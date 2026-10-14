2004 год. Американский солдат и пара жителей Багдада на месте теракта в столице Ирака. Фото: REUTERS.

Больше двух десятков лет США прививали Ираку «демократию». Итог: более миллиона убитых. Свыше 3,5 миллионов граждан страны пополнили ряды беженцев. И порядка 14 миллионов человек оказались за чертой бедности.

Чем на самом деле закончилась 23-летняя оккупация американцами Ирака? И почему Вашингтон сильно лукавит, когда уверяет весь мир, что теперь иракские власти полностью свободны?

ВОЙНА ПО АМЕРИКАНСКОМУ РАСПИСАНИЮ

Поначалу диктатура Саддама Хусейна совершенно не смущала Вашингтон. Наоборот Багдад даже какое-то время был другом и союзником американцев. В 1980-е годы Ирак во многом с американской подачи даже затеял войну с Ираном.

24-летнее правление Хусейна идеальным, разумеется, не было. Это был классический авторитарный режим с политическими репрессиями, несправедливостью и войнами. Другое дело, что появление авторитарных лидеров – явление отнюдь не редкое, особенно для Глобального Юга и Востока. И, как часто это бывало в арабских странах (в том же Ираке или Ливии, например) именно такие режимы обеспечивали единство страны, внутриполитическую стабильность и реальные темпы социально-экономического развития. Иными словами, достойный уровень жизни для большинства граждан.

Саддам Хуссейн на пресс-конференции в 1980 году. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

АМЕРИКАНСКИЙ КНУТ

Но в 90-е годы прошлого века американцы резко сменили пряник на кнут. Хусейн после конфликта с Кувейтом (в результате чего под контролем Ирака оказались кувейтские запасы нефти), из хорошего диктатора превратился для Запада в злейшего врага.

Постращав для порядка международное сообщество якобы наличием в Ираке оружия массового уничтожения (ОМУ), – многие еще помнят размахивающего на заседании Совета Безопасности ООН пробиркой с непонятной субстанцией тогдашнего госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла – в марте 2003 года американцы начали наземное вторжение в страну, завершившееся через несколько недель ее полной оккупацией. При этом никаких доказательств факта обладания Ираком ОМУ ни тогда, ни потом предъявлено так и не было.

С того момента жизнь иракцев разделилась на до и после. На смену стабильности пришли анархия, нескончаемые кризисы, разгул терроризма и преступности.

Вход американцев в Багдад сопровождался тотальным разграблением госучреждений, банков и объектов культурного наследия. Из Национального музея страны исчезли бесценные экспонаты эпохи древнейших цивилизаций Месопотамии. Затем они чудным образом перекочевали на аукционы и в частные коллекции в США.

ДО ОСНОВАНИЯ РАЗРУШИЛИ. А ЗАЧЕМ?

Под полным контролем Вашингтона новая оккупационная администрация Ирака распустила спецслужбы, полицию и вооруженные силы «режима Хусейна». Нормой стала люстрация всех членов правящей партии «Баас», включая гражданских чиновников. В результате бывшие силовики пополнили ряды сопротивления, а позже многие из них стали под знамена «Аль-Каиды»* и ИГИЛ*.

Потеря опытных профессиональных управленцев не могла не отразиться на эффективности работы механизмов госрегулирования. По сути, американцами было спровоцировано обвальное ухудшение социально-экономической ситуации и долгоиграющий системный кризис.

Но исправлением подобного рода перегибов оккупационные власти заниматься не спешили. Гораздо больше внимания они уделяли реализации коррупционных схем по освоению значительных средств, получаемых Ираком от нефтеэкспорта.

В Ираке американцами было спровоцировано обвальное ухудшение социально-экономической ситуации и долгоиграющий системный кризис. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

РАССТРЕЛЫ «ПО ОШИБКЕ»

Страна все круче уходила в пике безвластия и насилия. В ответ на протестные настроения начались репрессии. Рейды американских военных в жилых кварталах и мечетях, а также расстрелы «по ошибке» участников свадеб, похорон и других массовых мероприятий стали регулярным для Ирака явлением.

Наемники американских ЧВК, прежде всего одиозной «Блэкуотер», «прославились» не только беспорядочной стрельбой по местам скопления людей, но и заказными ликвидациями и похищениями граждан.

Одним из наиболее мрачных символов того времени по праву считается тюрьма «Абу-Грейб» в одноименном багдадском пригороде. Через устроенный там американцами пыточный конвейер с самыми изощренными издевательствами прошли тысячи заключенных, обвиняемых в преступлениях – зачастую мнимых – против военнослужащих коалиции.

И это далеко не единственное «исправительное учреждение» подобного рода. К слову, должной ответственности за эти вопиющие нарушения прав человека не понес никто из тюремщиков и их начальства.

ТАКТИКА ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ НЕ ПОМОГЛА

В Ираке, тем временем, шла масштабная гражданская война. Стихийных повстанцев и партизан сменили мотивированные боевики-исламисты. Окончательно погрязнув в противостоянии с порожденными ими же террористическими формированиями (увеличение собственного контингента до 170 тысяч уже не помогало), американцы продолжали придерживаться апробированной тактики выжженной земли с ракетными ударами и применением тяжелой артиллерии.

Исчерпав в итоге все возможности для победы на фоне роста потерь и запредельных финансовых расходов (более триллиона долларов), в декабре 2011 года Вашингтон принял решение о выводе войск. Разумеется, не в полной мере.

Американские военные базы в стране продолжили функционировать, пусть и с сокращенными гарнизонами. Тем не менее тогдашний президент США Барак Обама смог отчитаться перед электоратом об успешном выполнении соответствующего предвыборного обещания после «разгрома террористов».

В декабре 2011 американцы приняли решение о выводе войск из Ирака. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

ПОМОЩЬ РОССИИ ПРЕСЕКЛИ НА КОРНЮ

Однако, как показало последующее развитие событий, сказанное Обамой имело мало общего с реальностью. В июне 2014 года игиловцы* начали стремительное наступление на североиракский Мосул. Не встречая существенного сопротивления, они взяли под контроль свыше трети иракской территории и вышли к границам с соседней Сирией.

На разгром этого террористического «халифата» в итоге ушло три с половиной года. Масштабные боевые действия привели к многотысячным жертвам среди мирных граждан, спровоцировали массовый исход населения и нанесли колоссальный экономический ущерб.

Понятно, что справиться с ИГИЛ* в одиночку иракское государство, ослабленное годами нестабильности и внутренних распрей, не могло, а потому было вынуждено позвать на помощь американцев.

Воюя с игиловцами*, Пентагон повсеместно использовал ковровые бомбардировки городов. В результате тот же Мосул (один из крупнейших городов Ирака) по большей части был стерт с лица земли. Погибли, как минимум, 6 тысяч его жителей. А возникшее тогда у иракского руководства стремление обратиться к России по поводу участия наших ВКС в антиигиловской операции Вашингтон пресек на корню, пригрозив приостановкой помощи и персональными санкциями.

На разгром "Исламского государства" (признано террористической организацией и запрещено в России) в итоге ушло три с половиной года. Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

ДОЛЛАРЫ ЗАВОЗИЛИ МЕШКАМИ

30 сентября 2026 года войска так называемой Международной антиигиловской коалиции все же были выведены из Ирака. Затянувшаяся многосерийная трагедия об «освобождении Ирака от диктатуры Хусейна», судя по всему, подошла к концу. Правда, нет никакой уверенности в том, что нового пришествия американцев в эту многострадальную страну не случится. А соседи Ирака (да и не только они) мотают на ус.

Тем более, что американцы на деле и не думали ослаблять хватку. Рудименты оккупации сохраняются и по сей день. К примеру, независимые банковские операции Ираку до сих пор ограничены. Все они плотно контролируются американской Федеральной резервной системой. Наличные доллары завозятся (либо не завозятся) самолетами из США. При этом соответствующие разрешения, их объемы и частотность Белый дом определяет в зависимости от степени «правильности» поведения Багдада.

Пытаются американцы регулировать и отношения Ирака с иностранными государствами. Это, прежде всего, касается соседнего Ирана. В последние годы к списку неблагонадежных партнеров Багдада прибавилась и Россия.

В результате санкционного давления из Ирака в апреле этого года был вынужден уйти наш нефтяной флагман «ЛУКОЙЛ», чьи активы в этой стране (включая крупнейшее месторождение «Западная Курна-2») теперь хочет прибрать к рукам американский «Шеврон».

*Признаны террористическими организациями и запрещены в России.