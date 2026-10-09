Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 10 октября:

1. Новости с передовой: освобождены пять поселков

2. СБУ объявили в розыск митрополита Тихона

3. Кличко призвал жителей мегаполиса покинуть столицу

4. Кушнер и Уиткоф в Майами зомбировали украинцев и европейцев

5. О плохой зиме предупредили мэры Николаева и Харькова

6. Киев должен был в пятницу выплатить МВФ почти 170 млн долларов

7. В Британии не верят в производство Киевом современных ракет

8. Кашпировского повезли хоронить из Москвы в Винницу

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 10 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» освободили Аннополье и Новую Казачью в Харьковской области, а также Кияницу в Сумской области. Поражены более 1850 боевиков, 15 бронемашин и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. .

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: свыше 1565 бойцов, 13 бронемашин, 93 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли более 1215 солдат и офицеров. Подбиты десять бронемашин, 162 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

«Центр» выбил из рядов противника более 3415 военнослужащих. Утилизированы 23 бронемашины, 69 автомобилей и 13 станций РЭБ.

Бойцы «Востока» освободили Самойловку и Голубково в Запорожской области. Потери противника - 1845 человек. А также 14 бронемашин, 67 автомобилей и семь орудий.

«Днепр» уничтожил до 245 националистов. Сожжены 127 автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Силы ПВО сбили 31 управляемую авиабомбу. Поразили девять снарядов HIMARS и 17 ракет «Фламинго». Приземлили 7389 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 10 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Вечером 9 октября стало известно, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Трамп назвал переговоры "очень успешными" и заявил, что Россия поставит более 4,8 млн тонн дизельного топлива на американский и мировые рынки.

300 тыс. тонн дизельного топлива, по словам американского лидера, договорились отправить немедленно, 500 тыс. — в ноябре, 1 млн и 3 млн тонн — в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин в свою очередь по итогам разговора подтвердил готовность страны поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Заключена дизельная сделка, Зеленский в ярости, Мосбиржа взлетела до небес: Итоги разговора Путина и Трампа 9 октября

СБУ объявили в розыск митрополита Тихона

Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Служба безопасности Украины объявила в розыск. СБУ предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса незалежной. Священнослужителя обвиняют в публичной поддержке России. Девять лет назад его внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Тогда Тихона обвиняли в преступлениях против самостийной и «распространении российской пропаганды». Вспоминаем бессмертные слова Лаврова про дебилов...

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Мэр Кличко призвал киевлян покинуть город

В Киеве все хуже дела с подачей воды на фоне усиления перебоев с электричеством. В трех столичных районах остановился общественный транспорт. Впервые возникли проблемы с городской канализацией. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мегаполис ушел в режим «выживания» из-за проблем с электроснабжением и водой. И дал совет всем, кто имеет родственников по стране, уехать подальше от Киева. Давно пора.

Кушнер и Уиткоф в Майами зомбировали украинцев и европейцев

Axios сообщает: представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу в Майами обсудили "частичное перемирие" с украинскими переговорщиками и европейскими официальными лицами. Два записных американских переговорщика представили «новые идеи и предложения» по выходу из тупика в конфликте Москвы и Киева. Издание информирует: «Одна из идей — частичное прекращение огня, которое остановит атаки на энергоинфраструктуру и поставки зерна». Накануне Уиткофф и Кушнер встретились с Трампом. Обсудили с ним предложения Белого дома и получили указания вождя перед переговорами в Майами. Во Флориде также обсудили предложения по гарантиям безопасности для незалежной и план ее восстановления. План простой — до основанья. А затем...

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Фото: REUTERS.

О плохой зиме предупредили мэры Николаева и Харькова

Мэр Николаева Александр Сенкевич в тревоге. Он видит «худший сценарий» этой зимой. Изданию «Апостроф» мэр заявил: «Можно готовиться, готовиться, но прилетит нескольких ракет при температуре -10 - и ты просто ничего не отремонтируешь. Это займет недели. А люди уже замерзнут. Надо рассчитывать на худший сценарий». Ранее мэр Харькова признал, что бывшей столице Украины будет тяжело пережить будущую зиму из-за разрушений энергообъектов и дефицита финансирования. Показательно, что опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы легкомысленного относятся к грядущей катастрофе: 47% жителей незалежной ожидают, что ситуация со светом и отоплением грядущей зимой будет такой же, как и прошлой, и лишь 39% уверены, что будет сильно хуже. Вспомните про ваш оптимизм, когда застынет дерьмо в ваших сортирах.

У Киева должок перед МВФ в 170 млн долларов

На сайте Международного валютного фонда сообщалось, что Киев до конца пятницы, 9 октября, обязан был выплатить МВФ 169,7 млн долларов. Эта сумма должна была поступить в счет погашения кредита, выданного для ускоренного финансирования еще в 2022 году. Причем такая сумма должна выплачиваться ежемесячно. До конца 2026-го незалежной осталось выплатить 719 007 216 долларов. А ведь в Киеве жаловались, что им не хватает 27 миллиардов для покрытия оборонных расходов. Что им какие то жалкие долги перед МВФ...

В Британии не верят в производство Киевом современных ракет

Замминистра обороны Британии по делам вооруженных сил, Луиза Сандер-Джонс, признала: Киеву до начала собственного производства крылатых ракет SCALP/Storm Shadow — как до Луны. Издание Figaro приводит её слова: «Думаю, что до этого далеко - из-за сложности этих систем вооружения». Но сообщила, что стороны изучают проекты, которые можно реализовать быстро - например, совместное производство средств для «ударов средней дальности». Хрен редьки не слаще.

Кашпировского везут хоронить из Москвы в Винницу

Племянник психотерапевта Анатолия Кашпировского, Юрий Мамаев, сообщил, что тело чародея для захоронения, согласно его завещанию, везут на его родную Украину рейсами через Турцию и Польшу. Церемония прощания с магом прошла в четверг в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Мамаев рассказал РИА Новостям, что целителя планируют похоронить в Виннице, рядом с его матерью. Он так обозначил последний путь Кашпировского: «Аэропорт Внуково, затем Стамбул. Затем Варшава, аэропорт имени Шопена. Затем гроб пойдет в Киев. Либо Жуляны, аэропорт имени Сикорского, либо Борисполь, - кто примет». По словам племянника, гроб оцинкован и погружен в деревянный контейнер. А кто ухаживать будет за могилой — никого не волнует?

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