Украина опять жалуется на отсутствие разведданных: что на самом деле происходит

В Киеве второй день жалуются, что не получают разведданные от западных партнеров о начале ракетных атак России, а 14 октября заявили, что и со Starlink на Украине начались большие проблемы. Фото: REUTERS.

В Киеве второй день жалуются, что не получают разведданные от западных партнеров о начале ракетных атак России, а 14 октября заявили, что и со Starlink на Украине начались большие проблемы.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным экспертом, заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Евсеевым.

СБОЙ ИЛИ ЗЛОЙ УМЫСЕЛ?

- Возможен некий технический сбой украинской ПВО или Штаты сознательно отключили Киев от потока спутниковых данных - в назидание за несговорчивость?

- Такого рода события ранее имели уже место. Это мог быть элемент давления на Владимира Зеленского. Он пытается лавировать в ситуации, которая складывается сложно для него. Он крайне не заинтересован в том, чтобы США перестали не только поставлять разведданные, но и перестали поставлять вооружение через Европу.

- Зеленский будет вынужден договариваться?

- Он будет вынужден делать вид, что выполняет то, что хотят от него американцы.

- А что он будет делать на самом деле?

- Основным спонсором Зеленского являются не американцы. Основным его спонсором являются европейцы. Именно мнение Европы, в частности, Великобритании, для украинского политика может иметь более важное значение, чем даже мнение США.

ИГРЫ ЗЕЛЕНСКОГО

- Почему Зеленский и глава его МИД говорят прямо противоположные вещи? Это что - попытка сохранить лицо перед украинским обществом или сиюминутная внутренняя несогласованность?

- Каждый на Украине может пытаться играть в собственную игру. Владимир Зеленский формально согласился на проведение выборов - но пытается выторговать себе «два месяца тишины», чтобы Россия прекратила наносить удары по территории Украины.

- Он надеется остаться президентом незалежной на новый срок?

- Конечно. Во-первых, это все может быть игрой разных политических деятелей. Во-вторых, может быть игра на разных партнеров.

ТРАМП УСТРОИЛ ПОРКУ?

- Издание Politico связывает провал противовоздушной обороны Киева с недовольством Трампа поведением Зеленского. Можно ли считать успешные ночные атаки без получением Киевом сигналов о них последним китайским предупреждением из-за океана?

- Пошли разговоры, что это сигнал Киеву быть более сговорчивым на пороге тяжелой зимы. Но, я думаю, речь все-таки не о предупреждении Зеленскому. Ничего нового ведь не происходит. На то, что ВС РФ наносит эффективные удары по Киеву, данные США не так уж сильно влияют.

- А что влияет?

- Например, неспособность ПВО Украины перехватывать новые реактивные беспилотные летательные аппараты. Их скорость превышает тихоходные дроны перехватчики в два три раза. И они имеют другие высоты перехвата.

- А баллистика?

- Да, ВС РФ использует большое количество ракет баллистических, которые украинской ПВО не перехватываются. У ВСУ острая нехватка ракет для западных ЗРК, в первую очередь, американских. Американские разведданные, спутниковые, может быть, более значимы при нанесении ударов по российской территории, но при обеспечении отражения атаки они не настолько важны. Потому что фактически ВСУ иногда нечем перехватывать.

НА МАСКА НАДАВЯТ?

- СМИ пишут, что якобы Трамп может надавить на Маска, чтобы тот отключил ВСУ от Starlink. Если Украина лишится американского целеуказания и космической связи, сколько способна продержаться украинская армия без такой поддержки?

- Отключение Starlink - это более серьезно, чем якобы отказ в предоставления разведданных. И речь будет идти уже не о гипотетической помощи в отражении российских ударов или даже не в наведении украинских беспилотников на цели в российском тылу. Речь о ситуации со связью на всей линии фронта. Возникнет вопрос - как украинские войска смогут обеспечивать связь? А связь на линии фронта для ВСУ обеспечена именно Starlink. Второй вопрос: насколько ВСУ смогут определять местоположение и передвижение войск противника.

- Отключение Starlink для Киева тяжелее, чем неполучение разведданных?

- Если оно окажется масштабным, то станет чрезвычайно более тяжелым для ВСУ, чем пресловутый отказ в предоставлении разведданных. Их американцы могут не предоставлять, а могут делать вид, что это не они предоставляют, а европейцы. Со Starlink ситуация иная. Если эта связь пропадет, то украинские войска окажутся в сложной ситуации. Ну, просто сейчас другие виды связи на Украине не слишком-то развиты.

- Но ситуация для ВСУ не критична пока?

- Нет, они будут использовать мобильные телефоны, другие возможности. Связь они как-то смогут сохранить. Но эффективность деятельности украинских войск, особенно при проведении контрнаступлений, снизится сильно.

- Но линия фронта не рухнет?

- Нет, но эффективность противодействия ВСУ наступлению российских войск станет существенно слабее, чем сейчас.