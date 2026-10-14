Фото: REUTERS.

В 05:32 на левом берегу Киева погас свет. Следом — местами и на правом. К утру ДТЭК, крупнейшая частная энергокомпания Украины, ввела аварийные отключения сразу в пяти районах: Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и в части Голосеевского. Графиков там больше нет. Свет дают, когда получится.

Метро обрезало маршруты: красная ветка ходит до «Арсенальной», зелёная — до «Выдубичей». В Дарницком и Печерском встали троллейбусы и трамваи. В кранах — перебои с водой.

Бить начали ещё с вечера. Около 22:40 баллистика пришла по ТЭЦ-4, одной из главных станций города, — попадание признал сам Зеленский. Вторая волна поднялась после 04:39 и шла несколькими заходами. Сначала «Цирконы». Следом баллистика.

Мониторинговые паблики насчитали по Киеву два «Искандера-М», четыре «Циркона» или «Оникса» и 12 РМ-48У — бывших ракет-мишеней для тренировки расчётов С-400, которых научили работать по земле. Ещё шесть «Цирконов» ушли в район Наливайковки, четыре — на Триполье.

Эти два адреса и есть главное за ночь. В Наливайковке стоит подстанция «Киевская», узел, через который в столичное кольцо заходит энергия атомных станций. Под Трипольем — Трипольская ТЭС, крупнейшая станция области. В тех же списках пабликов значатся подстанция «Новокиевская», Дарницкая ТЭЦ и объекты у Выдубичей.

Мэр Киева Виталий Кличко официально отделался формулой «несколько энергообъектов столицы». Подробности, видимо, засекречены вместе с масштабом.

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Замысел прозрачен. Сначала гасят собственную генерацию города, потом перерезают линии, по которым ток приходит снаружи. Украинские энергетические эксперты уже признали: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 повреждены и фактически не вырабатывают электричество, а Трипольская стоит после ударов дронов. Теперь под удар попала и подпитка извне. Киевская ТЭЦ ведь даёт ещё и тепло в батареи. А на дворе середина октября.

В области ДТЭК зафиксировал аварийные отключения в Бучанском районе. В 05:35 баллистика ушла на Харьков. Под ударом, по данным украинских Воздушных сил, оказались также Житомир и Полтавщина.

Днепропетровщину всю ночь утюжили дронами и авиабомбами: больше 10 атак на Днепропетровск, Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы.

Зеленский тем временем второй вечер подряд жалуется — партнёры, читай американская разведка, не предупредили о пусках, ракеты засекли «фактически на подлёте».

Заокеанский будильник Банковой, похоже, поставили на беззвучный.

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