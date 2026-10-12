Трамп прав в давлении на Зеленского Фото: REUTERS.

Эхо дизельной сделки между Россией и США продолжает будоражить Европу. И кто же тут в первых рядах критиков? История повторяется: на арену снова вышел бывший британский премьер Борис Джонсон, который в 2022 году убедил Зеленского отказаться от мирного соглашения с Москвой. Теперь Джонсон в интервью The Daily Mail назвал сделку «отвратительной» и призвал Королевский флот перехватывать российские танкеры в Ла-Манше.

Но показательно, что на первой странице сайта британского издания слова Джонсона соседствуют со статьей, чей автор, колумнист Стивен Гловер, признает: разрушенная «Украина не может вечно рассчитывать на Европу», Киеву пора идти на уступки.

БОРИС С ПОЛНЫМ ЧЕМОДАНОМ

«Ужасно, возмутительно», - негодовал Джонсон. Покупая дизель у России, Соединенные Штаты будут ее финансировать! И тут же: «Сомневаюсь, что у русских есть дизельное топливо для отправки в США». Но тут как-то одно из двух? Если «дизеля нет», то что и волноваться?

Бывший британский премьер Борис Джонсон в 2022 году убедил Зеленского отказаться от мирного соглашения с Москвой Фото: REUTERS.

Впрочем, оставшегося без должности Бориса логика никогда не волновала - не говоря о судьбах простых украинцев.

Занятно почитать комментарии британцев к откровениям Джонсона.

«Борис, человек, который продолжал войну, едет на Украину повеселиться с пустым чемоданом, а возвращается с полным».

«Неужели Джонсон не понимает, что в нашей стране он — провальный позорник?»

«Если бы мы заключили аналогичную сделку, это снизило бы цены на топливо на 20-30 пенсов и счета за электроэнергию на 200-300 фунтов, и мало кого бы волновало, откуда это взялось».

«Великобритания по-прежнему косвенно получает продукты из российской нефти через третьи страны такие как Индия, Китай и Турция. Так что же возмущаться Трампом?»

ВРЕМЯ УСТУПОК ДЛЯ КИЕВА

Аналитик The Daily Mail Стивен Гловер оказался подальновидней коллеги по редакции (Джонсон - тоже официальный колумнист издания).

C десятками оговорок - «Трамп циничный президент», «пусть американский народ накажет его на выборах в ноябре» и так далее - Гловер задается крамольнейшим вопросом: «Но знаете, в чем прав Трамп?»

В том, что он настаивает: Украина должна приложить больше усилий для прекращения конфликта - то есть пойти на уступки России, поскольку в военном плане у незалежной ничего не выходит.

Киев «потерял значительную часть поддержки в Америке и не может вечно рассчитывать на Европу. Энди Бернэм (британский премьер - Ред.) произносит воодушевляющие речи о солидарности, но мы намерены жертвовать меньше, чем делали до сих пор».

Украине не вернуть территории, из страны эмигрировали миллионы человек, для восстановления страны потребуются сотни миллиардов евро… Поэтому «теперь, прежде, чем обещать безоговорочную и непрекращающуюся поддержку Украине, следует тщательно все обдумать».

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