Михаил Звинчук вышел на связь: он на свободе и летит на Родину! Фото: Telegram-канал Рыбарь

После сегодняшнего задержания в Черногории основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук вышел на связь: он на свободе и летит на Родину!

Основатель «Рыбаря» Звинчук отреагировал на освобождение словами из «Брата-2»

Как основателя Рыбаря Звинчука задержали в Черногории

Михаил записал видео из аэропорта и объяснил, что с ним происходило.

По словам Звинчука, полицейские явились в гостиницу «Мовенпик» в городе Рисан в 7 утра. Накануне команда «Рыбаря» обращалась в Цетинский православный монастырь за разрешением провести там съемки. Ответа от митрополита не последовало.

У Звинчука, его супруги Валерии и двух операторов силовики отобрали все вещи и технику, даже не составив протокол об изъятии.

Вопросы основателю «Рыбаря» задавали абсурдные: была ли целью поездки в Черногорию вербовка ее граждан для участия в СВО?

В отделении полиции в Подгорице, куда отвезли задержанных, их допрашивали 8 часов подряд. В итоге решили их депортировать в Россию.

Михаил сожалеет, что группе не вернули технику - у операторов она была в аренде.

«Мальчик, водочки принеси, мы летим домой», - процитировал Звинчук в конце видео «Брата-2».

Звинчука, его супруги Валерии и двух операторов силовики отобрали все вещи и технику Фото: Telegram-канал Рыбарь

Благодаря чему Михаила Звинчука освободили

Большую роль в освобождении группы сыграли российские дипломаты: Мария Захарова, послы РФ в Сербии и Черногории.

Почему ситуация со Звинчуком, которая еще утром казалась критической - ведь по поводу его задержания даже высказался черногорский премьер Милойко Спаич, фактически назвавший основателя «Рыбаря» «угрозой будущему Европы» - так быстро разрешилась?

Не исключено, что свою роль сыграл сегодняшний телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, которые заключили сделку о поставках российского дизеля в США и на мировые рынки. За сведения о сотрудниках «Рыбаря» еще при Байдене Госдеп объявил награду в $10 млн, поскольку они якобы вмешивались в американские выборы. Хотя эта тема уже сдулась, объявление Госдеп не удалил.

Но если бы Звинчук оказался за решеткой на фоне нового потепления между Россией и США, это выглядело бы более чем странно.

Черногорские политики - народ чуткий. Ожидая вступления в ЕС, они все же прекрасно понимают, кто на Западе играет первую скрипку. И она находится отнюдь не в Брюсселе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о задержании основателя канала «Рыбарь» Звинчука в «братской» Черногории

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы бегут из крупных городов в село, чтобы пережить зиму