Хватит ли русского дизеля на всех? Важный нюанс сделки Москвы и Вашингтона

В обычный год наши заводы выпускают около 85 миллионов тонн дизельного топлива, потребляя чуть больше половины. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Я последние месяца полтора ездил то по М-4, то по М-2. С дизелем на трассах проблем я не заметил. Россия вообще держава дизельная. В обычный год наши заводы выпускают около 85 миллионов тонн солярки, а сжигает страна, по разным оценкам, от 46 до 52 миллионов. Трактора, фуры, тепловозы, армейские колонны — всё вместе. Остальное всегда уходило за границу: только в 2025 году — больше 30 миллионов тонн. Точных цифр сегодня не назовёт никто, оперативную топливную статистику закрыли ещё в 2024-м. Но порядок понятен и без неё.

Теперь положим рядом то, что обещано Вашингтону. 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч в ноябре, миллион в декабре. Всё вместе меньше, чем мы раньше отгружали за один обычный месяц. Вице-премьер Александр Новак говорит, что со временем экспорт выйдет на 3 миллиона тонн в месяц. На деле это возвращение к прежней норме, когда за рубеж уходило около 3,5 миллиона.

Лучше всего это видно по Центральной Азии. Туда дизель шёл даже при запрете, по межправительственным соглашениям. В сентябре, по данным Reuters, отгрузки в регион выросли до 427 тысяч тонн против 371 тысячи в августе. Казахстан забрал 77 тысяч тонн вместо 28. Узбекистан, не получивший в августе ни тонны, — около 26 тысяч. Соседям продают больше, когда своё уже некуда девать. Хранилища не резиновые.

Зачем тогда запрещали? С 8 июля вывоз закрыли даже для самих нефтезаводов. Дроны тогда обвалили выпуск дизеля, по оценкам, почти на 40%, а впереди была уборочная. Аграрии боялись остаться без солярки в разгар жатвы. Перестраховались — и правильно сделали. Урожай почти убран, а топливо в резервуарах осталось.

С бензином история другая, и куда менее весёлая. Дизельная фракция выходит из нефти уже при первой перегонке. А бензин, который заливают в бак, доводят до нужного октанового числа на сложных установках вторичной переработки. По ним и бьют украинские беспилотники. Отсюда очереди на заправках и лимиты на отпуск топлива.

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