Григорий Лепс посетовал, что ему не удалось усыновить сирот из детдома. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Академики музыкальной премии «Виктория», в число которых входит и спецкор KP.RU Мария Ремизова, собрались в Live-арене на ежегодный гала-ужин, который дал старт экспертному голосованию. В этом году в наблюдательную комиссию премии вошла продюсер Яна Рудковская. Яна будет следить за тем, чтобы голосование академиков, а так же подведение итогов премии, было честным и беспристрастным.

Яна Рудковская выгуляла наряд от российского дизайнера Яны Расковаловой. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Одним из первых на Гала-ужин приехал Филипп Киркоров. Артист выбрал для выхода в свет черный костюм, который дополнил миниатюрной сумкой от Louis Vuitton Collection в виде ретрогаджета.

Киркоров демонстрировал эксклюзивный клатч в виде кассеты из 90-х. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Анна Семенович тоже в этот вечер выбрала наряд черного цвета. На вопрос KP.RU о том, как она относится к хейту в соцсетях, красотка спокойно ответила, мол, она уже давно в шоу -бизнесе, поэтому не обращает внимание на негативные комментарии.

Анна Семенович дала отпор хейтерам. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Вы знаете, я просто поняла одну вещь. Писать гадости все равно будут. В этом мире есть люди, которые всегда недовольны своей жизнью, - рассуждает в беседе с KP.RU артистка. - У меня есть два варианта. Либо обращать на это внимание и позволять себе нервничать, либо послать их, как говорится, «на небо за звездочкой», как поет Лолита. Я выбрала второй вариант, потому что я хочу жить свою жизнь в удовольствие. Я не деньги, чтобы нравиться всем подряд. Я -женщина, артистка, певица. Кому-то мое творчество нравится, кому-то - нет, кому-то моя внешность нравится, кому-то нет. У всех вкусы разные. Понравиться всем я не могу. Когда-то я это поняла и просто перестала обращать внимание на хейт.

Я, кстати, по-моему, последняя всегда узнаю про какой-то хейт, который появляется в соцсетях про меня. Тут недавно была история, когда я приехала в Санкт-Петербург, где, к сожалению, был плохо организован концерт, не было ни рабочего микрофона, ни мониторов на сцене. В общем, были ужасные условия. Был дождь, пришли люди, и я вышла на сцену. Мне пришлось работать практически а капелла. Вообще это было ужасно, некомфортно, неудобно. Я злилась, но я понимала, что уйти со сцены не могу, потому что люди стоят под дождем и ждут общения со мной. И, конечно, это все разлетелось в соцсетях. Стали писать, что я отвратительно спела. А я послушала и сказала: вообще я шикарно спела, попробуйте выйдите без микрофонов и спойте под дождем.

Вы знаете, я последняя узнала про то, что этот ролик набрал миллионы просмотров, тысячи комментариев. У меня настолько насыщенная и интересная жизнь, что мне некогда следить за тем, что обо за спиной говорят другие люди. Как только вы освободитесь от этой мысли, что о вас думает сосед, вы сразу станете гораздо счастливее. К сожалению, это мало кто умеет делать, но этому нужно учиться, -считает Семенович.

Звезда ток -шоу и певица Анна Калашникова вышла на звездную дорожку в золотом корсете и черной атласной юбке. Наряд блондинка дополнила черной сумочкой Saint Laurent за 300 тысяч рублей. Редкой сумкой похвасталась и супруга актёра Стаса Бондаренко Аурелия Алехина, месяц назад в третий раз ставшая мамой. Красавица позировала репортерам с Dior-мини за 600 тысяч рублей из коллекции 2019 года.

Анна Калашникова подтвердила, что вышла замуж. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Одним из первых на Гала-ужин приехал Григорий Лепс. Не так давно артист делился с журналистами, что хочет усыновить детей. Однако, по словам музыканта, в усыновлении ему отказали.

- Сложности простые: во-первых, мой возраст, во-вторых, я редко бываю дома, у меня не полная семья на сегодняшний день. Масса ко мне вопросов. Если будет жена— там видно будет, пока мы так далеко не копаем, — объяснил певец на гала-ужине музыкальной премии «Виктория».

А Люся Чеботина выгуляла на рауте бриллианты.

- Серьги Люси имеют правильное называние «пуссеты».

Люся Чеботина блистала в новом образе. Из яркой блондинки певица превратилась в эффектную шатенку. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Хотя, многие наши мужчины до сих пор называют их гвоздиками,-говорит KP.RU ювелир Дина Джафарова.-

Бриллианты в пуссетах Люси традиционной круглой формы.

Пуссеты-украшение статусное, идеально подходит для сцены, но и в обычной жизни их можно носить, не взирая на стоимость. Универсальное украшение и ко всему подойдёт. Как говорится, это база.

Какова же цена?

Стоимость пуссет, как у Люси, варьируется от 150-220 тысяч долларов (в пределах 20 млн. рублей) в зависимости от точных характеристик украшения и бренда, - считает ювелир Дина Джафарова.

Один из основателей премии «Виктория» маэстро Игорь Крутой представил своего нового артиста - Алекса Лима. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Николай Расторгуев вместе с Игорем Матвиенко готовится к своему юбилею. В феврале лидеру «Любэ» исполнится 70 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Актёр Стас Бондаренко и его жена Аурелия Алехина всего месяц назад снова стали родителями. Для артиста новорожденная дочь -это уже четвертый ребенок, а для Аурелии -третий. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ведущая Гала-ужина Яна Чурикова с одним из основателей премии «Виктория» Юрием Костиным. Фото: Михаил ФРОЛОВ.