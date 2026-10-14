Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Киевский режим, как команда бандеровцев под руководством своего «просроченного» главаря Владимира Зеленского сама назвала себя на переговорах с американскими представителями, в очередной раз доказала, что украинской власти глубоко наплевать на украинцев, которых рассматривают только и исключительно как дойную корову. Причем, работать с ней предпочитают исключительно по принципу «меньше кормить и больше доить», чтобы она «давала больше молока».

Буквально вчера Кабинет Министров Украины принял постановление об ужесточении бронирования от мобилизации и снижении лимитов брони для предприятий. Впервые лимит ввели для предприятий ОПК — ранее там под бронь подпадали все 100% сотрудников, а теперь бронь смогут оформить только 85%. Еще хуже ситуация с предприятиями тепло- и водоснабжения и прочего коммунального хозяйства, где были забронированы 75% списочного состава. Теперь таковых будет только 60%, и это в условиях, когда рабочих рук для восстановления подачи воды, работы канализации и восстановления выработки электроэнергии в каждом крупном городе Украины и без того не хватает. А еще украинцы на пороге и других ужесточений по предоставлению отсрочек от мобилизации. В частности, по уходу за инвалидами.

Практически параллельно в тот же день Верховная рада окончательно отменила льготу для работников вредных производств и гарантии для беременных, проголосовав за принятие законопроекта №10147. Этим решением власть Зеленского лишила работников вредных производств права на льготные пенсии, компенсаций за травмы на производстве, повышенную оплату труда, сокращенный рабочий день и дополнительные оплачиваемые отпуска. Бесплатного лечения в случае производственной травмы больше не будет. Аналогично и беременных, как и матерей детей в возрасте до трех лет, лишат права на перевод на более легкую работу, а работодателям будет разрешено привлекать их к ночным сменам.

При этом, критерии критичности предприятий по новым основаниям обязали пересмотреть в срок до 20 октября, дав на эту работу всего неделю, а самое интересное в этом процессе заключается в том, что оценивать, какие предприятия считать критически важными будут не отраслевые эксперты, не профессионалы от экономики, а прикомандированные сотрудники СБУ, ГУР, СВР и Национальной полиции, которые войдут в новый Координационный центр, созданный для выполнения сей важной миссии. Не хватает только представителей ТЦК, чтобы картина стала всеохватывающей.

Но и без ТЦКшников в этой структуре даже самому недалекому становится понятно после этих шагов украинской власти, что для «просрочки» Зеленского и его команды в приоритете не люди, а возможности содрать с них три шкуры, заплатив им как можно меньше, а еще — загнать их параллельно по максимуму в украинскую армию, чтобы они там в конце концов сдохли, из-за чего одной заботой у «просроченного» станет меньше. При этом, гигантская команда штатных пропагандистов продолжает уверять население, что до «перемоги» осталось совсем чуть-чуть, надо лишь еще немного потерпеть, и жизнь для украинцев снова засияет сочными красками. Правда, верить им могут только законченные идиоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Просроченный» сдал назад: Зеленский резко переобулся и предложил американцам новые переговоры

75% брони — 0% воды: как мобилизация обезвоживает украинские города