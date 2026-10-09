Народный артист СССР Евгений Естигнеев в фильме "Старики-разбойники" (1971). Фото: кадр из фильма.

9 октября к столетию со дня рождения народного артиста СССР Евгения Естигнеева на Никитском бульваре, 17 открыли мемориальную доску. В этом доме Евгений Александрович прожил 16 лет, с 1971 по 1989 год.

Организатором и идеологом памятных мероприятий стал «Современник» - Евгений Евстигнеев не только здесь служил, но и был одним из основателей легендарного театра. Несмотря на то, что большую часть жизни он всё-таки играл на сцене Московского художественного театра, он связи с «Современником» не терял.

Автор бронзовой доски, покрытой патиной, - скульптор Александр Свиязов, ученик Александра Рукавишникова.

9 октября к столетию со дня рождения народного артиста СССР Евгения Естигнеева на Никитском бульваре, 17 открыли мемориальную доску. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В центре композиции – колоннада «Современника», — узнаваемый архитектурный элемент. Колоннада украшает вход в театр на Чистопрудном бульваре. В облаках как будто бы парит Евгений Евстигнеев в своей знаменитой шляпе с широкими полями.

Доску открывал художественный руководитель «Современника» Владимир Машков. На открытие пришли коллеги Евгения Евстигнеева, которые когда-то давно выходили с ним на сцену, - Виктор Тульчинский и Людмила Крылова.

Доску открывал художественный руководитель «Современника» Владимир Машков. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Артисты "Современника" пришли на открытие мемориальной доски. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Как рассказал KP.RU скульптор Александр Свиязов, стоит бронзовая доска чуть больше 1 миллиона рублей, нашлись спонсоры, которые всё оплатили.

Скульптор Александр Свиязов. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

На открытие пришла дочь Евгения Естигнеева – актриса Мария Селянская. В этом доме на Никитском бульваре она прожила с родителями всё детство и юность.

- Наша квартира была на 6-м этаже. Здесь я ходила в школу. Как мы жили? Да как все. Не думайте, что артисты живут какой-то особенной жизнью, - говорит Мария Селянская.

В целом доска ей понравилась. Единственное, на что она обратила внимание, во-первых, её отец никогда не был режиссёром (как указано на доске).

- У отца не было режиссерских амбиций. Ему было достаточно того, что он артист, - говорит Мария Селянская. – Во-вторых, всё-таки большую часть жизни он прослужил в МХАТе, почему это не отражено…

Дочь Евгения Евстигнеева актриса Мария Селянская. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Наверное, потому, что так видит художник. Трудно найти памятник или даже мемориальную доску, которая бы удовлетворила всех.

В этот же день, 9 октября, рядом с театром «Современник» появился мурал, посвящённый Евгению Евстигнееву. Его создала арт-группа ZUKCLUB — художники Сергей Овсейкин и Иван Астро. На Чистопрудном бульваре открылась выставка, рассказывающая о жизни и творчестве Евстигнеева.

В театре «Современник» прошёл юбилейный вечер-спектакль «ЕвстиГений» (режиссер Марина Брусникина). Мероприятий немало. В конце концов, важна не столько точность в деталях, а то, что мы о Евгении Евстигнееве помним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евстигнеев ушел от Волчек к «советской Софи Лорен»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

И слёзы на глазах... С кем из знаменитостей мы простились в 2025 году