«Где ПВО и миллиарды?»: Мэр Киева Кличко в Раде разнес режим Зеленского

Зеленский изначально ошибся, полагая Кличко «слабым звеном». Фото: Zuma\TASS

В Верховной раде Украины в Киеве сегодня очередная серия известного сериала о половой жизни земноводных и пресмыкающихся. Вчера депутат Рады Марьяна «безумная черная метка» Безуглая настояла на вызове на заседание Рады мэра Киева Виталия «златоуста», прозванного за свое красноречие Кличко. Верная украинскому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому Марьяна издавна выступает застрельщиком в его борьбе с теми или иными функционерами киевского режима. Она выступала против главкома ВСУ Залужного, подвергала жесткой и жестокой критике его сменщика на этом посту генерала Сырского сотоварищи. А теперь вот настала «очередь Кличка».

При этом, в данном случае застрельщиком выступил сам «просрочка» Зеленский, который уже несколько дней изображает крайнюю озабоченность по поводу неготовности Киева к зимнему отопительному сезону и ударам по энергетике и даже провел несколько встреч с потенциальными заменами столичного мэра на посту киевского градоначальника. Заменить Кличко — давняя мечта «просроченного» еще с того момента, как он занял пост «верховного гетмана Украины». Ведь через Киев проходят самые большие финансовые потоки, самые жирные подряды и т.д. Вот только Зеленский изначально ошибся, полагая Виталия «слабым звеном». У киевского мэра своя мафия — он крышует бордели и прочие виды экономической преступной деятельности в столице. И всегда отвечает ударом на удар.

Зеленский уже несколько дней изображает крайнюю озабоченность по поводу неготовности Киева к зимнему отопительному сезону и ударам по энергетике Фото: REUTERS.

Вот и в этот раз Кличко не стал отмалчиваться. Надо сказать, что с того времени, как он пришел на пост градоначальника столицы, Виталий существенно расширил свой словарный запас, начал строить вполне осмысленные предложения, а сдаваться после того, как он получил столько ударов по голове, будучи боксером, он не привык еще с тех времен.

Надо сказать, что, придя в Раду, Кличко сегодня попал совсем не дружескую по отношению к себе обстановку. Украинский парламент сидел без света, а зал заседаний освещался с помощью генераторов. При этом, в комитетах Рады, как сообщают депутаты парламента, нет света и интернета, зато есть проблемы с водой. Но это не помешало Виталию самому перейти в наступление.

Кличко с самого начала сообщил, что, «несмотря на пощечину от центральной власти, Киев продолжает функционировать», и это в условиях, когда «в Киеве уже было 50 прилетов по объектам энергетики». В связи с чем у него есть вопрос: «Где ПВО и миллиарды?»

Кличко: «В Киеве уже было 50 прилетов по объектам энергетики». Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все обвинения центральной власти, то есть Зеленского, о неготовности столицы к отопительному сезону он назвал «постановочным шоу» и призвал задуматься о том, почему правительство заблокировало все выделенные средства, из-за чего не были выполнены запланированные программы.

- При этом из всех марафоновых утюгов только и слышно: то это в Киеве не так, то это плохо сделали. Как будто мы до сих пор живем в 2019-м. Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую, - обрушился мэр Киева на команду Зеленского. - Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где выделяемые на это миллиарды?

Между тем, есть вполне обоснованная точка зрения, что обуянные жаждой наживы каждая из сторон, обвиняющая сейчас друг друга, приложила свои руки к созданию нынешней ситуации. Безусловно, если бы не Зеленский, то до нынешнего состояния Киева дело, вообще бы, не дошло. И системы ПВО, конечно же, не в ведении городских властей. Но и Виталий Кличко внес свою лепту, поскольку обеспечение домов и объектов города генераторами и прочими средствами, обеспечивающими резервную подачу тепла, света и воды — это уже его епархия. Но на этом грели руки уже городские власти.

Впрочем, есть шикарный выход из ситуации. И Виталий, и «просрочка», которые ненавидят друг друга, дружно уходят в отставку и идут лесом, взявшись за руки. Или полем. Но освобождают Украину и ее столицу от своего присутствия.

Жаль, но этот вариант, по крайней мере, пока нереализуем. Каждый из них согласен на отставку другого, но не свою собственную. Хотя оба ее заслужили. И не только ее.

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