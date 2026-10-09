После развода Джиган не платит алименты: артиста внесли в базу судебных приставов

ФССП возбудила производство в отношении Джигана из-за задолженности по алиментам Фото: Иван МАКЕЕВ.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) 7 октября возбудила исполнительное производство в отношении рэпера Джигана, настоящее имя которого Денис Устименко-Вейнштейн. Причина — задолженность по алиментам. Напомним, что у 41-летнего Дениса и его бывшей жены, 38-летней Оксаны Самойловой, четверо общих детей.

Оказывается, еще в 2020 году Джиган (который в тот период тоже находится в рехабе после очередного припадка) и Оксана заключили алиментное соглашение. Именно с того времени набежал долг, правда, сумма неизвестна. В окружении семьи блогерши и рэпера нам эту информацию подтвердили. Напомним, что в октябре 2025 Оксана подала на развод.

Еще ранее, в 2020 году, Самойлова и Джиган заключили брачный договор. И лишь в сентябре 2026 года в интервью Ксении Собчак Оксана рассказала, что пошла на этот шаг, чтобы как-то обезопасить себя и детей от неадекватного поведения музыканта. Оказалось, что у Дениса уже давно имеются проблемы с запрещенными веществами и периодически случаются припадки, сопровождающиеся агрессивным и неадекватным поведением.

Джиган - многодетный отец Фото: Иван МАКЕЕВ.

Так, в июле 2026 года рэпер взял в заложники персонал в своем собственном доме. Денис с оружием в руках удерживал прислугу и охранников на протяжении десяти часов. Одному из телохранителей он прострелил ногу и руку. Все происходило на глазах у испуганных детей.

В интервью Собчак Самойлова рассказала, что четыре года бывший муж угрожал пистолетом и ей, а после стрелял по стенам… Свекрови, маме Оксаны Евгении, Джиган заявил, что убьет Оксану и детей.

«Это правда, что был случай, когда он наставлял на тебя пистолет и угрожал тебе пистолетом?» — спросила у блогерши Собчак.

«Угу. Это был 2022 год… Такой же эпизод, как в 2020-м (имеет ввиду срыв Джигана в Майами, после чего его отправили на реабилитацию). По тем же причинам. Просто ему в секунду показалось, что я какая-то предательница, что-то там сделала. И вот…» — еле сдерживая слезы рассказывала в интервью Самойлова.

Сейчас Денис находится в элитном реабилитационном центре в Израиле (у артиста имеется гражданство этой страны, — прим. Ред.). Если рэпер надумает вернуться в России, то здесь его ждут не только долги по алиментам, но также суд и реальный тюремный срок.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дети смогут видеть отца только с согласия матери и в адекватном состоянии: после стрельбы Самойлова намерена ограничить Джигана в родительских правах

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке