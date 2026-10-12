IT-эксперт Алабин: Мошенники придумали схему с аннулированием детских пособий

Так и хочется воскликнуть: «бьют, гады, по самому живому»! Мошенники в очередной раз решили нагреть руки на теме детских пособий, которое выплачивает семьям государство. Но на этот раз повернули историю по-новому: злоумышленники звонят родителям и сообщают, что у тех якобы обнаружены сторонние переводы, которые «могут привести к аннулированию детских пособий». Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Во время звонка мошенники представляются сотрудниками Социального фонда. Они сообщают, что после проверки личных счетов у гражданина (вот уже на этом месте стоит внимательно призадуматься, по какому праву кто-то проверяет ваши личные счета!) были обнаружены некие сторонние переводы. Дальше родителю предлагают подтвердить официальность «подозрительного перевода» и исключить его из совокупного дохода. Ну и наконец, вишенка на торте: для подтверждения необходимо перевести все сбережения на специальный «необлагаемый транзитный счет», чтобы они не попали в отчетность.
- Это очередная попытка мошенников сыграть на актуальной теме с помощью старых инструментов. Просто на этот раз предлог - возможное аннулировании пособий на ребенка, - рассказал KP.RU руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин. - Подход такой же, как и в случаях с цифровым рублем и другими актуальными на данный момент темами:
1. Человеку звонят и сообщают, что пособия на детей могут аннулировать из-за странной активности по банковским счетам.
2. Потенциальная жертва впадает в стресс, панику и отключает критическое мышление.
3. Мошенники в это время додавливают психологически и предлагают быстро решить проблему. В этом случае — снова перевод денег на некий «транзитный» счет. Якобы для того, чтобы этих средств не было видно в официальном мониторинге и чтобы пособия на детей продолжали выплачивать. На самом деле этот счет мошенников, но, сделав такой перевод, человек по сути добровольно лишается своих денег.
По словам Романа Алабина, чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно не выключать бдительность и всегда держать в голове вот эти четыре момента:
1. Любые официальные коммуникации от имени государственных органов ведутся через Госуслуги
2. Никто не будет звонить вам от имени учреждений и предлагать откровенно «серые схемы»
3. Если кто-то просит сообщить код из СМС, коды авторизации от государственных сервисов и банковских приложений или перевести деньги на сторонний счет — просто вешайте трубку. Запомните, что ни Социальный фонд, ни другие государственные структуры никогда не требуют перевода средств на сторонние счета для подтверждения права на пособия.
4. Если вы все-таки сомневаетесь - задайте соответствующий вопрос в чате приложения Госуслуг либо сходите в ближайшее отделение Соцфонда.