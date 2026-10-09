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Звезды9 октября 2026 17:35

Почему в «Неуловимых мстителях» не убили Яшку-цыгана, а в «Короне Российской империи» не воскресили Бубу Касторского: как снимал свои фильмы Эдмонд Кеосаян

Исполнилось 90 лет со дня рождения создателя «Неуловимых мстителей» Эдмонда Кеосаяна
Денис КОРСАКОВ
Режиссер Эдмонд Кеосаян на съемочной площадке фильма "Корона Российской империи". Фото В.Мурашко /Фотохроника ТАСС/

Режиссер Эдмонд Кеосаян на съемочной площадке фильма "Корона Российской империи". Фото В.Мурашко /Фотохроника ТАСС/

Мужчин в роду Эдмонда Кеосаяна ждала печальная судьба. Отец, Гарегин Кесаян, был расстрелян в 1937-м - ему не простили, что он служил в царской армии. Сам Эдмонд Кеосаян («о» в его фамилии появилась из-за ошибки паспортистки, но исправлять он ее почему-то не стал) скончался совсем не старым, в 57 лет. Его сын Давид умер в 2021-м, в 61 год. Тигран - совсем недавно, чуть больше года назад, в 59.

Все это очень невесело. Но Армен Джигарханян, очень часто снимавшийся у Кеосаяна, говорил: «Эдмонд был человеком совсем не грустным. Он был фонтанирующе веселым человеком. Фонтанирующе! Он был как ребенок! Очень яркий человек...»

В историю советского кино он вошел как создатель трилогии о неуловимых мстителях, все другие его фильмы помнят хуже. Комедию «Стряпуха» со Светланой Светличной и Владимиром Высоцким и трагикомедию «Когда наступает сентябрь» о дружбе двух стариков, армянина Джигарханяна и русского Николая Крючкова, чьи дочка и сын поженились, хотя бы периодически показывают по российскому телевидению. Чего не скажешь о «Звезде надежды», «Где-то плачет иволга», важном для Кеосаяна автобиографическом «Вознесении», «Мужчинах». Впрочем, героям «Мужчин» в Ереване поставили памятник, и некоторые считают их лучшей работой режиссера.

А «Неуловимым» и памятники ни к чему - их смотрят и пересматривают до сих пор, и многие знают их практически наизусть.

* * *

В 1954-м 17-летний Эдмонд Кеосаян поступил в Московский экономический институт, но довольно быстро понял, что экономистом ему не быть. Два года спустя он снялся в фильме «Когда рядом друзья» - и стал студентом актерского факультета Ереванского театрального института. На актерский факультет ВГИКа Эдмонда не взяли из-за армянского акцента, но выговор не помешал через несколько лет поступить на режиссерский.

Его короткометражки пользовались успехом: студенческая работа «Лестница» завоевала приз на фестивале в Монте-Карло, «Три часа дороги» - спецприз в Каннах. Потом был полный метр «Где ты, Максим?», потом - «Стряпуха», которая собрала в прокате офигительную аудиторию - 30 миллионов зрителей, - но поначалу очень не понравилась худсовету «Мосфильма»: 28-летнего Кеосаяна обвинили в том, что он не умеет смешить зрителей. Он в ответ взорвался и с кавказским пылом сообщил, что критики просто не понимают, какой фильм он хочет снять, что хохот и не был запланирован, что утробный смех он в принципе ненавидит, и что вообще его не трогают «выслушанные здесь горькие слова». Это было воспринято как развязность и неуважение, стоило ему официального выговора.

Кинорежиссер, сценарист Эдмонд Кеосаян в 1968 г. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Кинорежиссер, сценарист Эдмонд Кеосаян в 1968 г. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

И все же ему позволили снять «Неуловимых мстителей» - новую киноверсию повести Павла Бляхина «Красные дьяволята», написанной в 1921-м и впервые экранизированной в 1923-м. Это сейчас и повесть, и немой фильм все, кроме историков, забыли, а в 60-е еще как помнили. Новая, цветная, яркая картина впрямую планировалась как ответ «Великолепной семерке», пользовавшейся в СССР бешеным успехом. Авторы сценария - Сергей Ермолинский и Кеосаян - многое в сюжете поменяли: вышвырнули батьку Махно (который в оригинале был главным злодеем), поменяли имена всем героям, национальность одному из них (в книге он был китайцем, в старом фильме - чернокожим, тут стал цыганом ввиду сложных отношений СССР с КНР и США). Добавили четвертого героя - интеллигентного подростка в очках. Превратили «дьяволят» в «мстителей».

Василий Васильев в роли Яшки-цыгана, фильм "Неуловимые мстители". Фото: Russian Look / Global Look Press

Василий Васильев в роли Яшки-цыгана, фильм "Неуловимые мстители". Фото: Russian Look / Global Look Press

Долго думали, кого убить в финале, чтобы зрителям было жальче: сначала собрались прикончить цыгана, потом - девушку, в итоге всех оставили в живых. (Кстати, в продолжении, «Новых приключениях неуловимых», ситуация была обратная: Буба Касторский должен был выжить. Но исполнитель этой роли Борис Сичкин вспоминал, как «сказал Эдику, что хорошо было бы убить Бубу - это придаст фильму серьезность». - «Хорошо, — согласился Кеосаян, отснял сцену, где меня убивают и сказал: - Если тебя будет не жалко, то тогда тебя убивать не надо, а будет жалко - ты прав, стоит убить». На первом просмотре зрители зарыдали и стали просить Кеосаяна «не убивать Бубу» - тогда режиссер понял, что куплетиста по-настоящему жалко, и заявил, что оставит его смерть в картине. В третьей серии, кстати, Бубу должны были воскресить: Кеосаян даже рассказывал об этом журналистам, напирая на то, что кадра, где зафиксирована смерть героя, во второй части нет, не успели снять из-за поднявшегося на море шторма. Но, по одной версии, Сичкину не понравился сценарий, а по другой - он повздорил с режиссером).

Ну, а дольше всего Кеосаян мучился с началом и концом «Неуловимых мстителей». Как рассказывала его жена Лаура Геворкян, когда уже почти все было снято и даже смонтировано, он две недели терзался, не в силах придумать первый и последний кадр. Наконец, его осенило: «Они выедут на конях из солнца, а в финале уедут в солнце!»

* * *

Как известно, Кристофер Нолан после фильма «Бэтмен: начало» совершенно не собирался снимать никакие продолжения - его уговорили на студии Warner Bros. Вот и Кеосаян не планировал снимать «Новые приключения неуловимых» - он собирался взяться за приключенческую драму по сценарию Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского «Антарктида - далекая страна». Но режиссера на «Мосфильме» убедили, что сиквел «Неуловимых» куда важнее (там предчувствовали колоссальный коммерческий успех первой части, и не ошиблись - ее только за первый год посмотрели почти 55 миллионов человек, на тот момент фильм вошел в десятку самых больших хитов в истории советского проката).

Вторая часть озадачила худсовет и критиков куда больше, чем первая. «Зачем Овечкин рассказывает про шифр?» - спрашивали у Кеосаяна при обсуждении сценария, но эти горькие слова его не тронули, вопрос висит в воздухе и в 2026-м. Впрочем, режиссер хорошо понимал, что снимает сказку, и что детей такие нюансы трогать не будут.

Третья часть, «Корона Российской империи», самая пышная, яркая, бессовестная и незабываемая из всей трилогии, уже целиком построена на абсурде. Возникает ощущение, что Кеосаян немного злился, что его снова заставляют снимать приключенческое кино для школьников, и вполне осознанно отказался от правдоподобия. Поезд, выехавший из Москвы ночью, рано утром оказывается в степях под Одессой. «Мстители» без проблем телепортируются между Москвой и Парижем, причем во Франции ведут себя как денди и говорят по-французски, а потом точно так же, за секунду, из одесского порта перемещаются в московский музей, чтобы гаркнуть свое грандиозное «Здесь!!!» Ну и так далее, там все шито белыми нитками. Редкий случай: и тогда это фильм не портило, и сейчас не портит. Но тут критики оттоптались на Кеосаяне: эти лихие натяжки показались им пошлостями и глупостями. «Разве что бакинская газета «Вышка» не вышла с разгромной рецензией, а так вышли все печатные издания в стране, все должны были отметиться» - вспоминал Давид Кеосаян. Критику его отец воспринимал крайне болезненно. До конца жизни он считал «Корону» своей ошибкой. Собрал вещи и уехал из Москвы в Армению, там дальше в основном и работал.

Эдмонд Кеосаян в 1985 году. Фото Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС/

Эдмонд Кеосаян в 1985 году. Фото Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС/

* * *

Одной из причин ранней смерти Кеосаяна, безусловно, стал табак (курили и его сыновья). Но и неприятности он принимал близко к сердцу. Говорят, по нему очень ударила история с Тиграном, которого не приняли во ВГИК. Тигран вспоминал в интервью: «Мне поставили «два» уже на первом туре - за чтение стихов, хотя я три раза занимал первые места по Москве и Союзу за чтение стихов. Были такие конкурсы. Отец пошел к ректору, мне разрешили сдавать дальше, во ВГИКе начался шум. Ребята, поступившие и не поступившие, подписали письмо в «Известия», что я блатной...» В общем, скандал разразился нешуточный, и Эдмонду Кеосаяну он стоил инфаркта. Потом Тигран говорил, что именно из-за этого никогда больше не будет здороваться с Марленом Хуциевым, к которому тогда поступал на курс и который оказался в центре этой истории. Через год он поступил к другому режиссеру, Игорю Таланкину, легко сдав все экзамены на пятерки.

Из фильмов своего сына Эдмонд Гарегинович успел увидеть разве что дебютный, «Катька и Шиз». Ну, и еще смотрел видеоклипы. «За год до смерти я показывал ему свой клип на песню Миши Шуфутинского «Ночной гость» («Не наточены ножи…»). На финале у папы блеснули слезы. Он сказал: нормально, хорошо. Это было высшей похвалой».

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