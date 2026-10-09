Ушаков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор Фото: REUTERS.

…- Хотел бы начать с краткой предыстории, - с этих слов Юрий Ушаков начал свой брифинг для российских и иностранных журналистов в ночь на субботу, 10 октября. - Немного раскрою вам кухню, на которой готовилось блюдо под названием «Телефонный разговор» президентов России и США.

И вот еще о чем рассказал помощник главы государства по внешне-политическим вопросам…

ПОИСК УДОБНОГО ОКНА

- 7 октября во второй половине дня мы созвонились со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Он просил передать президенту России Владимиру Владимировичу Путину сердечные поздравления и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа.

Стив Уиткоф попросил присовокупить к этому свои, а также Джареда Кушнера, самые добрые пожелания нашему президенту, которого он искренне уважает и надеется на скорую встречу.

Стив Уиткоф также сообщил, что президент США хотел бы поздравить Владимира Владимировича Путина лично по телефону. И мы приступили к поиску удобного окна для этого в графике двух президентов. Учитывая, конечно, и разницу во времени между Москвой и Вашингтоном, а также то, что президент России 8 октября утром вылетал на саммит СНГ в Туркменистан.

Договорились в конце концов, что самым предпочтительным вариантом был бы разговор сразу после возвращения нашего президента из этой поездки. Президент Трамп отложил некоторые свои заранее запланированные на сегодня мероприятия. И вот такой телефонный разговор поздно вечером 9 октября состоялся.

КАК ТРАМП ПОЗДРАВЛЯЛ ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

- Естественно, Дональд Трамп сразу же тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения. Неформально высказал свои пожелания успехов и благополучия. Не забыл передать привет и от своей супруги Мелании. Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес. Подчеркну, что мы ценим то внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ ЛИДЕРЫ РОССИИ И США

- Что касается самого содержания разговора, то я, конечно, не смогу уважаемые коллеги, раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы.

Одним из примечательных моментов беседы, я все-таки отмечу это, были слова благодарности нашего президента в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность… И, в частности, за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта.

В том, что касается проявленной беспокойности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области… Условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп.

Дональд Трамп внимательно выслушал аргументацию России Фото: REUTERS.

ПОДГОТОВКА ДВУСТОРОННИХ МАСШТАБНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

- Лидеры двух стран подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.

На этот счет, кстати, уже сделано специальное заявление президентов России и США.

Было также выражено удовлетворение функционирующими между странами каналами коммуникации по линии администрации, специальных служб и других профильных ведомств.

ПЕРСПЕКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ

- Естественно, большое внимание было уделено перспективам в урегулировании конфликта на Украине.

Владимир Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши Вооруженные Силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед.

При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач Специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира.

Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины сразу же после выборов в Государственную Думу… То сейчас ситуация иная. Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования (20 сентября. - А.Г.) сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам… По конкретным людям, связанным с организацией выборов… Киевский режим по сути сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса.

И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить.

ТРАМП ВНИМАТЕЛЬНО ВЫСЛУШАЛ НАШУ АРГУМЕНТАЦИЮ

- Дональд Трамп внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находятся в Майами для контактов с американскими представителями.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДИПЛОМАТИИ НА ИРАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

- Владимир Путин особо подчеркнул, что возможности дипломатии на иранском направлении совсем не исчерпаны.

С Ираном можно и нужно договариваться. Президент упомянул, что вчера в Туркмении он подробно обсудил текущую ситуацию с президентом Ирана Пезешкианом. Заметил, что несмотря на озвучивающиеся периодически публичные резкие заявления, американцы продолжают опосредованный диалог с иранцами с участием Катара.

Кстати, наше предложение по вывозу высокообогащенного иранского урана в Россию, остается в силе. Характерно, что Дональд Трамп не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана.

ТРАМП ПРИЗНАЛ ЗАСЛУГИ ОВЕЧКИНА

- Может, стоит отметить и такую деталь беседы, когда американский президент, разговаривая о спорте, он признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем.

РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТОВ ПРОДОЛЖАЛСЯ ПОЛТОРА ЧАСА. НИКТО НЕ ХОТЕЛ КЛАСТЬ ТРУБКУ ПЕРВЫМ

- Весьма насыщенный, я бы сказал, дружный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку первым.

И с учетом этого, - заметил Ушаков, - надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова. О том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день…

ДОСЛОВНО

Юрий Ушаков - «КП»: На саммите АТЭС в Китае Путин и Трамп могут встретиться, пожать друг другу руки и поговорить

- Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, когда может состояться двусторонняя встреча двух президентов? Это Александр Гамов, «Комсомольская правда».

- Вы знаете, этот вопрос конкретно не обсуждался, но мы все с вами знаем, что предстоит важное международное мероприятие в Китае. Это саммит АТЭС. И в этом мероприятии, по крайней мере, на данный момент можно сказать, что оба лидера, и российский, и американский, заинтересованы принять участие.

- Спасибо вам огромное.

- Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить

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