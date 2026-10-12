IT-эксперт Алабин: Мошенники придумали схему с аннулированием детских пособий

Мошенники в очередной раз решили нагреть руки на теме детских пособий, которое выплачивает семьям государство, но в этот раз они действуют по новой схеме. Фото: Face Stock/Shutterstock/Fotodom

Так и хочется воскликнуть: «бьют, гады, по самому живому»! Мошенники в очередной раз решили нагреть руки на теме детских пособий, которое выплачивает семьям государство. Но на этот раз повернули историю по-новому: злоумышленники звонят родителям и сообщают, что у тех якобы обнаружены сторонние переводы, которые «могут привести к аннулированию детских пособий». Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Во время звонка мошенники представляются сотрудниками Социального фонда. Они сообщают, что после проверки личных счетов у гражданина (вот уже на этом месте стоит внимательно призадуматься, по какому праву кто-то проверяет ваши личные счета!) были обнаружены некие сторонние переводы. Дальше родителю предлагают подтвердить официальность «подозрительного перевода» и исключить его из совокупного дохода. Ну и наконец, вишенка на торте: для подтверждения необходимо перевести все сбережения на специальный «необлагаемый транзитный счет», чтобы они не попали в отчетность.

- Это очередная попытка мошенников сыграть на актуальной теме с помощью старых инструментов. Просто на этот раз предлог - возможное аннулировании пособий на ребенка, - рассказал KP.RU руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин. - Подход такой же, как и в случаях с цифровым рублем и другими актуальными на данный момент темами:

1. Человеку звонят и сообщают, что пособия на детей могут аннулировать из-за странной активности по банковским счетам.

2. Потенциальная жертва впадает в стресс, панику и отключает критическое мышление.

3. Мошенники в это время додавливают психологически и предлагают быстро решить проблему. В этом случае — снова перевод денег на некий «транзитный» счет. Якобы для того, чтобы этих средств не было видно в официальном мониторинге и чтобы пособия на детей продолжали выплачивать. На самом деле этот счет мошенников, но, сделав такой перевод, человек по сути добровольно лишается своих денег.

Злоумышленники звонят родителям и сообщают, что у тех якобы обнаружены сторонние переводы, которые «могут привести к аннулированию детских пособий». Фото: StoryTime Studio/Shutterstock/Fotodom

По словам Романа Алабина, чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно не выключать бдительность и всегда держать в голове вот эти четыре момента:

1. Любые официальные коммуникации от имени государственных органов ведутся через Госуслуги

2. Никто не будет звонить вам от имени учреждений и предлагать откровенно «серые схемы»

3. Если кто-то просит сообщить код из СМС, коды авторизации от государственных сервисов и банковских приложений или перевести деньги на сторонний счет — просто вешайте трубку. Запомните, что ни Социальный фонд, ни другие государственные структуры никогда не требуют перевода средств на сторонние счета для подтверждения права на пособия.

4. Если вы все-таки сомневаетесь - задайте соответствующий вопрос в чате приложения Госуслуг либо сходите в ближайшее отделение Соцфонда.