НА ВКЛАДЫ

Налог на вклады - относительно новый. Его собирают всего несколько лет. Но он уже приносит приличные суммы в бюджет. К примеру, только в этом году Минфин планирует собрать в казну 632 млрд рублей. А в следующем году – уже больше триллиона.

Причина проста - спасибо высоким ставкам. Сбережения россиян в последние годы росли. Объем вкладов в банках составляет почти 70 трлн рублей. Многие держат на счетах крупные суммы. И получают по ним гигантские проценты. Как в относительном, так и в абсолютном выражении. Часть этого дохода государство теперь и изымает.

Работает формула так. Один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку в прошлом календарном году. Она была 21% годовых. Значит, с 210 тысяч рублей, полученных в виде процентов в 2025 году, платить налог не надо. А все, что свыше, будет облагаться налогом на доходы (13% до 2,4 млн рублей).

Примеры. Если получили 150 тысяч рублей в виде процентов со всех вкладов и накопительных счетов во всех банках, то налога не будет. Если получили 270 тысяч, тогда надо будет отдать государству 13% от 60 тысяч. Это 7800 рублей налога.

Кстати, в следующем году необлагаемый лимит будет ниже – 160 тысяч рублей (потому что сейчас ключевая ставка составляет 14%, но максимальная была 16% годовых – и вряд ли до конца года станет больше).

КАК МОЖНО ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ

Естественное желание каждого человека – получать больше, а тратить меньше. При этом сэкономить, разместив деньги в разных банках, не получится. Налоговая собирает данные со всех кредитных организаций и суммирует все полученные проценты по всем вкладам и накопительным счетам. Но избежать лишних налогов все же можно. Способов несколько.

- Во-первых, можно разбить сумму сбережений и положить на депозиты от имени разных членов семьи. У каждого члена семьи есть свой собственный необлагаемый налогом лимит. Разбивая сбережения на части, семья может абсолютно законно увеличить в разы сумму, не подпадающую под налогообложение, - говорит Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

Можно разбить сумму сбережений и положить на депозиты от имени разных членов семьи. Фото: AYO Production/Shutterstock/Fotodom

Правда, тут есть нюанс. Деньги будут на счетах разных людей. И контролировать их будет сложнее. Поэтому экономия на налогах может влететь в копеечку. Например, если жена потратит часть сбережений на шопинг, или муж «инвестирует» половину накоплений в рыболовные снасти.

Более надежный способ – переложить деньги в инструменты фондового рынка, которые не подпадают под налогообложение. Например, использовать фонды денежного рынка. На них хранятся деньги, которые банки используют в рамках межбанковского кредитования. Они приносят доход, который очень близок к средним ставкам по вкладам. Если не продаете их в течение трех лет, тогда получаете льготу на долгосрочное владение. То есть, с заработанного не нужно будет платить подоходный налог.

- Если вкладывать деньги в эти фонды через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), то можно получить налоговые льготы – и не платить налог с полученной прибыли, и вернуть часть уплаченного подоходного налога в виде налогового вычета. Тем не менее, чтобы воспользоваться этими льготами, нужно быть готовым «заморозить» свои сбережения на довольно-таки значительный срок. От пяти лет, - предупреждает Андрей Паранич.

ИТОГО

Как платить меньше налогов на проценты со сбережений

- Держите под проценты в банках не более миллиона рублей у каждого взрослого и ответственного человека в семье.

- Откройте индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и положите на него часть сбережений. Каждый год с 400 тысяч рублей новых взносов можно получать налоговый вычет (от 13 до 22% от внесенной суммы). Не выводите деньги в течение пяти лет, чтобы не потерять право на налоговые льготы.

- Откройте брокерский счет (в любом крупном банке, какой вам удобнее). Положите туда часть сбережений. Инвестируйте деньги в любые ценные бумаги. Держите их в портфеле не менее трех лет. Все – можно продавать с прибылью и не платить подоходный налог. Но имейте в виду: котировки и акций, и облигаций могут как расти, так и падать.

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