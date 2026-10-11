Пилот, захвативший самолет Flydubai, хотел повторить теракт 11 сентября

Пилот авиакомпании Flydubai Хамам аль-Хаммами, захвативший пассажирский «Боинг», признался на допросе, что собирался обрушить лайнер на терминал тель-авивского аэропорта Бен-Гурион. Фото: REUTERS.

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси подтвердил, что две недели назад мир едва не пережил повторение трагедии 11 сентября 2001 года. По его словам, пилот авиакомпании Flydubai Хамам аль-Хаммами, захвативший пассажирский «Боинг», признался на допросе, что собирался обрушить лайнер на терминал тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Напомним, 30 сентября самолет выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Второй пилот, 29-летний гражданин Омана аль-Хаммами, напал с аварийным топориком на командира воздушного судна и тяжело ранил его, а вслед за этим попытался взять управление на себя. Но командир Смит Маччхар сумел открыть дверь кабины и позвать на помощь. Пассажиры скрутили нападавшего, а «Боинг» успешно посадили оказавшиеся на борту члены резервного экипажа.

Командир самолета Смит Маччхар едва не погиб от рук второго пилота Фото: REUTERS.

И вот теперь выяснилось, что террорист давно вынашивал свой зловещий замысел. В радикальный ислам он обратился еще в 2017 году, когда учился в Австралии. В интернете подсел на экстремистские сайты. Особенно вдохновился материалами о воздушной атаке на небоскребы в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.

Устроившись в январе 2026 года на работу в Flydubai, аль-Хаммами сразу же принялся готовиться к теракту. Он дважды выполнил рейсы в Тель-Авив, чтобы изучить расположение аэропорта. Расчет был таков: устранить командира и дальше, не вызывая подозрений у диспетчеров, вести лайнер по обычному маршруту. И лишь перед самой посадкой резко направить огромный «Боинг» на терминал.

Самолет вывел из пике пассажир судна, сантехник из Израиля Янив Хаюн Фото: REUTERS.

Аль-Хаммами признался, что был готов совершить атаку еще в июле, однако среди членов экипажа оказался его приятель, которого он пожалел.

Преступник клянется, что действовал в одиночку. Однако следователи проверяют все версии. За содеянное аль-Хаммами грозит смертная казнь.