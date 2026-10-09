Зеленский пожаловался журналистам, что США действуют «нечестно» Фото: REUTERS.

Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа и сделка по дизелю, которую заключили президенты России и США, стали темой номер один для мировой прессы. Американские издания пишут о «победе Путина» и задаются вопросом: в каком положении окажется киевский режим, если продолжит бить по российской топливной инфраструктуре? Ведь это теперь будет означать прямую конфронтацию с Вашингтоном.

Но самой яркой стала публикация Axios, который по горячим следам взял интервью у Зеленского. Впавший в истерику украинец назвал переговоры Путина с Трампом «Аляской номер два» и «подарком на день рождения» президенту России. Зеленский не знал о договоренности по дизелю до ее объявления, хотя украинская делегация уже находилась в Соединенных Штатах и начала свои переговоры с американской стороной.

«ЭТО СБЛИЖЕНИЕ ВАШИНГТОНА С МОСКВОЙ»

«Победой Путина» назвала итоги разговора президентов России и США The New York Times, подчеркивая: снятие санкций с российского топлива - знаковый шаг. Но, естественно, не обошлось без шпилек в адрес Москвы: 300 тысяч тонн дизеля, которые Россия пообещала поставить в октябре, издание называет каплей в море, совершенно оставляя за скобками дальнейшую динамику будущих поставок: в ноябре — 500 тысяч тонн, в декабре — миллион…

Не упоминает The New York Times и срок, на который Трамп снял санкции с российского дизеля - до 7 апреля будущего года. И это понятно: иначе изданию, которое поддерживает Демпартию, пришлось бы объяснять, что Дональд здесь намеревается играть вдолгую, а не только ради ноябрьских выборов в Конгресс - ведь стабилизация цен на дизель в Штатах поможет республиканцам набрать очков.

The Washington Post признает: договоренность Трампа и Путина «сближает Вашингтон с Москвой и направлена против Украины, против ее бомбардировок российской энергетической инфраструктуры» - это более значимо, чем непосредственно тренды дизельных цен в Америке.

Топливная сделка Путина и Трампа стала темой номер один в мировых СМИ Фото: REUTERS.

«ПОТРЯСАЮЩИЙ ПОВОРОТ»

Der Spiegel негодует: ну как же так, совсем недавно Конгресс одобрил «закон Линдси Грэма»* о возможности вводить драконовские антироссийские санкции, но Трамп сделал совершенно обратное!

Заодно немецкие журналисты вспоминают недавние слова президента США на гольф-турнире в Ирландии - о том, что Зеленский должен прекратить атаки на дизельное производство в России.

Однако удары по НПЗ продолжились, и вот Дональд нашел свой способ на это ответить.

Про алжирский El Watan никак не скажешь, что он ангажирован Западом, поэтому издание прямо называет вещи своими именами: Путин и Трамп совершили «потрясающий геополитический поворот, который перевернул международные топливные рынки: меньше чем через месяц после подписания закона, разрешающего санкции против крупных покупателей российских энергоресурсов, а теперь президент США официально оформил прямое соглашение с Москвой об импорте огромных объемов топлива».

РАЗДРАЖЕННЫЙ, ВСТРЕВОЖЕННЫЙ, ПРЕДАННЫЙ

Занятно, что в день разговора Трампа и Путина Зеленский принял в Киеве делегацию американских сенаторов - двух демократов и двух республиканцев. Главарь киевского режима убеждал их, насколько важно привести закон Линдси Грэма* в действие, рассказывает NBC News. «Важно проявить лидерство и полностью перекрыть финансовые потоки, поддерживающие российскую военную машину», - вещал нелегитимный президент. Его слова, как видим, улетели в никуда.

Уже после беседы российского и американского лидеров Зеленский уделил 15 минут Axios, и себя в эти минуты плохо контролировал. Журналисты как можно деликатней описали это словами «выглядел раздраженным, встревоженным и признавал себя преданным».

Нечестно, несправедливо, ужасно, «подарок Путину на день рождения», - ярился Зеленский. Ну как так - еще несколько дней назад он говорил со спецпосланником Трампа Стивом Уикоффом о «необходимости достичь дипломатического прорыва до наступления зимы» (читай - заставить Россию прекратить огонь). Уиткофф позвал украинцев поплотней побеседовать во Флориде, и тут такое…

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Ни никто не проронил Володимиру ни слова о грядущей дизельной сделке. Делегация из Киева во главе с начальником администрации Зеленского Будановым*, которая находится во Флориде (вместе с представителями стран НАТО и ЕС), узнала лишь, что Трамп собирается поговорить с Путиным. Без деталей.

«Что Трамп получил? Больше дизельного топлива? Для кого? Больше российского дизельного топлива для американцев? Это показывает слабость мира», — сказал Зеленский Axios. Ну да, надо было, очевидно, признать вместо этого силу Украины, где скоро эвакуируют весь Киев.

Володимир договорился до того, что договоренностью по дизелю Москва хочет подкупить Вашингтон и таким образом залучить посланников Трампа на переговоры в РФ. (Как-то они к нам раньше летали и без сделок). Странно, что не упомянул как фактор подкупа еще и чебуреки, которыми в России кормили Уиткоффа.

Под конец Зеленский сравнил итоги разговора российского и американского лидеров с их встречей в Анкоридже, назвав это «Аляской номер два».

«Это решение нам ничем не поможет, — плакался украинец. — И американцам оно не поможет тоже». С первым посылом согласимся. А второй пусть он лично попробует передать Трампу, повторяя риторику его злейших врагов-демократов.

Впрочем, реакцию Дональд сегодня уже выдал. Журналист обратился к нему: «Зеленский сказал, что вы проявили слабость в сделке с Россией по поставкам топлива».

- Кто сказал?

- Зеленский.

- Окей, - презрительно проронил Дональд и перешел к следующему вопросу.

* Внесен в РФ в списки террористов и экстремистов.

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