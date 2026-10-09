Госдума услышала просьбы женщин-военных: зачем срок службы продлили на пять лет

В Российской армии служит более 40 тысяч женщин Фото: Вадим ПОПОВ.

В новую Госдуму внесли законопроект, которым предлагается увеличить предельный возраст службы женщин-военных.

Сейчас предельный возраст пребывания на службе для россиянок составляет 45 лет. Из пояснительной записки следует, что этот возраст не всегда позволяет женщинам-военным выслужить положенный срок для получения пенсии и постоянного жилья.

Берем простой пример. Молодая женщина (скажем, медсестра) подписала контракт с Минобороны в 25 лет. Для получения пенсии и положенной по закону квартиры ей надо отслужить 20 лет. Тут все понятно. А если она пошла служить в 30 лет? К 45 годам ее военный стаж будет составлять лишь 15 лет. Тогда «спасибо за службу и можете быть свободны?». И все ведь по закону. Но ни пенсии, ни квартиры. Обидно же.

А сегодня в Российской армии служит более 40 тысяч женщин (причем, служат не только на тыловых, но и на боевых постах, в том числе и в зоне СВО). И очень многим как раз не хватает для получения пенсии и жилья не то, что 5 лет, - одного года! Вот эту свою боль служивые дамы (среди которых немало орденоносцев!) и донесли до недавно избранного парламента. Так и появился законопроект, который предлагает повысить предельный возраст женщин в погонах до 50 лет. Если закон будет принят, то он может вступить в силу с 1 января 2027 года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Москве устроены городские закупки, почему это касается каждого жителя столицы и как бизнесу — даже небольшому — войти в систему госзаказа