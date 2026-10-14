Ложка масла защитит от переедания? Ученые выяснили, какая очередность блюд быстрее дает чувство сытости

Японские ученые советуют пить немного оливкового масла перед углеводами — это тормозит усвоение глюкозы и защищает от резких скачков сахара. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Начали еду с десерта или утром – с каши быстрого приготовления, съели что-то сладкое на голодный желудок, и через полчаса уже снова хочется есть. Замечали? Уровень глюкозы в крови резко подскакивает, потом так же резко падает. Появляется усталость и новый приступ голода. Порядок продуктов в приеме пищи влияет на то, насколько резко поднимется сахар после еды, как быстро придет чувство сытости и насколько активно организм выбросит в кровь инсулин и другие биологически активные вещества. Новое исследование японских ученых объясняет, как это работает на уровне гормонов и нервной системы.

Исследователи-эндокринологи и специалисты по питанию из Киотского университета провели серию экспериментов на мышах. Одним давали оливковое масло за 15 минут до глюкозы, другим - в обратном порядке. Когда жир поступал первым, подъем сахара в крови был заметно ниже. Желудок опорожнялся медленнее, углеводы попадали в кишечник постепенно.

При этом организм запускал целую цепочку сигналов. Увеличивалась выработка кишечных гормонов - глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). Одновременно активировался блуждающий нерв, который связывает мозг с органами пищеварения. А глюкагон (гормон, который обычно повышает сахар в крови) в этой ситуации работал вместе с ГПП-1 и помогал сдерживать резкий скачок глюкозы. Причем, эффект сохранялся даже у мышей с тяжелым диабетом 2-го типа и сильной нехваткой инсулина.

Полезный эффект сохранялся даже у мышей с тяжелым диабетом 2-го типа и сильной нехваткой инсулина. Фото: javirozas/Shutterstock/Fotodom

Гормон ГПП-1 хорошо знаком тем, кто следит за современными средствами для снижения веса. Именно его синтетический аналог является основой популярных «уколов стройности». Этот гормон замедляет опорожнение желудка, усиливает чувство сытости и снижает аппетит. В японском исследовании оливковое масло перед углеводами вызывало более ранний и выраженный выброс этого гормона. Так может быть, такая простая привычка - начинать еду с небольшого количества полезных жиров - поможет не только контролировать сахар, но и не переедать? Об этом мы спросили эксперта.

КОМПЕТЕНТНО

«Не начинайте с фруктов или конфет натощак»

Зухра Павлова, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» и книги «Обман веществ» прокомментировала KP.RU новое исследование японских ученых:

- На самом деле, в этом сообщении нет ничего необъяснимого. Если есть простые углеводы - фрукты, конфеты и т.п. - натощак, на пустой желудок, то подскок глюкозы будет выше. Потому что она быстрее попадает в кровоток, ее ничего не задерживает.

Когда мы нормально едим, жиры уже присутствуют. В первом блюде (суп) - растительные масла или животные жиры. Во втором - жир в мясе, яйцах, соусах. Поэтому специально съедать ложку масла до, во время или после еды нет необходимости. Нужно просто правильно питаться.

Зухра Павлова: Специально съедать ложку масла до, во время или после еды нет необходимости. Нужно просто правильно питаться. Фото: Tatjana Baibakova/Shutterstock/Fotodom

Овощи можно есть и в начале, и в конце приема пищи, с растительным маслом или без. А фрукты, десерты и все сладкое - всегда в конце. Обычно порядок такой: первое, второе, салат и десерт (если на последний еще остается место).

Глюкоза усваивается медленнее, если рядом есть белки и жиры. Если же начинать с фруктов или конфет натощак, то глюкоза поднимется выше, будет больший выброс инсулина и других гормонов (так называемые «инсулиновые качели»). Вся гормональная система связана, как бусы: потянешь одну бусинку - остальные тоже сдвинутся.

Словом, не нужно специально разбивать прием пищи на «масло до, во время или после». Льняное, подсолнечное, черного тмина, амарантовое - любое масло остается маслом. Принцип действия один и тот же. Существует обычный, здравый регламент употребления блюд. Он не меняется ни от наличия диабета, ни от его отсутствия, ни от веса.

ИТОГО

Не начинайте прием пищи с быстрых углеводов. Пусть первыми в желудок попадают овощи, белки и жиры. Тогда и сахар будет вести себя спокойнее, и чувство сытости придет раньше.

А вот специально пить ложку масла «по протоколу» перед каждой едой нет необходимости. Достаточно обычного разумного порядка блюд.

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