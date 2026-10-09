Внук Пугачевой открыл свою выставку в Москве

Дени Байсаров на открытии выставки. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени Байсаров открыл в Москве персональную выставку своих картин. Экспозиция под названием «Иные» заняла три этажа в московской галерее «Sistema Gallery». 28-летний Дени лично представил 30 работ и рассказал о своем художественном видении.

Имя внука Аллы Пугачевой оказалось у всех на устах в конце сентября. В подкасте на канале Виталия Бородина владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев, говоря о Кристине Орбакайте, заявил: «Ее сын воюет на СВО!». Имени звездного наследника он не назвал, но Бородин подтвердил слова собеседника.

Учитывая, что старший внук Пугачевой Никита Пресняков еще в 2022 году эмигрировал в США, все решили, что речь идет о Дени Байсарове. Дени редко появляется на публике и почти не светится в соцсетях. Но в июле этого года он неожиданно появился в Монако, где встретился с матерью Кристиной Орбакайте и сестрой Клавдией. Позже на отдыхе к ним присоединился и старший внук Пугачевой Никита Пресняков. Снимками семейной идиллии Кристина поделилась в своем блоге.

И вот теперь выяснилось, что Дени – начинающий художник. Наследник звездного семейства рисует абстрактные картины. По словам Байсарова-младшего, он создал мистический мир, освобожденный от реальности, где преобладают мерцающие пейзажи и дрожащие сущности.

Внук Аллы Пугачевой представил 30 своих работ. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

«Это попытка поговорить о том, что находится за пределами привычного восприятия. Я не изображаю реальность, я приглашаю зрителя заглянуть туда, где ее привычные законы перестают работать», - рассказал внук Пугачевой.

Выставка разделена на три уровня, каждый из которых несет определенное послание – свой план бытия. Верхний уровень называется «Эфир», средний - «Сущности» (в нем посетители знакомятся с главными героями вселенной). На первом этаже разместился уровень «Материя» - материальный план.

Дени рассказал, что работает с разными техниками - маслом, акрилом и аэрографией. Когда ему предложили устроить свою персональную выставку, он за месяц нарисовал сразу 30 работ.

«Получилось эдакое путешествие в мой мозг, в моё воображение, в мои миры. Но это лишь малая часть того, что у меня в голове творится. Я постарался это выразить позитивно и ярко», - поведал художник.

Дени рассказал о своем художественном видении. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Байсаров-младший добавил, что «всю жизнь витает в облаках», увлекается научной фантастикой и комиксами.

«Для меня это символ свободы и независимости», - подчеркнул начинающий живописец.

Посетители выставки отметили, что Дени очень изменился внешне. Если раньше наследник миллиардера Руслана Байсарова выглядел как типичный представитель столичной золотой молодежи, то теперь – скорее как выходец из богемной среды: непослушные кудри, белая рубашка и свободно болтающийся на шее галстук.

Сын Кристины Орбакайте рисует в абстрактной манере. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

Еще несколько лет назад Кристина Орбакайте рассказывала KP.RU, что ее сын – тонкая творческая натура.

«Он очень творческий, но при этом стеснительный. Занимался фотографией, делал фотосессии друзей, окончил музыкальную школу по классу фортепиано и барабанов, но все это исключительно для самовыражения, а не для показухи», - говорила певица.

Дени получил образование в Лондоне. Еще во время учебы он организовал арт-лабораторию, где люди расслаблялись с помощью живописи.

Примечательно, что старший сын Кристины Орбакайте Никита – тоже творческая натура. Но при этом братья радикально отличаются друг от друга. Пока старший пытается пробиться в США и заявляет, что больше не вернется в Россию, младший живет в Москве и не собирается покидать родную страну. Знакомые семьи рассказывали, что из-за этого отношения между братьями накалились. По их словам, Дени и Никита практически не общались из-за разных взглядов на происходящие в мире события.

«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве», - поведали знакомые звездной семьи журналистам.

Летом Дени Байсаров встретился в Европе с мамой, сестрой и старшим братом Никитой. Фото: соцсети.

По словам приятелей, раньше Орбакайте приходилось проявлять чудеса дипломатии и выбирать время для встречи с каждым сыном по отдельности. Но теперь, судя по тому, что этим летом братья все-таки воссоединились в Европе, им удалось преодолеть разногласия.

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