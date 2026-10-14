Стала известна дата проведения ВЭФ-2027

XII Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября 2027 года. Об этом сообщили организаторы. За годы существования ВЭФ превратился в главную площадку для привлечения инвестиций в Дальний Восток и укрепления связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Советник президента и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что макрорегион сегодня играет всё более весомую роль в экономических отношениях с Азиатско-Тихоокеанским регионом. По его словам, ВЭФ-2027 поможет наметить новые направления партнёрства, показать перспективные проекты и дать дополнительный толчок развитию Дальнего Востока, а значит — и повышению качества жизни людей.

Отдельное внимание в программе уделят Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Этот документ утвердили по итогам XI форума.

Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что ВЭФ — мероприятие международного уровня. Здесь встречаются представители федеральной и региональной власти с бизнесом, ведущие эксперты, экономисты и социологи из России и других стран, подписываются крупные инвестиционные соглашения и стартуют производства на Дальнем Востоке.

По словам Трутнева, форум стал одним из ключевых инструментов развития дальневосточных и северных регионов. Именно здесь обсуждали и принимали преференциальные режимы, программы льготной ипотеки, реновацию дальневосточных и арктических городов, выдачу бесплатных участков по программе «Гектар». Всё это помогло и продолжает помогать ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока, а значит и всей страны.

ВЭФ проводят с 2015 года по указу президента Владимира Путина. Площадка — кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.