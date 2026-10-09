Ракета FP-5 Flamingo производства Fire Point Фото: REUTERS.

Лидер Международного Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подготовил новое исследование, в котором на примере оружейной украинской компании ТОВ «Файер Поинт» подробно разложил участие целого ряда западных союзников в производстве украинских ракет.

От гномов к ракетам: Чья на самом деле компания Fire Point

Напомним, что по данным министерства обороны Украины, за последние два года украинская компания Fire Point получила из военного бюджета 107,4 млрд. гривен только на выпуск дронов. Кроме того, предприятие производит крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» общей стоимостью не менее 40–50 млрд. грн. А в конце сентября 2026 года генеральный директор ООО «Файер Поинт» Ирина Терех в интервью заявила, что до конца осени Fire Point рассчитывает завершить разработку ракеты баллистической ракеты FP-9 с заявленной дальностью до 850 км, достаточной, по ее словам, для достижения Москвы.

На самой Украине Fire Point уже давно стала производителем аналогов гитлеровского «Вундерваффе» — супероружия, которое должно было обеспечить нацистам победу, и Зеленский всячески расхваливает и компанию, и ее продукцию. Хотя в ряде СМИ прошла информация, что российские удары уничтожили более половины производственных мощностей компании, Киев продолжает постоянно подогревать ожидания «военного чуда», которое призвано переломить ход военных действий. При этом, в СМИ постоянно раскручиваются не только персона генерального директора компании Ирины Терех, но и успехи компании. Которые не просто удивительны, но и достойны друг друга.

- Ранее бизнес Терех был связан с производством бетонных изделий (садовых гномов и скамеек — прим. авт.), умывальников, унитазов и элементов благоустройства? Как удалось от горшков и унитазов перейти к баллистическим ракетам? — пишет Медведчук и раскрывает секрет. - Ларчик открывается просто: в рамках коррупционного «Миндичгейта», связанного с компанией Fire Point, помощница Дениса Штилермана Ирина Терех засветилась в освоении бюджетных средств. Согласно обнародованным данным, в 2024 году Терех учредила ООО «Стеллар Джет». Уже в 2025 году компания отчиталась о 5,3 млрд грн выручки и 3,4 млрд грн чистой прибыли, что соответствует примерно 64% рентабельности. Унитазы столько прибыли не дают.

Но если Терех — подставное лицо для отмывания денег, то почему производство дальнобойных БПЛА, ПВО, крылатых и баллистических ракет не может быть подставным? — задается вопросом Виктор Владимирович. - Формально речь идет об украинском производителе и украинских системах вооружения. Однако полученные документы украинской таможни позволяют раскрыть настоящих производителей этой якобы украинской компании.

Как Запад реально воюет с Россией

А вот это уже гораздо интереснее, чем просто слова. Данные украинской таможни — это вам не «одна баба сказала». Это документы. Из которых, согласно исследованию Медведчука, вырисовывается реальная картина настоящей международной кооперации в производстве украинских ракет. И в рамках этой кооперации задействованы компании из Германии, США, Швеции, Канады, Великобритании, Турции, Чехии, Болгарии, Польши. И это только сотрудничество с одной украинской компанией «Файер Поинт», на примере которого видно, как Запад реально воюет с Россией.

Так, к примеру, немецкая компания 3W Professional GmbH, базирующаяся в городе Ханау, разрабатывает и производит там авиационные двигатели при производстве беспилотных систем компании «Файер Поинт». В немецкий двигатель уже встроен американский компонент от Ecotron Corp, которая специализируется на электронных системах впрыска топлива для двигателей 3W. Такие системы управляют подачей топлива и зажиганием, обеспечивают высотную компенсацию и рассчитаны на длительную работу дронов.

Помехоустойчивую спутниковую навигацию (понятно, о чем идет речь) украинским ракетам и беспилотникам обеспечивает транснациональная группа компаний - шведская Hexagon AB объединяет американскую Antcom Corporation, канадскую NovAtel Inc. и британскую Veripos Ltd. Турецкая компания Tualcom Elektronik A.Ş. с производственной площадкой в Анкаре поставляет украинской ТОВ «Файер Поинт» CRPA-системы защиты спутниковой навигации от активных помех.

Другие европейские компании - чешская AgroSkyTech s.r.o., болгарская Ormond Ltd и польская 4YOU Trade&Service sp. z o.o. — выступают торговыми посредниками: закупают комплектующие для так называемых «украинских» ракет и беспилотников у компаний в ряде стран и поставляют их «Файер Поинт» по единому каналу, в котором таможенное оформление на украинской стороне осуществляет компания «Навіс Груп». По этой схеме компании, которую возглавляет Терех, поставляют комплектующие от Shenzhen Sacino Technology Co., Ltd, Dongguan Tanstar Tech Co., Ltd, Sunity Enterprise Co., Ltd и Shenzhen HolyBro Hobby Technical Co., Ltd, а также европейские композиты и технические материалы Wessex Resins & Adhesives Ltd, Goodridge Ltd, Plastic and Rubber Group Ltd, Tufnol Composites Ltd, Fiberpreg GmbH, Braca-Sport UAB.

Симбиоз коррупции и подлости против России

Как обычно, вся фактура у Медведчука изложена четко, со специализацией и конкретными адресами каждой фирмы. Что и неудивительно, если вспомнить, что расследование базируется на документах украинской таможни, на которой у автора, судя по всему, есть очень информированные источники.

Но получается, что именно западные компании обеспечивают Украине возможность наносить дальнобойные удары по России. Напомним еще, что заявленная компанией-производителем дальность БПЛА FP-1 до 2700 км, а крылатой ракеты FP-5 — до 3000 км. И «значительная часть технологической и компонентной базы», как делает совершенно обоснованный вывод Медведчук, «формируется за пределами страны».

Украина же, по словам Виктора Владимировича, «в этой схеме выступает центром интеграции, крупноузловой сборки и дальнейшего развития конечных ударных систем». Эта «международная кооперация фактически распределяет между странами не только технологическое участие, но и риски эскалации: чем глубже их промышленность включена в создание дальнобойного оружия, тем меньше дистанция между поддержкой Украины и прямым военным противостоянием с Россией. География войны преступно расширяется и вынуждает Россию на закономерный ответ».

- «Чудо-оружие» «ФАйер Поинт» — это прямое участие Запада в войне против России, направленное на обеспечение атакующего потенциала украинских войск, создание прямых военных рисков для стран, чья промышленность участвует в нанесении ударов по России, делает окончательный вывод Виктор Медвкедчук. - «Файер Поинт» — это уродливый симбиоз украинской неограниченной коррупции и подлости стран НАТО, всячески подталкивающих многострадальный украинский народ продолжать бессмысленную бойню, которая его уничтожает. Все это расширяет географию войны и ее эскалацию.

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