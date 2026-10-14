Очередной блэкаут в Киеве Фото: REUTERS.

Второй день в Киеве сидят «на измене». Второй раз американцы не предупредили о запуске русских баллистических ракет по Украине, а сегодня ночью выяснилось, что Илон Маск, которого «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому не удалось подкупить награждением украинского орденом Свободы, ограничил работу Starlink для ВСУ. Как, впрочем, и предупреждали американцы.

- В настоящее время ограничение распространяется на «военный пакет» услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час (160 км/ч — прим. авт.). Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении, и это привело к срыву ряда операций. Очевидно, что этот шаг не может быть случайным и связан с текущей политической ситуацией, - сообщил советник Зеленского Сергей Бескрестнов ( позывной «Флэш») и уточнил, что терминалы теряют связь при превышении этой скорости. При этом обычные Starlink продолжают работать.

Илон Маск ограничил работу Starlink для ВСУ, как и предупреждали американцы. Фото: bella1105/Shutterstock/Fotodom

Чуть позже «Флэш» разоткровенничался еще больше.

- Все пишут, что ограничение «Старлинк» повлияло на дальние миссии и фронтовую логистику, но есть и другая большая проблема. «Старлинк» используется в самом эффективном перехватчике для защиты нашего неба от реактивных «Шахедов». Фактически своими действиями партнеры лишают нас от одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных «Шахедов», - признался Бескрестнов.

А «волонтер» и известный укронацист Стерненко позже уточнил, что работу Starlink для ВСУ во время движения ограничили еще сильнее - со 160 до 60-70 км/ч.

Все это наводит на мысли даже не про изменение военной ситуации, а ставит вопрос о полной несостоятельности Украины как государства, не говоря уже про «профпригодность» военно-политическое руководство страны.

Реактивные беспилотники типа «Шахед» Фото: REUTERS.

Смотрите сами: нет ракет к зарубежным ЗРК «Пэтриот», и вся страна оказывается беззащитна перед ракетными ударами. Нет звонка из Вашингтона с предупреждением о запуске русской баллистики — и где оказывается вся ПВО страны вместе с европейскими ракетами ПВО, американскими самолетами F-16, РЛС и т.д. и т.п.? Правильно, в пятой точке. Нет обеспечения от системы «Старлинк» - и в той же пятой точке не только возможности для нанесения дальних ударов по врагу, которым провозглашена Россия, но и, опять же, обороны средствами собственной ПВО. А ведь все это было! А сегодня ночью, и это очень хорошо, представители ВСУ были вынуждены признать, что из 39 ракет, запущенных по Украине, удалось перехватить только 4. 35 ракет смогли поразить назначенные им цели. Это только малая часть, пусть и очень важная, средств обороны Украины, но без нее она оказывается слепой, глухой и безрукой. Украина без внешней помощи, причем, как вооружениями, так и специалистами по их обслуживанию, и деньгами оказывается абсолютно несостоятельной, напоминая бессмертную сцену из великолепной советской комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Ту самую, где тесть Семицветова, в исполнении Анатолия Папанова, выносит диагноз-приговор своему «деловому» зятю.

- Ты вообще живешь на свете по доверенности! Машина — на имя жены, дача — на мое имя, ничего у тебя нет! Ты голодранец! — припечатывает Папанов Семицветова.

Вся Украина при «просрочке» Зеленском, благодаря его усилиям, превратилась в такого «голодранца». Нет, и предшественники, как говорят на мове, «попередники» Зеленского постарались на славу. Но личный вклад «просроченного» перекрывает все их усилия, вместе взятые. И страна, и сам ее ныне «просроченный» главарь продолжают жить на этом свете исключительно по этой самой «доверенности». Отзовут ее — и в кратчайшие сроки прекратится все ее существование.

Право слово, усыпить проще и гуманнее, чем кормить и позволять дальше мучиться.

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