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Здоровье14 октября 2026 12:00

Ложка масла защитит от переедания? Ученые выяснили, какая очередность блюд быстрее дает чувство сытости

Эндокринолог Павлова рассказала, какая очередность блюд быстрее вызывает сытость
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Японские ученые советуют пить немного оливкового масла перед углеводами — это тормозит усвоение глюкозы и защищает от резких скачков сахара. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Японские ученые советуют пить немного оливкового масла перед углеводами — это тормозит усвоение глюкозы и защищает от резких скачков сахара. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Начали еду с десерта или утром – с каши быстрого приготовления, съели что-то сладкое на голодный желудок, и через полчаса уже снова хочется есть. Замечали? Уровень глюкозы в крови резко подскакивает, потом так же резко падает. Появляется усталость и новый приступ голода. Порядок продуктов в приеме пищи влияет на то, насколько резко поднимется сахар после еды, как быстро придет чувство сытости и насколько активно организм выбросит в кровь инсулин и другие биологически активные вещества. Новое исследование японских ученых объясняет, как это работает на уровне гормонов и нервной системы.

Исследователи-эндокринологи и специалисты по питанию из Киотского университета провели серию экспериментов на мышах. Одним давали оливковое масло за 15 минут до глюкозы, другим - в обратном порядке. Когда жир поступал первым, подъем сахара в крови был заметно ниже. Желудок опорожнялся медленнее, углеводы попадали в кишечник постепенно.

При этом организм запускал целую цепочку сигналов. Увеличивалась выработка кишечных гормонов - глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). Одновременно активировался блуждающий нерв, который связывает мозг с органами пищеварения. А глюкагон (гормон, который обычно повышает сахар в крови) в этой ситуации работал вместе с ГПП-1 и помогал сдерживать резкий скачок глюкозы. Причем, эффект сохранялся даже у мышей с тяжелым диабетом 2-го типа и сильной нехваткой инсулина.

Полезный эффект сохранялся даже у мышей с тяжелым диабетом 2-го типа и сильной нехваткой инсулина. Фото: javirozas/Shutterstock/Fotodom

Полезный эффект сохранялся даже у мышей с тяжелым диабетом 2-го типа и сильной нехваткой инсулина. Фото: javirozas/Shutterstock/Fotodom

Гормон ГПП-1 хорошо знаком тем, кто следит за современными средствами для снижения веса. Именно его синтетический аналог является основой популярных «уколов стройности». Этот гормон замедляет опорожнение желудка, усиливает чувство сытости и снижает аппетит. В японском исследовании оливковое масло перед углеводами вызывало более ранний и выраженный выброс этого гормона. Так может быть, такая простая привычка - начинать еду с небольшого количества полезных жиров - поможет не только контролировать сахар, но и не переедать? Об этом мы спросили эксперта.

КОМПЕТЕНТНО

«Не начинайте с фруктов или конфет натощак»

Зухра Павлова, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» и книги «Обман веществ» прокомментировала KP.RU новое исследование японских ученых:

- На самом деле, в этом сообщении нет ничего необъяснимого. Если есть простые углеводы - фрукты, конфеты и т.п. - натощак, на пустой желудок, то подскок глюкозы будет выше. Потому что она быстрее попадает в кровоток, ее ничего не задерживает.

Когда мы нормально едим, жиры уже присутствуют. В первом блюде (суп) - растительные масла или животные жиры. Во втором - жир в мясе, яйцах, соусах. Поэтому специально съедать ложку масла до, во время или после еды нет необходимости. Нужно просто правильно питаться.

Зухра Павлова: Специально съедать ложку масла до, во время или после еды нет необходимости. Нужно просто правильно питаться. Фото: Tatjana Baibakova/Shutterstock/Fotodom

Зухра Павлова: Специально съедать ложку масла до, во время или после еды нет необходимости. Нужно просто правильно питаться. Фото: Tatjana Baibakova/Shutterstock/Fotodom

Овощи можно есть и в начале, и в конце приема пищи, с растительным маслом или без. А фрукты, десерты и все сладкое - всегда в конце. Обычно порядок такой: первое, второе, салат и десерт (если на последний еще остается место).

Глюкоза усваивается медленнее, если рядом есть белки и жиры. Если же начинать с фруктов или конфет натощак, то глюкоза поднимется выше, будет больший выброс инсулина и других гормонов (так называемые «инсулиновые качели»). Вся гормональная система связана, как бусы: потянешь одну бусинку - остальные тоже сдвинутся.

Словом, не нужно специально разбивать прием пищи на «масло до, во время или после». Льняное, подсолнечное, черного тмина, амарантовое - любое масло остается маслом. Принцип действия один и тот же. Существует обычный, здравый регламент употребления блюд. Он не меняется ни от наличия диабета, ни от его отсутствия, ни от веса.

ИТОГО

Не начинайте прием пищи с быстрых углеводов. Пусть первыми в желудок попадают овощи, белки и жиры. Тогда и сахар будет вести себя спокойнее, и чувство сытости придет раньше.

А вот специально пить ложку масла «по протоколу» перед каждой едой нет необходимости. Достаточно обычного разумного порядка блюд.

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