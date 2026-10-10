«Бросок через баррель»: как Путин в разговоре с Трампом изящно провел свой фирменный прием политического дзюдо

Владимир Путин Фото: REUTERS.

Путин снова провёл свой фирменный приём политического дзюдо. Не давить на соперника, а использовать его же силу. Помочь партнёру сделать то, чего он и сам хочет, — и вот он уже без всякого нажима на нужной стороне.

В пятницу украинская делегация во главе с Кириллом Будановым* и Рустемом Умеровым села за стол с посланниками Трампа в Майами. Рядом - европейцы, НАТО, папки с «новыми идеями». Киев шёл плотным строем и рассчитывал уговорить Вашингтон сильнее давить на Москву.

Пока они раскладывали бумаги, Трамп поговорил с Путиным. Вскоре санкции с российского дизеля были сняты.

Как это сделано? У Трампа на носу выборы в Конгресс, а у избирателя вопрос: почему так дорого заправляться. Месяц назад Трамп подписал жёсткий закон о санкциях против нашей энергетики. Дешевле на заправках от этого не стало. Путин не стал с этим законом спорить и не требовал уступок. Он просто предложил решение чужой проблемы. Трамп за него ухватился сам.

Отсюда главное: Белый дом не чувствует себя проигравшим. Победу объявил американский президент, и на выборы с ней тоже пойдёт он. Русским досталась скромная роль удобного поставщика. Пожалуй, в этом и есть изящество приёма. Хорошему борцу не нужны аплодисменты зала, ему нужен соперник на лопатках.

Сопернику, кстати, пришлось хуже всех. Буквально накануне Зеленский публично учил американцев обращаться с Россией: «Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами». Он явно рассчитывал, что в Вашингтоне прислушаются. Сам себя и вывел из равновесия.

Теперь из Киева доносится обиженный голос: снятие санкций — «очевидная слабость», Америка «играет на Россию». Говорит он это, пока его делегация сидит у Трампа в гостях и ждёт «новых идей». Приятно ли хозяину слышать, что он слабак, от гостей, приехавших за помощью? Вряд ли.

Главная сила Киева сейчас — дроны, которые летят по нашим нефтезаводам. Из-за этих ударов Москве ещё летом пришлось запретить экспорт дизеля. Объёмы, обещанные Америке, Трамп сам привязал к «состоянию НПЗ». Если Зеленский продолжит жечь российские заводы и сорвёт поставки, бить он будет уже по ценам на американских заправках накануне выборов. В глазах Трампа это угроза его власти. Такое Трамп не прощает.

В Майами сегодня второй день переговоров. Только главное там уже случилось, причём без киевской делегации.

* - Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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