«К "стране-бензоколонке" выстроилась очередь. Первым в ней стоял президент США»

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Фермер Техаса! Помощь идет! Из России - с соляркой!

Американский фермер, заправляющий свой «Джон Дир» по 6 с лишним долларов за галлон, может выдохнуть. Помощь идёт. Из России.

Дональд Трамп только что отчитался в своей соцсети: после «очень успешной беседы» с Владимиром Путиным договорились, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок свыше 300 тысяч тонн дизеля, ещё 500 тысяч — в ноябре, затем миллион.

А потом, «в зависимости от состояния НПЗ», — ещё 3 миллиона тонн. Цены, обещает хозяин Белого дома, рухнут «РЕКОРДНО И БЫСТРО». Капслок не мой.

Как Вашингтон докатился до русской солярки? В феврале США ввязались в войну с Ираном, Ормузский пролив стал тиром, и 22 сентября американский дизель взял исторический рекорд — 6,53 доллара за галлон. Год назад было 3,7. Трамп выкручивал руки Европе: не распечатаете резервы — перекрою вам свой дизель. «Большая семёрка» послушно выпустила на рынок 100 миллионов баррелей.

Дальнобойщикам разрешили лить в баки «красную» солярку без налога, которая раньше полагалась только тракторам. Цена дрогнула на 25 центов. И встала.

А 3 ноября Америка выбирает Конгресс. Фермеры, ранчеро и дальнобойщики, которых Трамп в посте величает с заглавной буквы, голосуют. В основном за его партию.

Пикантнее всего — причина дефицита. Её Трамп назвал сам: украинские дроны жгут русские НПЗ, и Россия, по его словам, «потеряла контроль» над дизельной отраслью.

В сентябре он прямо требовал от Зеленского: «Не бейте по дизелю, это бьёт по всему миру». Просроченный ответил ещё тремя ударами по заводам, включая крупный под Москвой.

Сами по себе 300 тысяч тонн — это примерно трое суток довоенного российского экспорта дизеля. Для мирового рынка капля. Только биржа живёт не тоннами, а сигналами. А сигнал простой: без русских баррелей рынок не сходится, сколько ни распечатывай резервы.

Минфин США объявил о «немедленной» выдаче временной лицензии, разрешающей поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Индекс Московской биржи резко вырос. К "стране-бензоколонке с разорванной в клочья экономикой" выстроилась очередь.

Первым в ней стоит президент США.

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