В Сети обсуждают свежее фото преобразившейся Аллы Пугачевой

Пугачеву сфотографировали на Кипре. Фото: соцсети Анастасии Щиновой

Каждое новое появление Аллы Пугачевой на публике взывает бурю обсуждений. На днях в интернет попало свежее фото 77-летней певицы вместе с 50-летним мужем, которое вызвало восторг у многих поклонников артистки. Снимок сделали поклонники звезды на Кипре.

Фото: соцсети Анастасии Щиновой

На фотографии Пугачева стоит рядом с подкаченным и загорелым супругом и держит его за руку. Возле пары позирует поклонница с собачкой. Многие пользователи Сети отметили, как посвежела и помолодела Алла Борисовна. Возможно, дело в причёске — в длинном накладном хвосте. Плюс молодёжный образ. Артистка сочетала рубашку в клетку с белой футболкой, шортами мини и кроссовками.

«Не верится, что ей далеко за 70, молодая, красивая», «Вау, как девочка», «Красотка», «Очень хорошо выглядите», — восхитились преображением певицы поклонники.

Кажется, что такой стройной Пугачева никогда не была. Правда, некоторые фолловеры считают, что ей нужно поправиться, а ноги лучше прикрыть.

«При всем уважении, но лучше поправиться немного», «Колени бы свои прикрыла», «Старенькая девочка», — добавили ложку дегтя другие подписчики.

Мы добавим, что какое-то время назад Пугачёва использовала трость, так как ранее она перенесла серьезную операцию по замене тазобедренного сустава. Но на фото, сделанном буквально на днях, можно видеть, что Алла Борисовна ходит без палочки. Впрочем, все же придерживается за руку молодого мужа.

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