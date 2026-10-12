По сути на шее Киева захлестнута настоящая финансовая удавка. Фото: ja-aljona/Shutterstock/Fotodom

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский решил ободрить население страны и объявил, что Евросоюз на этой неделе выделит Киеву еще около 3 млрд. евро военной помощи. Его слова фактически подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подтвердившая выделение Украине дополнительного финансирования на покупку дронов и ракет. Кроме того, по ее словам, на предстоящем заседании Европейского совета лидеры стран ЕС обсудят финансовые потребности Украины на следующий год, а также возможные способы привлечения дополнительной международной поддержки.

- Хороший разговор состоялся с Зеленским. Полностью поддержала призыв президента Зеленского к прекращению огня, которое защитило бы глобальные поставки продовольствия и энергетическую инфраструктуру в Украине и России. Война вступила в новую, более мрачную фазу. Россия буксует на поле боя и наносит удары по гражданским далеко за линией фронта. Я передала нашу солидарность с украинским народом и мою полную поддержку президенту Зеленскому, который ведет борьбу за свободу своего народа, - заявила она, изрядно насытив свое заявление «потужными» идеологическими штампами и стереотипами, и пообещала - Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим ее финансовые потребности на следующий год и то, как мобилизовать новую глобальную поддержку. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для дронов и ракет, чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо. Мы также должны открыть ещё два кластера глав в переговорах.

Красивые слова, демонстрация европейской солидарности, так сказать, налицо. Особенно важно перед угрозой от лица Трампа. Вот только если бы на Украине остались еще хоть какие-то трезвомыслящие головы во власти, Киеву следовало бы бежать от этой «помощи» сломя голову, и куда глаза глядят. Потому что на шее Киева захлестнута настоящая финансовая удавка, от которой нет спасения.

По данным Минфина Украины, только по кредитам МВФ и Всемирного банка Украине предстоит выплатить к 2061 году этим международным структурам $139 млрд. Только на обслуживание задолженности расходы за этот период составят $32,95 млрд. И это не считая основной суммы долга, который также придется вернуть. Напомним, это только в части задолженности перед МВФ и Всемирным банком. Которые, к слову, являются не самыми «щедрыми» кредиторами. А есть еще США, Евросоюз (как структура), отдельные страны ЕС.

К слову сейчас госдолг Украины уже составляет более 215 млрд. долларов, и это по официальным данным Минфина Украины. А к концу будущего года, согласно финансовому плану все того же Минфина, госдолг Украины составит уже 276 миллиардов долларов США. И новый премьер-министр украинского правительства Сергей Корецкий не возражает против такого роста. При этом, напомним, что Киев не выдерживает финансовых параметров, которые составляет для себя, и в последние года все время требует дополнительного финансирования. Последний раз «просрочка» Зеленский начал просить дополнительно 27 млрд. долларов пару месяцев тому назад. Так что, если фактический объем госдолга Украины в следующем году перевалит за 300 миллиардов долларов, вряд ли кто сильно удивится этому.

Cейчас госдолг Украины составляет более 215 млрд. долларов, к концу будущего года сумма составит уже 276 миллиардов долларов США. Фото: monte_a/Shutterstock/Fotodom

Мама дорогая! А ведь в 1991-м году, когда Украина обрела свою так называемую незалежность, этот показатель был равен нулю. Поскольку тогда Россия приняла на себя все долговые обязательства бывших союзных республик распавшегося Советского Союза. А тут такое достижение, которое никому не переплюнуть. «Просрочке» Зеленскому можно учебник выпускать — как превратить свою процветающую страну в руины за считанные годы. И соавторы имеются — его предшественники.

Потрясающий результат. В подсчетах Минфина Украины есть только одна неточность — никакой Украины к 2061-у году не будет. Но до ее исчезновения западные «благодетели» сдерут с ее остатков не три, а тридцать три шкуры.

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