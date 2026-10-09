В России нашли древнейшие в Восточной Европе каменные орудия, их сделал не человек

В Ростовской области обнаружили древнейшие в Восточной Европе (не считая Кавказа) каменные орудия. Фото: Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук / archeo.ru

В Ростовской области обнаружили древнейшие в Восточной Европе (не считая Кавказа) каменные орудия. Наши очень далекие предки сделали их примерно полмиллиона лет назад. Человека Разумного тогда еще не существовало: обрабатывали камни на берегу Северского Донца ныне вымершие типы людей. Открытие сделали в Институте истории материальной культуры РАН. О жгучих загадках того времени — в материале KP.RU.

НА МЕСТЕ НЕ СИДЕЛИ

В 1964 году на берегу реки Северский Донец, неподалеку от слияния с Доном, известный советский и российский археолог Николай Праслов обнаружил стоянку очень древних людей. Ее назвали Хрящи по имени близлежащего хутора.

Стало ясно, что люди здесь жили в палеолите — древнем каменном веке. Причем палеолит ведь длинный (от 3,3 миллионов лет назад до 10–12 тысяч лет назад). Стоянка Хрящи в Ростовской области относится не к финалу. А к разгару, ей около 400–500 тысяч лет.

Левый борт Северского Донца в районе локализации памятника. Фото: Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук / archeo.ru

Пояснения требует и слово «жили». Если вы представляете себе тогдашнее поселение как современную деревню, это не так. Люди преимущественно кочевали. У них были некие стойбища, куда они могли возвращаться по нескольку раз. Но часто стойбища стояли покинутыми, «племя» уходило. И все-таки, именно в те времена люди (прото-люди) стали возводить первые жилища. И часто это были шалаши примерно современного типа.

Вот что бы вы застали на стоянке: неприхотливые сооружения вроде шалашей или берлог, дымящиеся следы костра, и никого вокруг. Все ушли охотиться: охотились как мужчины, так и женщины. Можно пофантазировать: а может, детей все-таки оставили поддерживать костер? Ведь, хотя в те времена человек уже знал огонь, археологи уверяют, что он не мог его добывать. Приходилось ждать удара молнии, а потом поддерживать. Это тем более вероятно, что жили обитатели стоянки немного (20–30 лет) и наверняка сызмала приучали детей к полезной деятельности. Длинное детство — роскошь.

Скорее всего, обитатели этих мест пришли в низовья Дона с Кавказа. И это был нетривиальный выбор, поскольку климат был очень суров. Было холодно и довольно сухо. Одно из оледенений (его геологи называют окским) заканчивалось, начиналось межледниковье. Немного потеплело, но радикально климат не поменялся. Вокруг стоянки простирались степи или в лучшем случае лесостепи, и там жили разнообразные животные, на которых древние люди и охотились.

Карта расположения нижнепалеолитической стоянки Хрящи. Фото: Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук / archeo.ru

ПОЭЗИЯ КАМНЯ

Орудия, о которых идет речь — это довольно большие каменные изделия, и часто только специалист может понять, приложил руку человек или нет.

Вообще древний каменный век (палеолит) — это время больших орудий. Следом идет средний каменный век (мезолит), и в нем орудия стали резко меньше. В мезолите их привязывали к деревяшкам (скажем, наконечник стрелы — к деревянному древку; лук как раз изобрели в мезолите). Но и на стоянке Хрящи дерево применяли, хотя и не так ловко.

Первый период палеолита, олдувай, — это массивные глыбы, которыми первобытные люди лупили со всей дури, и обрабатывали едва.

Стоянка Хрящи — это уже следующий этап, ашель (по французскому местечку Сент-Ашель, где культуру впервые выявили). Каменные орудия приобретают симметрию и уже начинают походить на произведение человеческих рук.

Расчистка отложений в районе памятника. Фото: Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук / archeo.ru

Аналоги орудиям пока не известны на памятниках Восточной Европы, рассказали в Институте, хотя на Кавказе подобные есть. Это рубила, пики и кливеры. Рубилами разделывали мясо, держа их в руках. Это вообще наиболее древний тип орудия. Пики, вопреки названию, напоминали скорее кирку, это характерный для ашельского времени инструмент. А кливер — это скорее колун.

— Эти довольно массивные орудия имеют прочные лезвия и острия. Они предназначались для изготовления охотничьего вооружения из дерева (копий, палиц), орудий собирательства (палок-копалок) и разделки туш крупных животных. Эту гипотезу подтверждают первые находки костей копытных в том же культурном слое, — говорят в ИИМК РАН.

Нижнепалеолитическая стоянка Хрящи. Фрагментированное рубило из кварцита. Фото: Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук / archeo.ru

НАШИ ПРЕДКИ? ОТЧАСТИ ДА

Люди, которые охотились в низовьях Дона, а потом отдыхали на удобном «пляже» Северского Донца, не были Человеком Разумным. Это очень далекие наши предки. Считается, что ашельскую культуру творили представители видов Человек Работающий (Homo ergaster) и Человек Прямоходящий (Homo Erectus).

Приодень человека из бронзового века или даже из неолита (финальной стадии каменного века) и выпусти на улицу — никто и не обернется. Здесь не так. Анатомически да, это уже далеко не «разумная обезьяна». Лицо — нет.

Их рост был не ниже нашего, а развитие мускулатуры заставило бы заподозрить завсегдатая спортивного зала. Но огромные надбровные дуги, отсутствие подбородка и резко скошенный назад череп, что придавало сходство голове с футбольным мячом, сразу привлекли бы внимание.

Их мозг еще не достиг нашего уровня развития: так, из-за слабо проработанных лобных долей им было сложно мыслить абстрактно, заглядывать в завтрашний день и вообще что-то планировать. Соответственно, никакого искусства — палеолитические Венеры и прочие наскальные рисунки появились много позже. Вряд ли они создали полноценный язык, но у них определенно была развитая система звуков и жестов. Тем не менее, находки в Ростовской области говорят о высоких когнитивных навыках обитателей стоянки, отмечают в Институте.

И — они не вымерли! Точнее не все. Именно в Европе заметная часть древнейшего населения эволюционировала, слившись с вышедшими из Африки позже Людьми Разумными. Но те, кто ушел очень далеко, на Дальний Восток и в Китай, оказались в изоляции, вымерли, и потомства не дали. Выходит, что в нас есть немного генов от обитателей стоянки Хрящи. Согласитесь, этот факт заставляет посмотреть на находки российских археологов немного в новом свете. Далекое становится ближе и понятнее.

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