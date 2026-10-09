Песков: Кушнера и Уиткоффа в Москве ждут, но точных сроков нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что приезд советника Белого дома Джареда Кушнера и спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа в Москву в октябре возможен. Однако точных дат пока не назвал.

- Его можно ожидать, но мы не знаем, состоится ли он в эти сроки (октябрь месяц). Их всегда рады видеть в Москве, президент рад с ними встречаться, — сказал Песков.

По его словам, американские переговорщики сейчас проводят контакты с украинской стороной и, «якобы, есть какие то комплексные планы и комплексные идеи по урегулированию конфликта».

Если эти предложения действительно существуют и США сочтут нужным поделиться ими в Москве, «их будут рады видеть», добавил пресс секретарь.

В последние недели Вашингтон активизировал дипломатические усилия по поиску путей деэскалации вокруг Украины. В Москве ранее отмечали готовность обсуждать любые конкретные предложения по урегулированию. Официальные подтверждения дат возможных визитов от американской стороны пока не поступали.