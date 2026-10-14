Ближайшие трое суток после операции станут решающими для Папы Римского Льва XIV Фото: REUTERS.

Испугавшие католиков и факт, совпадение: Папе Римскому Льву XIV, который занимает престол всего 16 месяцев, врачи за-за обнаруженного рака вчера удалили половину легкого. А ведь понтифик никогда не курил, плавает, играет в теннис.

Его предшественник, Папа Франциск, также лишился части того же правого легкого из-за перенесенного в молодости плеврита. И умер от тяжелой пневмонии.

Теперь конспирологи пустились в рассуждения: «кара за нарушение традиций», «искусственное облучение», которое устроили враги Святого престола, апокалиптические пророчества...

Вчерашнюю госпитализацию Льва XIV в пресс-службе Ватикана преподносили чуть ли не как рутинную процедуру: надо удалить «небольшой узелок». Да и сам понтифик заверял верующих, что причин для беспокойства нет. Внешне их не было. 71-летний уроженец Чикаго, чье мирское имя - Роберт Фрэнсис Прево, выглядел энергичным и вел весьма активный образ жизни.

Однако правда оказалась значительно страшнее. У главы Римско-католической церкви была диагностирована злокачественная опухоль аденокарцинома.

Теперь основной вопрос — удалось ли в результате операции полностью локализовать угрозу, нет ли метастаз в других органах.

Согласно официальному сообщению Ватикана, 90 минутное хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Фото: REUTERS.

О ДИАГНОЗЕ ЗНАЛИ ЗАРАНЕЕ?

Согласно официальному сообщению Ватикана, 90 минутное хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Понтифик нормально вышел из наркоза, вернулся в палату и спокойно провёл ночь.

В то же время ряд экспертов предполагают, что о диагнозе Льва XIV было известно заранее.

Сам факт запланированной операции говорит о том, что ситуация изначально оценивалась как угрожающая: для лиц старше 70 лет в Италии стараются ограничиться другими методами терапии, если речь идет о «локализованном узелковом образовании».

В любом случае, врачи пока дают положительный прогноз. По мнению Эдоардо Меркаданте, руководителя отделения хирургии римского Национального института опухолей, ближайшие 24–48 часов после вмешательства особенно важны.

В этот период доктора будут наблюдать за восстановлением дыхательной функции и возможными послеоперационными осложнениями. Как подчеркнул Меркаданте, если аденокарцинома обнаружена на первой стадии, пятилетняя выживаемость превышает 80 процентов и в подобных случаях операция иногда оказывается достаточным лечением. Так что при отсутствии осложнений Лев XIV может покинуть больницу примерно через пять-шесть дней.

Полное же функциональное восстановление после удаления доли лёгкого потребует большего времени. Это обстоятельство ставит под вопрос запланированное на 6–17 ноября большое апостольское путешествие папы римского в Уругвай, Аргентину и Перу.

Однако каких-либо сигналов о возможной подготовки к передаче полномочий или подготовки к отставке Льва XIV из-за ватиканских стен не слышно.

Заняв престол, Лев XIV успел принять ряд важных решений. Фото: REUTERS.

ДУРНЫЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

Болезнь Льва XIV заставила склонных к суевериям людей искать дурные предзнаменования в случившемся. Снова всплыла легенда о пророчестве святого Малахии, в котором говорится о последнем понтифике перед Страшным Судом. Хотя раньше толкователи однозначно указывали: речь шла о папе Франциске, эсхатологии-самоучки снова начали спекулировать с мирским именем Прево — Фрэнсис.

Другие любители конспирологии отметили, что Франциск незадолго до своей смерти в апреле 2025 года был госпитализирован в ту же клинику «Джемелли», что и Лев XIV. Более того, участие в лечении обоих принимал один и тот же врач - Луиджи Карбоне. Но тут все объясняется просто — эта больница традиционно принимает всех граждан Ватикана.

ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ЛЕВ XIV

Заняв престол, Лев XIV успел принять ряд важных решений. В мае он первым из глав мировых церквей подписал документ, регулирующий вопросы искусственного интеллекта. Провел реформу финансовой системы Ватикана, перестроил управление Римской курией и поменял вертикаль управления Римской епархией, приняв новую апостольскую конституцию. Также понтифик открыл дорогу к включению женщин в управляющие ватиканские органы. И канонизировал Карло Акутиса — умершего молодым итальянца, который использовал цифровые технологии для распространения информации о католической вере и был признан «покровителем Интернета».

При новом Папе с визитами в Москву приезжали видные представители Ватикана - глава его дипломатической службы, архиепископ Пол Ричард Галлахер, и спецпосланник понтифика по украинскому урегулированию кардинал Маттео Мария Дзуппи.

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