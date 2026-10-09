Олимпийская чемпионка и актриса Ульяна Донскова Фото: личный архив.

Олимпийская чемпионка по гимнастике и актриса Ульяна Донскова готовится вновь стать мамой. В этом году с участием 34-летней Ульяны вышел фильм «Колобок». Спортсменка замужем за известным ресторатором Алексеем Васильчуком. У бизнесмена имеется шестеро детей от первого брака. У Ульяны то есть сын от бывшего мужа. Также у пары растет общий сын Серафим, которому около двух лет. Получается, что сейчас у Донсковой и Васильчука восемь детей на двоих. И совсем скоро появится девятый…

В интервью KP.RU Ульяна рассказала о беременности и подготовке к родам, а также о фильме, в котором снималась, когда была в положении.

Ульяна Донскова. Фото: личный архив

- Ульяна, расскажите, на каком вы сейчас сроке и как себя чувствуете?

- Мы ждём, что наш малыш появится на свет через два месяца!

- У вас очень большая семья. Расскажите про детей.

- От первого брака у Алексея уже взрослые дети. Старшим ребятам скоро 26 лет, средним — 23 и 20. Есть ещё Марфа, ей 11 лет, она живёт с мамой. Остальные, как вы понимаете, уже взрослые и живут своими семьями. С нами живут Дима, приемный сын Алексея — которому недавно исполнилось 16 лет, и мой Рома от первого брака. У Димы синдром Дауна, у Ромы аутизм. Для меня очень важно, чтобы дома каждый чувствовал себя любимым и принятым. А нашему общему сыну Серафимчику год и восемь месяцев. Мы все отлично ладим.

Ульяна Донскова с семьей. Фото: личный архив

- Как дети отнеслись к новости о скором пополнении? Уже ждут братика или сестрёнку?

- Рома, Дима и Серафим пока ещё не до конца понимают это счастье. Рома и Дима — в силу своих особенностей, а Серафим ещё совсем маленький. Думаю, он поймёт всё немного позже. А вот Марфа очень любит проводить время с Серафимом, поэтому была рада, когда узнала, что у неё появится ещё один братик.

- Где планируете рожать? В «Лапино»?

- Рожать я планирую не в «Лапино». О роддоме буду готова рассказать, когда всё случится.

- Все женщины по-разному переносят беременность. А как она проходит у вас? Не тянет на какие-нибудь необычные сочетания?

- Знаете, мне хочется окрошки! Я и так её очень люблю, но в эту беременность — особенно сильно. А сама беременность в этот раз выдалась для меня более ленивой, чем предыдущая. Возможно, потому, что я ещё не успела до конца прийти в форму после рождения Серафима. Да и такой скорой новой беременности я не ожидала.

Поэтому сейчас позволяю себе немного замедлиться. В форму буду приходить уже после рождения малыша.

Фото: личный архив

- Говорят, что у спортсменок благодаря хорошей физической подготовке живот может долго оставаться незаметным. У вас так получилось?

- Нет, у меня животик стал заметен уже с пятого месяца! (Смеётся.) Так что скрывать беременность долго не получилось бы.

- Вы продолжали работать и сниматься во время беременности? Когда решили сделать паузу?

- Я снималась до пятого месяца. Первые четыре месяца беременности прошли у меня в очень плотном рабочем графике. Мы снимали большую картину «Чайка», где у меня роль женщины-космонавта Ирины Соловьёвой. Тогда животика ещё совсем не было видно. Да и лишних килограммов тоже! (Смеётся.) Сейчас срок уже большой, поэтому я не рискую ввязываться в новые проекты, хотя предложения были. Не хочется подводить людей: роды могут начаться в любой момент. Но если мне предложат роль беременной женщины, я с удовольствием соглашусь!

- После рождения ребенка планируете быстро возвращаться к работе или дадите себе время на восстановление?

- Сейчас самое главное — спокойно родить малыша, уделить время семье и восстановиться. А уже потом буду постепенно возвращаться к привычному ритму жизни и работе.

Фото: личный архив

- Где зрители смогут увидеть вас в ближайшее время? Расскажите о новых проектах.

- Самая ближайшая премьера — фильм «Чайка». Дата уже назначена: 8 апреля. Это картина, над которой мы работали в первые месяцы моей беременности, и я с нетерпением жду встречи со зрителями.

- И последний вопрос: чего вы ждёте от этого нового этапа жизни? Строите планы на будущее?

- Для меня важнее стараться жить в моменте, здесь и сейчас. Никто не может знать, что нас ждёт.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке