Знаменитый путешественник Дмитрий Шпаро получил медаль «За заслуги в развитии Арктики»

Дмитрий Шпаро получил медаль «За заслуги в развитии Арктики». Фото из архива Д.И. Шпаро

На днях в отеле Метрополь состоялся юбилейный творческий вечер легендарного исследователя Арктики Дмитрия Шпаро, организованный в честь его 85-летия.

Мероприятие было посвящено истории уникальных арктических лыжных экспедиций под руководством Шпаро, две из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Были представлены редкие архивные кадры и материалы полярных исследований Фонда «Клуб “Приключение”», созданного более трёх десятилетий знаменитым путешественником.

В рамках вечера Дмитрию Шпаро была вручена медаль «За заслуги в развитии Арктики» — от имени Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Награду вручил Станислав Костяшкин, основатель и генеральный директор Continent Express, меценат Благотворительного Фонда Дмитрия Шпаро.

На юбилейный вечер пришло большое количество друзей, имеющих отношение к русской Арктике. Фото из архива Д.И. Шпаро

- Арктика — это не только территория экстремальных испытаний и географических открытий. Это важнейшая часть будущего России, требующая глубокого изучения, ответственного освоения и передачи знаний следующим поколениям, - отметил Станислав Костяшкин. - Дмитрий Игоревич всю свою жизнь посвятил исследованию Арктики. Его наследие – это мировое и, в первую очередь, наше, российское достояние! Наше общее богатство. Это наша общая история, которую мы должны бережно хранить и передавать от поколения к поколению.

Юбилейный вечер стал не только данью уважения выдающемуся полярнику, но и площадкой для разговора о роли Арктики в истории страны.

- Большое спасибо министру Алексею Олеговичу Чекункову за награду, - сказал в ответном слове юбиляр. - В последние годы потрясает масштаб преобразований на Дальнем Востоке и в Арктике под руководством Алексея Олеговича и заместителя председателя Правительства РФ Юрия Петровича Трутнева. Про себя мысленно часто говорю: ура, давно бы так! И я сам — сил ещё, слава богу, много, — и мои сыновья Матвей и Никита стараемся приобщать молодое поколение к путешествиям и полярным исследованиям, стараемся внести свой новый вклад в бесценную полярную историю Отечества. Спасибо большое. Эту награду мы с честью отработаем!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Игоревич Шпаро - директор благотворительного оздоровительного фонда «Клуб «Приключение», всемирно известный путешественник, ученый, кандидат физико-математических наук. Прославился как руководитель многих грандиозных проектов, в том числе - первой в истории экспедиции на лыжах от земли к Северному полюсу. Она состоялась в 1979 году и была организована при поддержке «Комсомольской правды».

Дмитрий Шпаро в 1979 году во время Высокоширотной экспедиции «Комсомольской правды». Фото из архива Д.И. Шпаро

Это достижение занесено в Книгу Рекордов Гиннесса, а в СССР путешественник был удостоен высшей награды – ордена Ленина. В 1988 году советско-канадская экспедиция под руководством Шпаро пересекла на лыжах Северный Ледовитый океан от России до Канады.

В 1998 году Дмитрий Игоревич вместе с сыном Матвеем первыми в мире перешли на лыжах Берингов пролив, разделяющего Азию и Америку. Героев поздравили президенты Борис Ельцин и Билл Клинтон.

Дмитрий Шпаро известен и как писатель, создатель книг о покорении Арктики и о подвигах первопроходцев.