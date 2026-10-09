Иранцы просят РФ продать им пятую «Герань»: в чем секрет российского прорыва в производстве ракетных дронов

Президент России Владимир Путин у БПЛА "Герань" на командно-штабных ученияя "Центр-2026". Фото: Александр Щербак/ТАСС

На днях на уральском полигоне Чебаркуль, где проходили масштабные учения, Владимиру Путину показали новые БПЛА, в том числе, "Герань-5". В это же время экс-глава Google Эрик Шмидт заявил, что Россия ликвидировала технологические преимущества Украины в войне дронов - и теперь совершенствует свои системы. Компания Шмидта Swift Beat занимается разработкой дронов и поставляет ВСУ беспилотники Hornet. Шмидт удивлен: «Мы всегда исходили из того, что Украина создает новое, а Россия - медлительная. Но теперь Россия совершенствуется с не меньшей скоростью, чем Украина, но у нее гораздо больше ресурсов». По словам Шмидта, противники Москвы ожидали, что реактивными двигателями оснастят лишь десятую часть новых дронов, но уже сейчас их доля превысила половину.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Сергеем Товкачом, разработчиком БПЛА, кандидатом технических наук.

УКРАИНЦЕВ ОБОШЛИ

- Мы, действительно, сегодня сильно опережаем противника?

- Мы в конкретной области дроностроения обошли украинцев, локализовав производство реактивных двигателей. Несколько предприятий в России освоили производство этих двигателей. Это позволило резко нарастить количество реактивных «Гераней». Украинцы как бы намекали, что Россия ничего особо не изобрела, что мы купили готовый дрон. На самом деле, это уже вполне оригинальный продукт.

УШЛИ ОТ КИТАЙСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

- «Герань» крупные модификации пережила?

- Несколько модификаций. И пятая «Герань» - это уже настолько интересный аппарат, что например, иранцы, которые сами много работают по дронам, уже просят продать им наши наработки совершенствования данного вооружения.

- Ну, так вот мы нарастили производство реактивных двигателей и...

- Мы локализовали его на своем производстве, на своей территории. Ушли от зависимости от Китая во многом по производству этих двигателей. Получилось резко увеличить количество реактивных дронов. А реактивные дроны - быстрее. И те дроны-перехватчики, в которые Украина вложилась и рассчитывала, что они будут еще долго эффективны, - они сейчас эффективность потеряли.

БПЛА "Герань" пережил уже несколько модификаций. Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

СУСАНИН НАМ В ПОМОЩЬ

- Это временное преимущество?

- Все на войне всегда временно. Но в данный момент - мы превзошли украинцев, и сейчас находимся в лидерской позиции.

- Украина, и тот же Шмидт, наверняка планируют новые разработки. Чего опасаться в ближайшей перспективе?

- Компания Шмидта – это разработчик Hornet и Bumblebee. Это дроны, в которых упор сделан на автоматизацию, на локализацию принятия решений на борту. Это то, что у нас называют дронами с искусственным интеллектом. Хотя там его нет, но есть очень высокая степень автоматизации – автоматический выбор цели, автоматическое ориентирование. Но буквально на днях на «Герани» стали устанавливать систему «Сусанин».

- Отличное название.

- Она обеспечивает систему навигации по подстилающей поверхности — то, чем Hornet и Bumblebee до этого превосходили наши дроны. Они могли в отсутствие GPS прилетать в район цели и осуществлять свою навигацию в условиях помех. И вот сейчас то же самое умеют и «Герани». То есть, даже вот этот разрыв был удален с нашей стороны.