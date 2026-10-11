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В мире11 октября 2026 21:10

Пилот, захвативший самолет Flydubai, хотел повторить теракт 11 сентября

Он собирался врезаться в аэропорт Тель-Авива
Андрей БАРАНОВ
Пилот авиакомпании Flydubai Хамам аль-Хаммами, захвативший пассажирский «Боинг», признался на допросе, что собирался обрушить лайнер на терминал тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Пилот авиакомпании Flydubai Хамам аль-Хаммами, захвативший пассажирский «Боинг», признался на допросе, что собирался обрушить лайнер на терминал тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Фото: REUTERS.

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси подтвердил, что две недели назад мир едва не пережил повторение трагедии 11 сентября 2001 года. По его словам, пилот авиакомпании Flydubai Хамам аль-Хаммами, захвативший пассажирский «Боинг», признался на допросе, что собирался обрушить лайнер на терминал тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Напомним, 30 сентября самолет выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот, 29-летний гражданин Омана аль-Хаммами, напал с аварийным топориком на командира воздушного судна и тяжело ранил его, а вслед за этим попытался взять управление на себя. Но командир Смит Маччхар сумел открыть дверь кабины и позвать на помощь. Пассажиры скрутили нападавшего, а «Боинг» успешно посадили оказавшиеся на борту члены резервного экипажа.

Командир самолета Смит Маччхар едва не погиб от рук второго пилота

Командир самолета Смит Маччхар едва не погиб от рук второго пилота

Фото: REUTERS.

И вот теперь выяснилось, что террорист давно вынашивал свой зловещий замысел. В радикальный ислам он обратился еще в 2017 году, когда учился в Австралии. В интернете подсел на экстремистские сайты. Особенно вдохновился материалами о воздушной атаке на небоскребы в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.

Устроившись в январе 2026 года на работу в Flydubai, аль-Хаммами сразу же принялся готовиться к теракту. Он дважды выполнил рейсы в Тель-Авив, чтобы изучить расположение аэропорта. Расчет был таков: устранить командира и дальше, не вызывая подозрений у диспетчеров, вести лайнер по обычному маршруту. И лишь перед самой посадкой резко направить огромный «Боинг» на терминал.

Самолет вывел из пике пассажир судна, сантехник из Израиля Янив Хаюн

Самолет вывел из пике пассажир судна, сантехник из Израиля Янив Хаюн

Фото: REUTERS.

Аль-Хаммами признался, что был готов совершить атаку еще в июле, однако среди членов экипажа оказался его приятель, которого он пожалел.

Преступник клянется, что действовал в одиночку. Однако следователи проверяют все версии. За содеянное аль-Хаммами грозит смертная казнь.