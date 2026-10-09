«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 10 октября:
1. Новости с передовой: освобождены пять поселков
2. СБУ объявили в розыск митрополита Тихона
3. Кличко призвал жителей мегаполиса покинуть столицу
4. Кушнер и Уиткоф в Майами зомбировали украинцев и европейцев
5. О плохой зиме предупредили мэры Николаева и Харькова
6. Киев должен был в пятницу выплатить МВФ почти 170 млн долларов
7. В Британии не верят в производство Киевом современных ракет
8. Кашпировского повезли хоронить из Москвы в Винницу
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.
Штурмовики «Севера» освободили Аннополье и Новую Казачью в Харьковской области, а также Кияницу в Сумской области. Поражены более 1850 боевиков, 15 бронемашин и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. .
Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: свыше 1565 бойцов, 13 бронемашин, 93 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли более 1215 солдат и офицеров. Подбиты десять бронемашин, 162 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.
«Центр» выбил из рядов противника более 3415 военнослужащих. Утилизированы 23 бронемашины, 69 автомобилей и 13 станций РЭБ.
Бойцы «Востока» освободили Самойловку и Голубково в Запорожской области. Потери противника - 1845 человек. А также 14 бронемашин, 67 автомобилей и семь орудий.
«Днепр» уничтожил до 245 националистов. Сожжены 127 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Силы ПВО сбили 31 управляемую авиабомбу. Поразили девять снарядов HIMARS и 17 ракет «Фламинго». Приземлили 7389 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Вечером 9 октября стало известно, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Трамп назвал переговоры "очень успешными" и заявил, что Россия поставит более 4,8 млн тонн дизельного топлива на американский и мировые рынки.
300 тыс. тонн дизельного топлива, по словам американского лидера, договорились отправить немедленно, 500 тыс. — в ноябре, 1 млн и 3 млн тонн — в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин в свою очередь по итогам разговора подтвердил готовность страны поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
Заключена дизельная сделка, Зеленский в ярости, Мосбиржа взлетела до небес: Итоги разговора Путина и Трампа 9 октября
Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Служба безопасности Украины объявила в розыск. СБУ предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса незалежной. Священнослужителя обвиняют в публичной поддержке России. Девять лет назад его внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Тогда Тихона обвиняли в преступлениях против самостийной и «распространении российской пропаганды». Вспоминаем бессмертные слова Лаврова про дебилов...
В Киеве все хуже дела с подачей воды на фоне усиления перебоев с электричеством. В трех столичных районах остановился общественный транспорт. Впервые возникли проблемы с городской канализацией. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мегаполис ушел в режим «выживания» из-за проблем с электроснабжением и водой. И дал совет всем, кто имеет родственников по стране, уехать подальше от Киева. Давно пора.
Axios сообщает: представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу в Майами обсудили "частичное перемирие" с украинскими переговорщиками и европейскими официальными лицами. Два записных американских переговорщика представили «новые идеи и предложения» по выходу из тупика в конфликте Москвы и Киева. Издание информирует: «Одна из идей — частичное прекращение огня, которое остановит атаки на энергоинфраструктуру и поставки зерна». Накануне Уиткофф и Кушнер встретились с Трампом. Обсудили с ним предложения Белого дома и получили указания вождя перед переговорами в Майами. Во Флориде также обсудили предложения по гарантиям безопасности для незалежной и план ее восстановления. План простой — до основанья. А затем...
Фото: REUTERS.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в тревоге. Он видит «худший сценарий» этой зимой. Изданию «Апостроф» мэр заявил: «Можно готовиться, готовиться, но прилетит нескольких ракет при температуре -10 - и ты просто ничего не отремонтируешь. Это займет недели. А люди уже замерзнут. Надо рассчитывать на худший сценарий». Ранее мэр Харькова признал, что бывшей столице Украины будет тяжело пережить будущую зиму из-за разрушений энергообъектов и дефицита финансирования. Показательно, что опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы легкомысленного относятся к грядущей катастрофе: 47% жителей незалежной ожидают, что ситуация со светом и отоплением грядущей зимой будет такой же, как и прошлой, и лишь 39% уверены, что будет сильно хуже. Вспомните про ваш оптимизм, когда застынет дерьмо в ваших сортирах.
На сайте Международного валютного фонда сообщалось, что Киев до конца пятницы, 9 октября, обязан был выплатить МВФ 169,7 млн долларов. Эта сумма должна была поступить в счет погашения кредита, выданного для ускоренного финансирования еще в 2022 году. Причем такая сумма должна выплачиваться ежемесячно. До конца 2026-го незалежной осталось выплатить 719 007 216 долларов. А ведь в Киеве жаловались, что им не хватает 27 миллиардов для покрытия оборонных расходов. Что им какие то жалкие долги перед МВФ...
Замминистра обороны Британии по делам вооруженных сил, Луиза Сандер-Джонс, признала: Киеву до начала собственного производства крылатых ракет SCALP/Storm Shadow — как до Луны. Издание Figaro приводит её слова: «Думаю, что до этого далеко - из-за сложности этих систем вооружения». Но сообщила, что стороны изучают проекты, которые можно реализовать быстро - например, совместное производство средств для «ударов средней дальности». Хрен редьки не слаще.
Племянник психотерапевта Анатолия Кашпировского, Юрий Мамаев, сообщил, что тело чародея для захоронения, согласно его завещанию, везут на его родную Украину рейсами через Турцию и Польшу. Церемония прощания с магом прошла в четверг в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Мамаев рассказал РИА Новостям, что целителя планируют похоронить в Виннице, рядом с его матерью. Он так обозначил последний путь Кашпировского: «Аэропорт Внуково, затем Стамбул. Затем Варшава, аэропорт имени Шопена. Затем гроб пойдет в Киев. Либо Жуляны, аэропорт имени Сикорского, либо Борисполь, - кто примет». По словам племянника, гроб оцинкован и погружен в деревянный контейнер. А кто ухаживать будет за могилой — никого не волнует?
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