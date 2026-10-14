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В мире14 октября 2026 13:24

С болезнью и операцией Папы Римского Льва XIV связали страшное пророчество

Ближайшие трое суток после операции станут решающими для Папы Римского Льва XIV
Евгений СУЧКОВ
Ближайшие трое суток после операции станут решающими для Папы Римского Льва XIV

Ближайшие трое суток после операции станут решающими для Папы Римского Льва XIV

Фото: REUTERS.

Испугавшие католиков и факт, совпадение: Папе Римскому Льву XIV, который занимает престол всего 16 месяцев, врачи за-за обнаруженного рака вчера удалили половину легкого. А ведь понтифик никогда не курил, плавает, играет в теннис.

Его предшественник, Папа Франциск, также лишился части того же правого легкого из-за перенесенного в молодости плеврита. И умер от тяжелой пневмонии.

Теперь конспирологи пустились в рассуждения: «кара за нарушение традиций», «искусственное облучение», которое устроили враги Святого престола, апокалиптические пророчества...

Вчерашнюю госпитализацию Льва XIV в пресс-службе Ватикана преподносили чуть ли не как рутинную процедуру: надо удалить «небольшой узелок». Да и сам понтифик заверял верующих, что причин для беспокойства нет. Внешне их не было. 71-летний уроженец Чикаго, чье мирское имя - Роберт Фрэнсис Прево, выглядел энергичным и вел весьма активный образ жизни.

Однако правда оказалась значительно страшнее. У главы Римско-католической церкви была диагностирована злокачественная опухоль аденокарцинома.

Теперь основной вопрос — удалось ли в результате операции полностью локализовать угрозу, нет ли метастаз в других органах.

Согласно официальному сообщению Ватикана, 90 минутное хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

Согласно официальному сообщению Ватикана, 90 минутное хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

Фото: REUTERS.

О ДИАГНОЗЕ ЗНАЛИ ЗАРАНЕЕ?

Согласно официальному сообщению Ватикана, 90 минутное хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Понтифик нормально вышел из наркоза, вернулся в палату и спокойно провёл ночь.

В то же время ряд экспертов предполагают, что о диагнозе Льва XIV было известно заранее.

Сам факт запланированной операции говорит о том, что ситуация изначально оценивалась как угрожающая: для лиц старше 70 лет в Италии стараются ограничиться другими методами терапии, если речь идет о «локализованном узелковом образовании».

В любом случае, врачи пока дают положительный прогноз. По мнению Эдоардо Меркаданте, руководителя отделения хирургии римского Национального института опухолей, ближайшие 24–48 часов после вмешательства особенно важны.

В этот период доктора будут наблюдать за восстановлением дыхательной функции и возможными послеоперационными осложнениями. Как подчеркнул Меркаданте, если аденокарцинома обнаружена на первой стадии, пятилетняя выживаемость превышает 80 процентов и в подобных случаях операция иногда оказывается достаточным лечением. Так что при отсутствии осложнений Лев XIV может покинуть больницу примерно через пять-шесть дней.

Полное же функциональное восстановление после удаления доли лёгкого потребует большего времени. Это обстоятельство ставит под вопрос запланированное на 6–17 ноября большое апостольское путешествие папы римского в Уругвай, Аргентину и Перу.

Однако каких-либо сигналов о возможной подготовки к передаче полномочий или подготовки к отставке Льва XIV из-за ватиканских стен не слышно.

Заняв престол, Лев XIV успел принять ряд важных решений.

Заняв престол, Лев XIV успел принять ряд важных решений.

Фото: REUTERS.

ДУРНЫЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

Болезнь Льва XIV заставила склонных к суевериям людей искать дурные предзнаменования в случившемся. Снова всплыла легенда о пророчестве святого Малахии, в котором говорится о последнем понтифике перед Страшным Судом. Хотя раньше толкователи однозначно указывали: речь шла о папе Франциске, эсхатологии-самоучки снова начали спекулировать с мирским именем Прево — Фрэнсис.

Другие любители конспирологии отметили, что Франциск незадолго до своей смерти в апреле 2025 года был госпитализирован в ту же клинику «Джемелли», что и Лев XIV. Более того, участие в лечении обоих принимал один и тот же врач - Луиджи Карбоне. Но тут все объясняется просто — эта больница традиционно принимает всех граждан Ватикана.

ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ЛЕВ XIV

Заняв престол, Лев XIV успел принять ряд важных решений. В мае он первым из глав мировых церквей подписал документ, регулирующий вопросы искусственного интеллекта. Провел реформу финансовой системы Ватикана, перестроил управление Римской курией и поменял вертикаль управления Римской епархией, приняв новую апостольскую конституцию. Также понтифик открыл дорогу к включению женщин в управляющие ватиканские органы. И канонизировал Карло Акутиса — умершего молодым итальянца, который использовал цифровые технологии для распространения информации о католической вере и был признан «покровителем Интернета».

При новом Папе с визитами в Москву приезжали видные представители Ватикана - глава его дипломатической службы, архиепископ Пол Ричард Галлахер, и спецпосланник понтифика по украинскому урегулированию кардинал Маттео Мария Дзуппи.

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