Отец Джигана впервые о скандале: Оксана Самойлова говорит неправду о моем сыне ради денег и хайпа

Отец Джигана прокомментировал скандал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Рэпер Джиган (Денис Устименко) последнее время погряз в скандалах, которым нет конца и края. Все началось с громкого развода с актрисой Оксаной Самойловой. Джиган до последнего пытался сохранить брак и уговорить жену отказаться от этой идеи. Но Оксана настояла на расторжении, и суд определил, что четверо совместных детей могут жить с обоими родителями.

На время скандал с разводом угас, но вспыхнул с новой силой после новостей о том, что в ночь с 3 на 4 июля Джиган, вооружившись карабином, удерживал в доме охрану и персонал, а затем открыл стрельбу. К слову, дети в этот момент были с ним дома и, как говорят, прятались в шкафах.

Отец Джигана заступился за сына в конфликте с Самойловой

Сразу же после этого Джиган уехал в Израиль в рехаб. В это время Оксана Самойлова дала резонансное интервью, в котором заявила, что последние 6 лет брака жила в вечном страхе за себя и за детей. По ее словам, такие выходки Джигана, как в ночь с 3 на 4 июля, были и ранее. Но она в полицию не заявляла.

Оксана Самойлова призналась, что Джиган ей угрожал. В один из конфликтов, по ее словам, он приставил к ее голове оружие. Сразу после этого актриса подала иск в суд, чтобы ограничить рэпера в родительских правах. Параллельно с этим в СМИ появились новости, что Джиган на время сбежал из рехаба.

Сейчас сообщают, что дом Джигана в Подмосковье арестовали из-за долгов по алиментам. Предварительно, рэпер задолжал бывшей жене 1,7 миллиона рублей. Сам рэпер все это время хранит молчание. KP.RU дозвонился до отца Дениса Устименко и узнал его точку зрения на происходящее.

Тимати, Джиган и его отец Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Александр Устименко сейчас живет в Одессе на Украине. Он редко бывает в России и почти не комментирует скандалы вокруг своего сына. Однако, по его словам, все это время он был на связи с сыном и внучками.

- Сын попросил меня пока ни с кем не разговаривать, - признался KP.RU отец Джигана Александр Устименко. – Он почему-то пока не хочет говорить об этом.

- То, что пишут про вашего сына, что говорит его бывшая супруга Самойлова, это все правда?

- Нет, конечно. Там 90 процентов вранья.

- Они жили в любви, не было абьюза?

- Конечно, не было. Вы же сами все видели.

- А зачем она это делает, очерняет?

- У меня есть свое мнение. Я его не хочу говорить. Я не ее мама, поэтому не хочу никого обсирать.

Отец Джигана прокомментировал скандал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

- Это ради денег, ради хайпа делается?

- И первое, и второе, естественно.

- А вам дают общаться с внучками, с внуком?

- Чтобы вы понимали, до 23 сентября я со всеми общался. И каждый день. А потом меня заблокировали.

- Почему? Вы же дедушка.

- Сын меня, правда, просил пока об этом не говорить, но я этого не сказать не могу. Потому что я вчера смотрел первую часть передачи по поводу всех этих дней. И вот все, что там говорят, не сходится с реальностью. Вообще не сходится. Потому что я с детьми общался постоянно до 23-го числа. Я внучку Лею 3-го сентября поздравлял с днем рождения. Мы общались. Никто из девочек это ничего мне не сказал. Я и Ариэллу поздравлял. Если бы что-то там было, наверное, мне кто-то бы намекнул.

Отец общается с Джиганом ежедневно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

- А зачем вас заблокировали?

- Чтобы я не общался с ними.

- А с сыном вы общаетесь? Он как вообще реагирует на все происходящее?

- Каждый день общаюсь.

Отец Джигана живет в Одессе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

- Он лечится сейчас?

- Он сейчас там находится, он абсолютно здоровый человек сейчас. Ладно, все, давайте. Я и так уже сильно разговорился. Он меня просил пока не говорить. У него есть свое мнение по поводу всего, у него адвокаты есть. У них свое видение на это и все.

- Пока он молчит, у него арестовали дом.

- Я знаю, наверное, у него есть какое-то видение на это дело. Все, спасибо, до свидания.